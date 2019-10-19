 На окупованому Донбасі помічено дві колони вантажівок із російською "гуманітаркою", - звіт ОБСЄ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в опублікованому звіті СММ ОБСЄ.
"17 жовтня в південних районах непідконтрольного уряду Луганська члени патруля Місії бачили автоколону, яка заїхала на паркувальний майданчик з півночі. Автоколона складалася з 10 вантажівок (без номерних знаків) з білими причепами, на яких був триколірний прапор, який використовується збройними формуваннями, і написи "Гуманітарна допомога від Російської Федерації"(російською мовою), а також 4 транспортні засоби (1 з російськими номерними знаками і з табличками "ЛНР")", - йдеться в звіті.
Крім того, того ж дя на південній околиці н.п. Харцизьк (непідконтрольний уряду, 26 км на схід від Донецька), спостерігачі бачили "автоколону з 25 вантажівок з російськими номерними знаками), при цьому на двох з них був напис російською мовою "Гуманітарна допомога від Російської Федерації". Автоколону, яка рухалася на захід, супроводжували 5 транспортних засобів з табличками "ДНР".
"Пізніше того ж дня той же конвой був знову помічений в н.п. Макіївка (непідконтрольний уряду, 12 км на північний схід від Донецька), коли він прямував дорогою в напрямку кордону з Російською Федерацією. На лобовому склі всіх вантажівок були картонні таблички з написом "Порожньо" російською мовою", - повідомляється в звіті.
Продукты на улицах валяются рядом с закрытыми банками.
Был Фокстрот, стал Фокс.
Был Комфи, стал Комфорт.
Знают же что их там отправосечят, пеной задуют, а все равно прутся.
Кстати знакомый наблюдал картину: на посту сидели дед с бабкой
и чавкали «фашыздскую» колбасу (не пропадать же добру), а все потому
что их сынки-защитнеги рускава мира
запрещают провоз мясных изделий.
Патсталом
Вспомнил - гимн Дамбаса "Спят курганы темные".
Сейчас, вчитываясь в каждую строчку.... Это просто гимн монголо-мордвы.
Пример-
Там, на шахте угольной,
Паренька приметили,
Руку дружбы подали,
Повели с собой.
Девушки пригожие
Тихой песней встретили,
И в забой направился
Парень молодой.
Это просто песец.