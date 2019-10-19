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 Ворог за добу 21 раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

18 жовтня збройні формування РФ і її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 11 обстрілів:
чотири рази біля Водяного на Приазов'ї – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького – з автоматичних гранатометів;
біля Талаківки – з великокаліберних кулеметів;
двічі неподалік Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів різних систем;
у районі Березового та Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
біля Павлополя – зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо Росію припинити розпалювання конфлікту на Донбасі, - заява ЄС в ОБСЄ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 10 обстрілів:
двічі біля Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
два рази поблизу Золотого-4 – з протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
у районі Кримського – з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1;
неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів.
За минулу добу внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо Росію припинити розпалювання конфлікту на Донбасі, - заява ЄС в ОБСЄ

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.
Усі обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ:
тричі поблизу Золотого – з мінометів калібру 120 та 82 мм, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та гранатометів різних систем;
у районі Зайцевого – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ворог за добу 21 раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу 21 раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154744
 
 
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Пока рашисты ведут огонь ни о каких переговорах с ними и речь не должна вестись
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