 Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському. ФОТОрепортаж

Після публікації на Цензор.НЕТ та інших ресурсах новини про ситуацію, що виникла після матчу між баскетбольними клубами "Дніпро" і "Прометей" Ігор Коломойський переслав до редакції скрини листування з главою ФБУ Михайлом Бродським і президентом клубу "Прометей" Володимиром Дубинським.
Зазначимо, що матч завершився з рахунком 67-60 на користь команди "Прометей", після чого Ігор Коломойський висловив свою позицію главі Федерації баскетболу України Михайлу Бродському.
Перші три скрини - листування Ігоря Коломойського з главою ФБУ Михайлом Бродським.
В цьому листуванні ім'я "Валера" - це згадка про Валерія Кондратьєва, президента БК "Дніпро".
Далі Коломойський і Бродський обмінюються роликами про хід поєдинку. Бродський наполягає на тому, що суддівство було об'єктивним.
Наступні два скрини - це листування Ігоря Коломойського і президента БК "Прометей" Володимира Дубинського.
На останньому скрині - список українських баскетбольних суддів - червоним підкреслені ті, які судили цей матч.
ENJOY.
Пепа таким пятиэтажным матом не приятелей покрывал , а подчинённых , которые от него зависели не могли ответить в служебное время .
А Беня ... такого же как он толстосума Мишу Броцкого , который за 10 лет успел 5 партий сменить и кончился как политик на службе у Ибуковича ...
Да он ещё и со справкой ... может липовой но !
С 2014 по 2019 Коломойский был тихим и интеллигентным что доктор философских наук
Наверное то, где Гепа говорит: "от, змей, бл..."
Я ж говорил , шо Коломойский Цензор почитывает . Зе тоже иногда заходит , когда время позволяет .
и видео гепы с темой " какойто змей"
Это Бродский, что ли?)))
Опенисеть, и он ещё расшаркивается перед Коломойским.
Яка гидота.
Вспомнилось устойчивое матерное выражение: "вые#али, как шпротА".
Тьху.
Это шо, Коломойский на самом деле не Игорь Валерьевич?
Коломойский продолжает вести себя, как Григорий Михайлович Суркис и Бродский к нему так и обращается.
Возможно, в том кругу "Суркис" имя нарицательное, типа "эталонное быдло")))
А Беня так, жалкий знакос под фраера.
А что там за штраф на первом скрине упоминается?
Кстати общаются на равных, судя по тону
Или договоренность при приеме сына в команду - когда Беня начинает лезть в игру, то должен отстегнуть Бродскому условную денежку или проставиться.
Мне на равных не похоже - Шпрот явно пониже видится. Равный бы ответил а том же тоне, что задал Коломойский или хоть внятно попустил.
И будешь ты Дубинским, до тех пор пока помрёшь.
Суркис - трудно сказать . По крайней мере , Лобановский как-то с братьями уживался ...
сколько кацапав за нее умрет? - сколько - вашу мать?
себя не любим, дочек палим, под кацапню ложимся, мо шо не так с нами?
На деле же Коломойский за каких-то три месяца не только наверстал упущенное, но и развернул новые масштабные схемы обогащения. Его компании импортируют дешевый уголь и электроэнергию из РФ, а ферросплавный бизнес процветает. Сам олигарх изменил риторику по отношению к России и уже называет агрессию РФ на Донбассе "гражданским конфликтом". И это не случайно, ведь бизнес и политика в Украине тесно переплетены. В обмен на возможность Коломойского зарабатывать Украина обязалась пойти на уступки Кремлю по Донбассу. Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является архитектором схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера", которую в Киеве называют актом капитуляции. По нашей информации, именно это стало причиной конфликта главы СНБО Александра Данилюка с Ермаком и с людьми Коломойского в окружении Зеленского - Богданом и Герусом - и дальнейшего его увольнения....
https://www.obozrevatel.com/politics/ermak-vernul-kolomojskogo-v-biznes-s-rossiej-v-obmen-na-quotformulu-shtajnmajeraquot.htm?fbclid=IwAR2qdBsIPu4m_f2H42qQmiI2rtGpBTQUZJH8ZiWQY_nHd0O7HFtJ_-61V9A
Создаётся видимость его значимости и вместе с тем неадекватности.
При этом отдельно идёт линия его якобы влияния на президента.
Все просто. Некоторые считают, что заморачиваться особо с нами не стоит.
А Коломойский таким был всегда и тогда, когда троллил путена и называл его карликом тоже. А в это же время тот же порошенко молчал , как ж@па. Пока некто свою конфетную фабрику из Мариуполя вывез, Коломойский тратил свои деньги на защиту Днепра и всего юга Украины.
И не хочет он меняться, и это его право. Он частное лицо.
Кстати, это Бродский тот ещё интеллигент. Сидело бы уже и молчало. Помню, как он Юлю по заказу яныка помоями поливал.
Закупки электроэнергии на нарашке возможны, в том числе и для Украины как государства- если , первое, нет санкций, второе, куплено не в ущерб нашим интересам, и если сохраняется альтернатива , когда всегда можно отказаться от таких поставок.
А ещё лучше внутри Украины убрать монополиста
ГДЕ ДОБРОБАТЫ СОЗДАННЫЕ И ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ ИЗ ЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ПАРАШОНКИ?????? 😂😅😂
ШО СКАЖЕШЬ ПОРНО ХОБОТ?????? 😂😅😂
и скажи: ну видите, никаких угроз.
Человек просто был расстроен тем, что его команду засудили.
А что такого не может быть?
В этом же скрине есть признание того, что ошибки были, но говорится, что 'в рамках допустимого'
А ведь такое 'в рамках' может преломить ход игры, может речь шла о ключевых очках.
Мы ж не знаем.
Кто хоть чуть-чуть в теме спорта, поняли именно Коломойского
Шо, опять Беню кинули на деньги?))) Слишком часто за последнее время.
Коломойский уже не торт.
Порошенко - проходимец