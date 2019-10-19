EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Спорт
  12834  82
Все про:Коломойський (607) бешкет (419) баскетбол (22)

 Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському. ФОТОрепортаж

Ігор Коломойський виклав Цензор.НЕТ своє бачення ситуації в зв'язку зі скандалом, що виник після матчу баскетбольних клубів "Дніпро" і "Прометей".

Після публікації на Цензор.НЕТ та інших ресурсах новини про ситуацію, що виникла після матчу між баскетбольними клубами "Дніпро" і "Прометей" Ігор Коломойський переслав до редакції скрини листування з главою ФБУ Михайлом Бродським і президентом клубу "Прометей" Володимиром Дубинським.

Зазначимо, що матч завершився з рахунком 67-60 на користь команди "Прометей", після чого Ігор Коломойський висловив свою позицію главі Федерації баскетболу України Михайлу Бродському.

Перші три скрини - листування Ігоря Коломойського з главою ФБУ Михайлом Бродським.

В цьому листуванні ім'я "Валера" - це згадка про Валерія Кондратьєва, президента БК "Дніпро".

Далі Коломойський і Бродський обмінюються роликами про хід поєдинку. Бродський наполягає на тому, що суддівство було об'єктивним.

Наступні два скрини - це листування Ігоря Коломойського і президента БК "Прометей" Володимира Дубинського.

На останньому скрині - список українських баскетбольних суддів - червоним підкреслені ті, які судили цей матч.

Також читайте: Госпсуд, який мав розглянути позов про повернення акцій "Приватбанку" ексвласникам, "замінували"

Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському 01
Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському 02
Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському 03


Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському 04
Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському 05
Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154743
 
 
 Топ коментарі
 
Оно и не переставало так жить. Есть куча Бениных разговоров в сети, так что эти еще не самые. Там есть и "квартал", и Ткаченко, и другие.. Оно теперь хозяин. Если что - посылает Мандича типа "попить кофе" или Корбана. Навыбирали дебилы
 показати весь коментар
 
Это Беня так кофе попить приглашает, это еще вежливо для него
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это Беня так кофе попить приглашает, это еще вежливо для него
 показати весь коментар
 
 
А они шо, кофе не пьют? Нехорошо... Кофе - наш любимый напиток
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А до было иначе как-то -- не смешите мои шкарпетки !

Пепа таким пятиэтажным матом не приятелей покрывал , а подчинённых , которые от него зависели не могли ответить в служебное время .
А Беня ... такого же как он толстосума Мишу Броцкого , который за 10 лет успел 5 партий сменить и кончился как политик на службе у Ибуковича ...
Да он ещё и со справкой ... может липовой но !
 показати весь коментар
 
 
Оно и не переставало так жить. Есть куча Бениных разговоров в сети, так что эти еще не самые. Там есть и "квартал", и Ткаченко, и другие.. Оно теперь хозяин. Если что - посылает Мандича типа "попить кофе" или Корбана. Навыбирали дебилы
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Неправда!
С 2014 по 2019 Коломойский был тихим и интеллигентным что доктор философских наук
 показати весь коментар
 
 
Почему-то неудивительно. Особенно у зебобиков.
 показати весь коментар
 
 
И видео с Гепой прислал...
Наверное то, где Гепа говорит: "от, змей, бл..." Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому - Цензор.НЕТ 8335Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому - Цензор.НЕТ 9369Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому - Цензор.НЕТ 9369Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому - Цензор.НЕТ 9369Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому - Цензор.НЕТ 9369
 показати весь коментар
 
 
Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона

Я ж говорил , шо Коломойский Цензор почитывает . Зе тоже иногда заходит , когда время позволяет .
 показати весь коментар
 
 
шпрот)))
и видео гепы с темой " какойто змей"
 показати весь коментар
 
 
Шпрот?
Это Бродский, что ли?)))
Опенисеть, и он ещё расшаркивается перед Коломойским.
Яка гидота.
Вспомнилось устойчивое матерное выражение: "вые#али, как шпротА".
Тьху.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порохосвинота детект
 показати весь коментар
 
Ждём в тему фанатов бубочки с пояснениями ....они прольют свет...ну и конечно же в сухом остатке железно докажут шо во всём виноват Порошенко...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На первом скрине Шпрот к Григорию Михайловичу обращается и ещё рассказывает, что он этого Григория Михайловича оштрафовал

Это шо, Коломойский на самом деле не Игорь Валерьевич?
 показати весь коментар
 
 
Он пишет "не будь как Суркис'.
Коломойский продолжает вести себя, как Григорий Михайлович Суркис и Бродский к нему так и обращается.
Возможно, в том кругу "Суркис" имя нарицательное, типа "эталонное быдло")))
А Беня так, жалкий знакос под фраера.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А! Без переводчика не разобраться 😁

А что там за штраф на первом скрине упоминается?

Кстати общаются на равных, судя по тону
 показати весь коментар
 
Хз, что за штраф - может, эвфемизм какой?
Или договоренность при приеме сына в команду - когда Беня начинает лезть в игру, то должен отстегнуть Бродскому условную денежку или проставиться.
Мне на равных не похоже - Шпрот явно пониже видится. Равный бы ответил а том же тоне, что задал Коломойский или хоть внятно попустил.
 показати весь коментар
 
 
Но если туп, как дерево, то будешь ты Дубинским
И будешь ты Дубинским, до тех пор пока помрёшь. Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому - Цензор.НЕТ 8369
 показати весь коментар
 
 
В отличии от Ахметова , Коленсникова , Кернеса ...Ни Беня , ни Пепа , ни Броцкий никогда не были бандюками , а лишь комерсами из 90х . Но общения с бантюками тогда никто не мог избежать и не перенять у них абсценную лексику и манеры .
Суркис - трудно сказать . По крайней мере , Лобановский как-то с братьями уживался ...
 показати весь коментар
 
 
Дык и не пиши, о чем не имеешь ни малейшего представления
 показати весь коментар
 
 
и меня не интересуют ваши кацапские планы...
сколько кацапав за нее умрет? - сколько - вашу мать?
себя не любим, дочек палим, под кацапню ложимся, мо шо не так с нами?
 показати весь коментар
 
 
Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину после избрания президентом Владимира Зеленского, чтобы восстановить утраченные в президентство Петра Порошенко позиции.
На деле же Коломойский за каких-то три месяца не только наверстал упущенное, но и развернул новые масштабные схемы обогащения. Его компании импортируют дешевый уголь и электроэнергию из РФ, а ферросплавный бизнес процветает. Сам олигарх изменил риторику по отношению к России и уже называет агрессию РФ на Донбассе "гражданским конфликтом". И это не случайно, ведь бизнес и политика в Украине тесно переплетены. В обмен на возможность Коломойского зарабатывать Украина обязалась пойти на уступки Кремлю по Донбассу. Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является архитектором схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера", которую в Киеве называют актом капитуляции. По нашей информации, именно это стало причиной конфликта главы СНБО Александра Данилюка с Ермаком и с людьми Коломойского в окружении Зеленского - Богданом и Герусом - и дальнейшего его увольнения....
https://www.obozrevatel.com/politics/ermak-vernul-kolomojskogo-v-biznes-s-rossiej-v-obmen-na-quotformulu-shtajnmajeraquot.htm?fbclid=IwAR2qdBsIPu4m_f2H42qQmiI2rtGpBTQUZJH8ZiWQY_nHd0O7HFtJ_-61V9A
 показати весь коментар
 
 
да, все больше убеждаюсь что моя Батькивщина превратилась в эдакий израильский каганат в экзиле.....печально это....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Доброго ранку , моя країно без мальдівского борова порошенка і тупоголового януковича !
 показати весь коментар
 
но с тупым марионеткой клоуном играющего роль преЗедента....
 показати весь коментар
 
 
тут тема про те,що баскетбольні клуби України в основному належать недоолігархам,колишнім мафіозі..
 показати весь коментар
 
Коломойский - какой-то попсовый олигарх, звездун шоу-бизнеса. Куда не плюнь, Коломойский. Дедушка на старости лет подался в скоморохи.Вот Ринат, король Донбасса и батальона "Восток", молча шлет нам платежки за электричество и не отсвечивает.
 показати весь коментар
 
 
Все верно, НО, в интернет-сообществе его величают не дедушкой а бабушкой.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Есть просто задачи у определенных изданий дискредитировать Коломойского по любому поводу.
Создаётся видимость его значимости и вместе с тем неадекватности.
При этом отдельно идёт линия его якобы влияния на президента.
Все просто. Некоторые считают, что заморачиваться особо с нами не стоит.
А Коломойский таким был всегда и тогда, когда троллил путена и называл его карликом тоже. А в это же время тот же порошенко молчал , как ж@па. Пока некто свою конфетную фабрику из Мариуполя вывез, Коломойский тратил свои деньги на защиту Днепра и всего юга Украины.
И не хочет он меняться, и это его право. Он частное лицо.
Кстати, это Бродский тот ещё интеллигент. Сидело бы уже и молчало. Помню, как он Юлю по заказу яныка помоями поливал.
 показати весь коментар
 
 
Коломойша витрачав гроші не на захист Дніпра і півдня України, а на захист свого бізнесу. А зараз він навіть у кацапів електроенергію дешеву закуповує і називає війну на Донбасі «громадянським конфліктом» - тобто вже подружився з Х...м.
 показати весь коментар
 
 
Повторяю, он защитил Днепр- это есть аксиома и факт. А все ваше про мотивацию- не стоит и выеденного яйца. Как вы можете знать мотивации другого человека. Даже если он защищал свой бизнес, то все украинцы защищали свои дома, свои семьи и свой бизнес в том числе.
Закупки электроэнергии на нарашке возможны, в том числе и для Украины как государства- если , первое, нет санкций, второе, куплено не в ущерб нашим интересам, и если сохраняется альтернатива , когда всегда можно отказаться от таких поставок.
А ещё лучше внутри Украины убрать монополиста
 показати весь коментар
 
 
Игорь Валерьевич,это вы?Что ж вы ник женский взяли?
 показати весь коментар
 
 
Він захистив Дніпро, а тепер хоче всю Україну кацапам злити. Шкода нашим інтересам від поставок електроенергії буде, коли наша енергетична галузь перестане розвиватися, бо є дешева кацапська енергія, а потім в потрібний момент кацапи припинять її постачати в Україну.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А КТО, И ЧТО МЕШАЛО И МЕШАЕТ ПАРАШОНКЕ ,,ВИТРАЧАТИ СВОЇ ОСОБИСТІ ГРОШІ" НА ЗАХИСТ СВОГО БІЗНЕСУ????? 😂😅😂
ГДЕ ДОБРОБАТЫ СОЗДАННЫЕ И ПРОФИНАНСИРОВАННЫЕ ИЗ ЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ПАРАШОНКИ?????? 😂😅😂
ШО СКАЖЕШЬ ПОРНО ХОБОТ?????? 😂😅😂
 показати весь коментар
 
 
******** ти смердючий, чому ти вирішив що я «порохобот»? Яза Садового голосував! Порох не добробати створював, а армію України відновлював.
 показати весь коментар
 
 
Беня, выложи еще какой-нибудь разговор годичной давности
и скажи: ну видите, никаких угроз.
 показати весь коментар
 
 
А почему на Цензор????? Чем этот сайт так отличается?????
 показати весь коментар
 
Мабуть Бєня вважає що відвідувачі Цензора розсудять ситуацію краще ніж Лондонський суд, або просто першим вирішив злити ганебну переписку щоб бабушку потім не шантажували нею.
 показати весь коментар
 
 
Я б дуже хотів, щоб Ви мали рацію. Але, в потворній українській політіці і ще більш потворному середовищу ЗМІ, різні погані думки не йдуть з розуму.
 показати весь коментар
 
Ну так вони ж на цій фішці і прийшли у владу. А ви що не помітили?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Все такие невинные , аж никто и мата никогда не слышал.
Человек просто был расстроен тем, что его команду засудили.
А что такого не может быть?
В этом же скрине есть признание того, что ошибки были, но говорится, что 'в рамках допустимого'
А ведь такое 'в рамках' может преломить ход игры, может речь шла о ключевых очках.
Мы ж не знаем.
Кто хоть чуть-чуть в теме спорта, поняли именно Коломойского
 показати весь коментар
 
 
Татьяна, краще йди піть кофе з бабушкою і неивідмазуй це чмо, бо в тебе нічого не вийде.
 показати весь коментар
 
 
Є підозра,що під ніком Татьяна Лайф коменти пише сам Ігор Валерійович.
 показати весь коментар
 
 
Схоже що бабушка пише коменти під сотнями ніків.
 показати весь коментар
 
 
Интереснее здесь не матюки Бени, а то, что явно Беня дал Бродскому денег (возможно, на победу "Днепра"), а Бродский с Дубинским Беню кинули, да ещё и Бродский его "оштрафовал". Беня выкладывает косвенные доказательства договорных матчей, но никому это не интересно.Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому - Цензор.НЕТ 8859
 показати весь коментар
 
 
Переписка Коломойського порушує правила Цензор.НЕТ

 показати весь коментар
 
 
Так вони ж не на Цензорі переписувались же ? Коломойский передал Цензор.НЕТ скрины со своего телефона и отрицает угрозы Бродскому и Дубинскому - Цензор.НЕТ 1438
 показати весь коментар
 
А мене колись банили за скрін з подібними висловлюваннями.
 показати весь коментар
 
 
Взагалі, не розумію чому Цензор так слідкує за культурою висловів. Сайт наче ж політичний, а не розважальний і дітей тут немає.
 показати весь коментар
 
 
Он як ! Тоді треба щоб при переході на подібну новину вискакувало вікно типу "Підтвердіть що вам є 18 років"
 показати весь коментар
 
Дорого будет стоить, где деньги, скриншоты. После свободы слова, понял что беня ближе к ночи накидывает грамм так 300. И пытается что-то доказать. Кстати с шустером все понятно, Пальчевский подтвердил что Шустер просил бабло. И меры были очень не убедительны по голосу. Кому интересно наберите Пальчевский Шустер. То есть тебе за два ляма зелени рассказывают что ты козел. Данилюка жалко, совсем не политик. И тут та же картина. Даёшь бабло, а его зажали)) ну привык чувак решать все за бабки
 показати весь коментар
 
 
Думаю угрожал и ещё как, а скрины подделал это ж очевидно. Бо у него и так хамская мания величия зашкаливала, а когда его зё стал прё вообще с катушек съехала. А вообще олигарх это паразит на теле Украины, который высасывает с Украины её ресурсы, а у народа Украины бесплатные медицину, образование и спорт. У нас делема или сгнивший в коррупции олигархат, или процветание Украины. Выбирайте народ.
 показати весь коментар
 
 
Кал:"Где деньги?"
Шо, опять Беню кинули на деньги?))) Слишком часто за последнее время.
Коломойский уже не торт.
 показати весь коментар
 
Коломойский - достойный Гражданин Украины
Порошенко - проходимец
 показати весь коментар
 
Бєня з цим Шпротом одне одного варті, два хама, безкультурщина і бидлятина!
 показати весь коментар
 
Не понимаю Коломойского !!!После 2014 года многие его воспринимали как Героя , за организацию сопротивления сепаратистам ,а сейчас с его именем связаны только скандалы !🤔😧
 показати весь коментар
 
 
Герой который свой криминал из Днепра на время приструнил? Там был сугубо корыстный интерес, он просто не хотел чтобы с его бизнесом произошло как у Ахметова на Донбассе.
 показати весь коментар
 
Епоха рішал в діях.))) І це тільки найменше.
 показати весь коментар
 
Все знают что Коломойский скоро сядет в тюрьму и будет нищий,поэтому на Коломойского всем насрать.
 показати весь коментар
 
То в чем зрада? Ну поговорили как старые друзья, Беня сам и выложил этот разговор. Думаю у потрохобобиков аллергия на Коломойшу, чисто по работе, ничего личного ))
 показати весь коментар
 
Видно читає Цензор торба з грішми,то ж якого хєра ти під кацапів лягаєш?!
 показати весь коментар
 
Один из богатейших людей Украины разговаривает как гопник из подворотни. Элита мля...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору