 Головне наше завдання, щоб після реформи в ГПУ, ніхто не міг сказати, що прокурори хабарники, - Чумак

Про це заявив заступник генерального прокурора Віктор Чумак в ефірі передачі ""Свобода Слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"У Генеральній прокуратурі зараз йдуть дуже серйозні процеси. Процеси переатестації. До нас доходять чутки, що хтось говорить, що вже домовився, що займатиме в ГПУ якусь посаду, хтось домовився, що він пройде тестування. Але це все брехня і безпідставні чутки.
Тестування, яке для першої групи прокурорів відбудеться 24-25 жовтня, пройде в автоматичному режимі. У виставковому центрі на Броварському проспекті будуть обладнані робочі місця, з комп'ютерами та захищеним сервером. Здають прокурори тести - тут же буде відповідь і вона відразу стає публічною. І ніхто нічого не підробляє, ніхто ні з ким не домовляється. З машиною домовиться неможливо. Тести здають всі і це називається очищення", - розповів Чумак.
Головним завданням реформи органів прокуратури заступник генпрокурора вважає відродження довіри до правоохоронної системи.
"Головне наше завдання в цій реформі - щоб про 10-11 тисяч прокурорів, які будуть після цієї реформи, жодна людина не могла сказати, що прокурори хабарники. Наше головне завдання - відродити довіру до прокуратури, тому що це стрижень кримінальної юстиції. Як буде працювати прокуратура - так буде працювати поліція, так буде працювати ДБР, так працюватиме СБУ", - заявив Чумак.
не перестати брати хабарі
а щоб нікто нє мог сказать
Не верю я в честность людей с такими лицами: десятки лет брали взятки, а тут вдруг одумаются и перестанут. Этот процесс очищения и вытеснения новыми лицами займёт не один год.
Но дай Бог чтобы процесс шёл.
Не будет
Зачем такие заявления делать, хз. На мой взгляд, людей, испорченных совком, исправить практически невозможно: те же пятилетки в 4 года и космические корабли, которые бороздят.
Главное, чтобы начался процесс очищения и шёл, а там уже постепенно.
Хз есть ли в прокуратуре из старых кадров реально незамаранные. Не могу себе представить. Имхо есть больше и есть меньше замазанные. А так система там порочная.
Но мне не нравятся обещания, которые даются на всю страну, потому что они неисполнимые. А потом начнутся попытки подогнать реальность под обещанное, дутые результаты, чтобы не получить по шапке.
Имхо лучше бы Сакварелидзе взяли. Жалко, что ему не нашлось там места. Вот у него там ни кума, ни свата, ни брата. Сплошное беспристрастие 😁
Вы там им вопрос задавать будете : Будешь брать взятки?!
А они такие:Нет!
Или что?
Прокурор, стыдясь ответа: Извините, нет....
Резонанс вокруг квартиры нардепа Сергея Лещенко связан с попыткой очернить всех людей, причастных к борьбе с коррупцией, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" внефракционный народный депутат Виктор Чумак.
До слова, Хлепча - невелике селище, з кількістю населення до 200 осіб. Як повідомляють журналісти Громадського, значна частина з них - українські політики та держслужбовці. Також там розташований будинок Миколи Азарова, - у ньому зараз господарює його син, Олексій.
Згідно з відкритими джерелами, у Чумака В.В. в с. Хлепча, Васильківського району є будинок площею 54,4 кв.м. і дві земельні ділянки загальною площею 2506 кв.м.
Половина будинку і обидва земельних ділянки Чумак В.В. отримав у дарунок ??? 28.08.2014 року будучи не тільки народним депутатом України, а і Головою комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.