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 На окупованому Донбасі помічено дві колони вантажівок із російською "гуманітаркою", - звіт ОБСЄ

У непідконтрольних уряду України районах Донецької і Луганської областей 17 жовтня були помічені дві колони вантажівок з Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в опублікованому звіті СММ ОБСЄ.

"17 жовтня в південних районах непідконтрольного уряду Луганська члени патруля Місії бачили автоколону, яка заїхала на паркувальний майданчик з півночі. Автоколона складалася з 10 вантажівок (без номерних знаків) з білими причепами, на яких був триколірний прапор, який використовується збройними формуваннями, і написи "Гуманітарна допомога від Російської Федерації"(російською мовою), а також 4 транспортні засоби (1 з російськими номерними знаками і з табличками "ЛНР")", - йдеться в звіті.

Крім того, того ж дя на південній околиці н.п. Харцизьк (непідконтрольний уряду, 26 км на схід від Донецька), спостерігачі бачили "автоколону з 25 вантажівок з російськими номерними знаками), при цьому на двох з них був напис російською мовою "Гуманітарна допомога від Російської Федерації". Автоколону, яка рухалася на захід, супроводжували 5 транспортних засобів з табличками "ДНР".

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"Пізніше того ж дня той же конвой був знову помічений в н.п. Макіївка (непідконтрольний уряду, 12 км на північний схід від Донецька), коли він прямував дорогою в напрямку кордону з Російською Федерацією. На лобовому склі всіх вантажівок були картонні таблички з написом "Порожньо" російською мовою", - повідомляється в звіті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154746
 
 
 Топ коментарі
 
А вот вчера на Еленовке колонна ЗА гуманитаркой в Украину.
Знают же что их там отправосечят, пеной задуют, а все равно прутся. На оккупированном Донбассе замечены две колонны грузовиков с российской "гуманитаркой", - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3987
Кстати знакомый наблюдал картину: на посту сидели дед с бабкой
и чавкали «фашыздскую» колбасу (не пропадать же добру), а все потому
что их сынки-защитнеги рускава мира
запрещают провоз мясных изделий.
На оккупированном Донбассе замечены две колонны грузовиков с российской "гуманитаркой", - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4877
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Главное прекратить стрелять млять ...
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С зелёной соплей ясно было все задолго до выборов вопрос к тому стаду шо его избрало чем они думали и есть ли там вообще мозги
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Боеприпасы агрессора прибывают в Украине, а Зеленский готовиться отступать с завоеванных позиций. Хорошая "логика" идиота.
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С зелёной соплей ясно было все задолго до выборов вопрос к тому стаду шо его избрало чем они думали и есть ли там вообще мозги
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а лни или не думали как вариант смягщающий или скорей всего думало скорее бы Путин сюда в Украину....«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра) На оккупированном Донбассе замечены две колонны грузовиков с российской "гуманитаркой", - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6362
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ДА ОН НЕ ИДИОТ он негодняй двуличное создание и ЭТО ДЕЛАЕТ ОСОЗНАННО за такое вообще то раньше расстреливали или вешали.. или как оправдание он полный ...оця безвозвратно....и медицина тут бесильна.. такое также лечат усмирительной рубашкой или вводят в медицнскую кому..... чтобы под ногами не путалось....
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наглые кацапские рылы везут смерть и разрушения
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А зачем им гуманитарка?
Продукты на улицах валяются рядом с закрытыми банками.

На оккупированном Донбассе замечены две колонны грузовиков с российской "гуманитаркой", - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2950
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Нормальный такой ребрендинг) Просто слово "Приват" стёрли. И эти "гении" будут нам ещё что-то рассказывать за декоммунизацию)
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У них так на каждом углу.
Был Фокстрот, стал Фокс.
Был Комфи, стал Комфорт.
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Мабуть Бєня вкрав гроші і вивіз їх .... на Марс.
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Сколько г.конвоев уже и ни разу не прилетело неизвестно откуда ???
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Интересно а ДЫРОВцы уже все растоптаные в 14 году Рошенки откопали или ещё заначки есть ?
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А вот вчера на Еленовке колонна ЗА гуманитаркой в Украину.
Знают же что их там отправосечят, пеной задуют, а все равно прутся. На оккупированном Донбассе замечены две колонны грузовиков с российской "гуманитаркой", - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3987
Кстати знакомый наблюдал картину: на посту сидели дед с бабкой
и чавкали «фашыздскую» колбасу (не пропадать же добру), а все потому
что их сынки-защитнеги рускава мира
запрещают провоз мясных изделий.
На оккупированном Донбассе замечены две колонны грузовиков с российской "гуманитаркой", - отчет ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4877
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Такое самое в КНДР. Там запрещенно ввозить пиндоские товары. Поэтому перед границей все этикетки обдирают) А в руззком мире походу до этого ещё не додумались)
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Ни разу не обстреляли, хотя всем и известно что возят.
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Мир Зеленскому везут и к формуле Штайнмаера готовятся.
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Зеленскому даже заикаться о перемирии с ****** не стоит. ***** просто наглеет
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А зачем маленьким угольным процветающим швейцариям гумонитарка? И зачем маленьким угольным процветающим швейцариям, получающим ко всему своему богатству дополнительное богатство из любимой росии, стремится в состав нищей,замерзающей, фашиствующей Украины?????
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Рядом с медвежонком, всегда есть медведица. Где вас, дурных, берут?
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Це ти про ик мєдвєдіцу, яку зара тигр чпокає, поки вона ублюдочних мждвєжат стереже?
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Тут є яке-неяке вікно можливостей. Але хто буде їм користуватись? Миротворець(капітулянт?) Зеленський? Чи його призначенець зашуганий Хомчак?
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Замечены две колоны, разведчики))) Я тоже заметил, это по всем RUTV показывают
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Инвестиционный климат Долбаса?
Патсталом На окупованому Донбасі помічені дві колони вантажівок із російською "гуманітаркою", - звіт ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2356
На окупованому Донбасі помічені дві колони вантажівок із російською "гуманітаркою", - звіт ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7622
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Услыште Дамбас.
Вспомнил - гимн Дамбаса "Спят курганы темные".
Сейчас, вчитываясь в каждую строчку.... Это просто гимн монголо-мордвы.
Пример-
Там, на шахте угольной,
Паренька приметили,
Руку дружбы подали,
Повели с собой.
Девушки пригожие
Тихой песней встретили,
И в забой направился
Парень молодой.

Это просто песец.
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Кто-то считает что оккупированные территории должна снабжать Украина.
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