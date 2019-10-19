 Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському. ФОТОрепортаж

Після публікації на Цензор.НЕТ та інших ресурсах новини про ситуацію, що виникла після матчу між баскетбольними клубами "Дніпро" і "Прометей" Ігор Коломойський переслав до редакції скрини листування з главою ФБУ Михайлом Бродським і президентом клубу "Прометей" Володимиром Дубинським.

Зазначимо, що матч завершився з рахунком 67-60 на користь команди "Прометей", після чого Ігор Коломойський висловив свою позицію главі Федерації баскетболу України Михайлу Бродському.

Перші три скрини - листування Ігоря Коломойського з главою ФБУ Михайлом Бродським.

В цьому листуванні ім'я "Валера" - це згадка про Валерія Кондратьєва, президента БК "Дніпро".

Далі Коломойський і Бродський обмінюються роликами про хід поєдинку. Бродський наполягає на тому, що суддівство було об'єктивним.

Наступні два скрини - це листування Ігоря Коломойського і президента БК "Прометей" Володимира Дубинського.

На останньому скрині - список українських баскетбольних суддів - червоним підкреслені ті, які судили цей матч.

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