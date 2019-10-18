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 Політика України
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Все про:Зеленський (3299) РНБО (579)

 Зеленський затвердив структуру апарату РНБО

Президент Володимир Зеленський затвердив структуру апарату Ради національної безпеки та оборони України

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в указі №764/2019 від 18 жовтня, оприлюдненому на сайті глави держави.

Президент постановив затвердити таку структуру апарату РНБО:

  • секретар
  • перші заступники секретаря 
  • заступники секретаря 
  • керівник апарату 
  • перший заступник керівника апарату 
  • заступники керівника апарату
  • Служба секретаря 
  • Служба з питань зовнішньої безпеки
  • Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки
  • Служба з питань державної та громадської безпеки
  • Служба з питань воєнної безпеки
  • Служба з питань мобілізації та територіальної оборони
  • Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно- промислового комплексу
  • Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки
  • Служба з питань економічної безпеки
  • Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки
  • Служба з питань безпеки критичної інфраструктури
  • Служба з питань зовнішньополітичної безпеки та міжнародного співробітництва
  • Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони
  • Служба Головного ситуаційного центру
  • Служба організаційного забезпечення
  • Служба з питань стратегічного планування та аналізу
  • Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв’язків із засобами масової інформації
  • Служба з правових питань
  • Фінансова служба
  • Служба управління персоналом
  • Служба режимно-секретної роботи
  • Служба координаційної та адміністративної роботи.

Крім того, президент доручив секретарю РНБО забезпечити приведення штатного розкладу апарату РНБО у відповідність з указом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154737
 
 
 Топ коментарі
 
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-Богдан- подпадает под Закон о люстрации
-Гончарук-дипломы не традиционной формы
-Дристайко-ставит ультиматум о капитуляции гражданам Украины
-Абрамавичус-гражданин Литвы

Список пидорасов на госслужбе стремительно растет
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Нужно продолжать начатое давление на власть всеми возможными конституционными способами: мы уже убедились, что это работает - она (власть) хамовитая, но ссыкливая.Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО - Цензор.НЕТ 5512
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Зеленський, припиняй це. Припиняй війну, і роби вже людям харашо, як обіцяв. Нічого не робиш, тільки війною залякуєш, яку сам не хочеш зупинити.Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО - Цензор.НЕТ 6576
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-Богдан- подпадает под Закон о люстрации
-Гончарук-дипломы не традиционной формы
-Дристайко-ставит ультиматум о капитуляции гражданам Украины
-Абрамавичус-гражданин Литвы

Список ********* на госслужбе стремительно растет
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и хозяин этого цирка карабас-барабас беня день за днем наглеет, хотя он и не на госслужбе.
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Конечно. Если брат служит в "ДНР" - как оставить брата без воды, да? Это вам не больницу - где наших раненых лечили - закрыть.

Голова Донецької ОДА запевняє, що не будуватиме водовід в обхід "ДНР"
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Нужно продолжать начатое давление на власть всеми возможными конституционными способами: мы уже убедились, что это работает - она (власть) хамовитая, но ссыкливая.Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО - Цензор.НЕТ 5512
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Я сомневаюсь, что он имеет представление о том, что он "утвердил"...
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Бєня все контролює,він "утвєрділ",що йому сказали. А взагалі йому просто треба в перукарню Зеленський затвердив структуру апарату РНБО - Цензор.НЕТ 6296
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байдена председателем поставить и няхай боронит украину от супостатов
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А ведь в свое время над фронтовиком Брежневым смеялись. А тут никогда не служивший в армии чудила увешался медальками как ёлка новогодняя. Рейхсмаршал Шойгу.Зеленський затвердив структуру апарату РНБО - Цензор.НЕТ 6213
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Яка чукча нарядна, її він скоро також "утвєрдіт",як ми далі будемо це просто слухати і мовчати.
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Вот пусть СНБО первым делом ПОСЧИТАЕТ СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ ПОРТНОВА В АВСТРИИ ЗА 5 лет
Снять приличное жилье мин. 3000 евро за год 36 000 за пять лет 180 000 евро
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А может он недвижимость купил? Тогда это несколько мильонов

В ЕС нельзя жить без документов более полгода. Особенно в Австрии. Документы австрийские стоят оочень дорого. И ПРИ ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЛАЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ НИКТО НЕ СМОТРИТ . Как же он мог 5 лет жить в ЕС? Или жто была раша? ГПУ может с этим разобраться? Ведь этот тип сейчас играет роль СЕРОГО КОРДИНАЛА.

Продукты тоже недешевые
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А вот авто. Это тоже вопрос ? В Австрии украинские авто не позднее чем через 6 месяцев надо растаможить, гаражи дорогие, всякие страховки тоже.

Или где дети учатся? Школы и садики дорогие.
И где обыкновенный юрист столько денег накопал? Или он в долгах у когото? Почему СБУ это не афиширует- ведь они знают все .
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Нужно структуру в сравнении подать. Было-стало. Просто интересно это "кінець епохи" или "начало"?
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Апарат раздут непомерно
Куча бездельников
А тупой народ их должен кормить
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а если у этого "совета" такой огромный штат, зачем нам еще МО, генштаб и директорат в "офисе богдана" - кто из них от кого "обороняется"?
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