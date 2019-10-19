EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  619  21
Все про:ГПУ (3267) прокуратура (1932) Чумак (61) Переатестація (61)

 Головне наше завдання, щоб після реформи в ГПУ, ніхто не міг сказати, що прокурори хабарники, - Чумак

Тестування прокурорів проходитиме в автоматичному режимі, а головна мета змін до ГПУ - відродження довіри до органів прокуратури.

Про це заявив заступник генерального прокурора Віктор Чумак в ефірі передачі ""Свобода Слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"У Генеральній прокуратурі зараз йдуть дуже серйозні процеси. Процеси переатестації. До нас доходять чутки, що хтось говорить, що вже домовився, що займатиме в ГПУ якусь посаду, хтось домовився, що він пройде тестування. Але це все брехня і безпідставні чутки.

Тестування, яке для першої групи прокурорів відбудеться 24-25 жовтня, пройде в автоматичному режимі. У виставковому центрі на Броварському проспекті будуть обладнані робочі місця, з комп'ютерами та захищеним сервером. Здають прокурори тести - тут же буде відповідь і вона відразу стає публічною. І ніхто нічого не підробляє, ніхто ні з ким не домовляється. З машиною домовиться неможливо. Тести здають всі і це називається очищення", - розповів Чумак.

Головним завданням реформи органів прокуратури заступник генпрокурора вважає відродження довіри до правоохоронної системи.

"Головне наше завдання в цій реформі - щоб про 10-11 тисяч прокурорів, які будуть після цієї реформи, жодна людина не могла сказати, що прокурори хабарники. Наше головне завдання - відродити довіру до прокуратури, тому що це стрижень кримінальної юстиції. Як буде працювати прокуратура - так буде працювати поліція, так буде працювати ДБР, так працюватиме СБУ", - заявив Чумак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Горбатюка, Донського і ще близько 200 прокурорів з ГПУ буде звільнено, бо не стали писати незаконні заяви на переатестацію, - Ромалійська. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154738
 
 
 Топ коментарі
 
ось так прямо зельцам в лоба
не перестати брати хабарі
а щоб нікто нє мог сказать
 показати весь коментар
 
Я вот не понимаю как тестирование коррелируется со взяточничеством?

Вы там им вопрос задавать будете : Будешь брать взятки?!
А они такие:Нет!

Или что?
 показати весь коментар
 
Я думаю что реально говорить о каком-то процессе очищения после переаттестации и это будет хорошо на сегодня

Не верю я в честность людей с такими лицами: десятки лет брали взятки, а тут вдруг одумаются и перестанут. Этот процесс очищения и вытеснения новыми лицами займёт не один год.

Но дай Бог чтобы процесс шёл.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну не будет взяток,будут *выиграши в лотерею* Эх нам бы так везло в эти *лотереи*)
 показати весь коментар
 
 
ось так прямо зельцам в лоба
не перестати брати хабарі
а щоб нікто нє мог сказать
 показати весь коментар
 
 
Вцілому Чумак справляє позитивне враження.
 показати весь коментар
 
 
Я думаю что реально говорить о каком-то процессе очищения после переаттестации и это будет хорошо на сегодня

Не верю я в честность людей с такими лицами: десятки лет брали взятки, а тут вдруг одумаются и перестанут. Этот процесс очищения и вытеснения новыми лицами займёт не один год.

Но дай Бог чтобы процесс шёл.
 показати весь коментар
 
 
А Чумак так і сказав що на це потрібно буде багато часу, але починати потрібно.
 показати весь коментар
 
 
Он не то сказал. Он считает, что после переаттестации будет Царствие Божие
Не будет

Зачем такие заявления делать, хз. На мой взгляд, людей, испорченных совком, исправить практически невозможно: те же пятилетки в 4 года и космические корабли, которые бороздят.
 показати весь коментар
 
 
Саме так. Вже прийшла нова генерація прокурорів яка не зіпсована совком, але їх ще мало. До речі, не всі були при совку зіпсованими.
 показати весь коментар
 
Их ещё мало, и они не появятся сразу. Это процесс не одного месяца или года.
Главное, чтобы начался процесс очищения и шёл, а там уже постепенно.

Хз есть ли в прокуратуре из старых кадров реально незамаранные. Не могу себе представить. Имхо есть больше и есть меньше замазанные. А так система там порочная.

Но мне не нравятся обещания, которые даются на всю страну, потому что они неисполнимые. А потом начнутся попытки подогнать реальность под обещанное, дутые результаты, чтобы не получить по шапке.

Имхо лучше бы Сакварелидзе взяли. Жалко, что ему не нашлось там места. Вот у него там ни кума, ни свата, ни брата. Сплошное беспристрастие 😁
 показати весь коментар
 
 
Сакварелідзе варяг, а нам потрібні свої принципові прокурори і по "щучьему велению" вони не з"являться. Кадри потрібно вирощувати роками, а не клепати їх в турборежимі.
 показати весь коментар
 
Не вижу ничего плохого в привлечении варягов. Это никак не мешает появлению нового поколения. Наоборот.
 показати весь коментар
 
Чумак чел серьезный,не надо поклонникам петра "зеленкой" блевать...
 показати весь коментар
 
 
Я вот не понимаю как тестирование коррелируется со взяточничеством?

Вы там им вопрос задавать будете : Будешь брать взятки?!
А они такие:Нет!

Или что?
 показати весь коментар
 
 
Но могут задать каверзный вопрос: Ты брал взятки?
Прокурор, стыдясь ответа: Извините, нет....
 показати весь коментар
 
 
Да легко-"монобольшенство" мгновенно проголосует за легалезацию взяток прокурорами.
 показати весь коментар
 
 
Наприклад, якщо не більше 100000 гр. за раз- все нормально, а якщо більше- перебор.
 показати весь коментар
 
Посадка Бени - лучший индикатор работы нового прокурора!
Головне наше завдання, щоб після реформи в ГПУ, ніхто не міг сказати, що прокурори хабарники, - Чумак - Цензор.НЕТ 431
 показати весь коментар
 
Честно говоря, был лучшего мнения о Чумаке. Такую пургу несет. Сам себе главную задачу ставит бредовую, хотя цели и задачи прокуратуры выписаны в законе.
 показати весь коментар
 
Чумак чумака видит издалека… Оба квартирооптимисты
Резонанс вокруг квартиры нардепа Сергея Лещенко связан с попыткой очернить всех людей, причастных к борьбе с коррупцией, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" внефракционный народный депутат Виктор Чумак.
 показати весь коментар
 
У столиці в розпорядженні заступника генпрокурора України лише одна квартира. Проте неподалік, у мальовничому селі Хлепча, родина Чумаків має будинок та чотири земельних ділянки.
До слова, Хлепча - невелике селище, з кількістю населення до 200 осіб. Як повідомляють журналісти Громадського, значна частина з них - українські політики та держслужбовці. Також там розташований будинок Миколи Азарова, - у ньому зараз господарює його син, Олексій.
Згідно з відкритими джерелами, у Чумака В.В. в с. Хлепча, Васильківського району є будинок площею 54,4 кв.м. і дві земельні ділянки загальною площею 2506 кв.м.
Половина будинку і обидва земельних ділянки Чумак В.В. отримав у дарунок ??? 28.08.2014 року будучи не тільки народним депутатом України, а і Головою комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору