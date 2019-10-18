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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:ГПУ (3267) Правоохоронні органи (263) Горбатюк (305) Переатестація (61) Ромалійська Ірина (386) Рябошапка Руслан (143)

 Горбатюка, Донського і ще близько 200 прокурорів з ГПУ буде звільнено, бо не стали писати незаконні заяви на переатестацію, - Ромалійська. ДОКУМЕНТ

Щоб пройти переатестацію, прокурори мають написати заяву, що суперечить духу закону. Близько 200 співробітників ГПУ з 1300 відмовилися це робити і будуть звільнені.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий генпрокурор Руслан Рябошапка затіяв нову реформу. Якщо спрощувати, то її суть така: перейменувати органи прокуратури (наприклад, Генеральну прокуратуру в Офіс генерального прокурора), і на підставі цього ввести атестацію для всіх співробітників", - пояснює журналістка.

При цьому до переатестації допускають тільки тих, хто підпише заяву спеціального зразка. У ній прокурор має погодитися на те, що кадрова комісія може брати до уваги інформацію, отриману анонімно від фізичних та юридичних осіб.

"Тобто! Уявіть, що ви прокурор. Будь-яка людина може написати на вас анонімку, яку НЕ ПОТРІБНО ДОДАТКОВО ОФІЦІЙНО ПІДТВЕРДЖУВАТИ. І все. Ви більше - не прокурор", - пише Ромалійська.

Горбатюка, Донського і ще близько 200 прокурорів з ГПУ буде звільнено, бо не стали писати незаконні заяви на переатестацію, - Ромалійська 01

За даними журналістки, близько 200 прокурорів вирішили не підписувати такі заяви. Вони написали інші документи про те, що згодні пройти атестацію і перевірку на добропорядність, які відповідають закону.

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"Що в підсумку? У підсумку до атестації не допустили. За моїми даними, йдеться про більш ніж 200 прокурорів з ГПУ (всього їх близько 1300). Деяких із недопущених вже звільнили", - стверджує журналістка.

Ромалійська передбачає, що через це прокуратура позбудеться зокрема тямущих, порядних і принципових співробітників.

"Більш того - потім ці прокурори швидше за все підуть до національних судів і в ЄСПЛ. Відновляться на посаді і отримають величезні компенсації з бюджету", - підсумувала журналістка.

Горбатюка, Донського і ще близько 200 прокурорів з ГПУ буде звільнено, бо не стали писати незаконні заяви на переатестацію, - Ромалійська 02
Горбатюка, Донського і ще близько 200 прокурорів з ГПУ буде звільнено, бо не стали писати незаконні заяви на переатестацію, - Ромалійська 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154734
 
 
 Топ коментарі
 
Если Вы о Цензоре, то достаточно посмотреть их раздел "фотожабы", там сразу понятно, что редакция независима и незаангажована. Горбатюк, Донской и еще около 200 прокуроров из ГПУ будут уволены, так как не стали писать незаконные заявления на переаттестацию, - Ромалийская - Цензор.НЕТ 6624
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Какие ценные кадры, вон горбатюк 5 лет дело Майдана расследует на одном месте.
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вот злодей, что вытворяет: незаконно ущемляет честнейших и решительно реформированных прокуроров. может ещё прикажете жить на одну зарплату, сатрапы?
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Какие ценные кадры, вон горбатюк 5 лет дело Майдана расследует на одном месте.
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Как кто думает: "откуда ноги растут" у этого гофновброса?
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Если Вы о Цензоре, то достаточно посмотреть их раздел "фотожабы", там сразу понятно, что редакция независима и незаангажована.
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ПороВшивые свиньи решили таким образом (путём говновброса) численно увеличить количество недовольство коррупционеров и усиление таким образом своей поддержки этими коррумпированными мразями.
Это же (массовые выступления и мятежи) было и в Грузии под руководством Нино Бурджанадзе - агента ФСБ.
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ГПУ-МАЛЬДІВИ-МОСКВА: ЯК ЖИВЕ ДРУЖИНА ПРОКУРОРА-АНТИКОРУПЦІОНЕРА

https://bihus.info/gpu-maldivi-moskva-yak-zhive-druzhina-prokurora-antikorupcionera

И таких в ГПУ - 99%
Горбатюк, Донской и еще около 200 прокуроров из ГПУ будут уволены, так как не стали писать незаконные заявления на переаттестацию, - Ромалийская - Цензор.НЕТ 5418
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Так все-таки, граждане, с какой целью используется служебный конь? Варианты ответа мне неизвестны. Но может кто знает? Тогда ему в прокуроры.
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Сына Луценко везти, Гелетей подтвердит, ну что вы как мальчик в самом деле...
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То опечатка, служебный не конь, а коньяк.
Его используют, и не только его, в служебных целях
Горбатюк, Донской и еще около 200 прокуроров из ГПУ будут уволены, так как не стали писать незаконные заявления на переаттестацию, - Ромалийская - Цензор.НЕТ 9663
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Взагалі то горілка. "Майдан". Виробляв Київський ЛГЗ. Ех, були часи...
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вот злодей, что вытворяет: незаконно ущемляет честнейших и решительно реформированных прокуроров. может ещё прикажете жить на одну зарплату, сатрапы?
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Изверги, самые натуральные. Там пару недель назад новость была как один из прокуроров на Донетчине или Луганщине ездит на убогом китайском внедорожнике Ssang-young, стыд и позор.
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он корейский, но всё-равно как-то не по пацански на таком ездить)).
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У меня на старой работе мастер продал одну квартиру, в другой сделал на эти деньги ремонт, и на остаток купил этот Ссань. А потом в 14-15 прятал эту кучу штампованного железа везде где только мог, коколченцы же, бывало, реквизировали машины. А как топил за элдэнээрию страшно вспомнить, но элдэнээрия это одно, а власне авто ближе к телу Горбатюк, Донской и еще около 200 прокуроров из ГПУ будут уволены, так как не стали писать незаконные заявления на переаттестацию, - Ромалийская - Цензор.НЕТ 5867
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Питро Аліксєйович поклав на алтарь вільної України своє здоров'я, статки, і все-все що в нього було. Створив справедливі суди, підібрав найчесніших прокурорів і створив Україну!! А зебіли хочуть все це знищити!!! На святе сцуки посягають!!!
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У завданні з трикутниками - рішення 1) . І мені не здається що це так уж вочевидь
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горбатюк это тот прокурорский шнырь который за 5 лет смог расследовать убийства на Майдане и наказать виновных? Он что до сих пор в прокураторах ходил?
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Wevelsburg А как можно было расследовать, если генплокулол, например, сказал, что расследовать версию, в которой грузинские снайперы сами признаются в расстреле, не нужно. Может, стреляли и не они и это массовый самооговор. Но, согласно Закона, они должны были быть, как минимум, опрошены, а как максимум - проведены с ними все процессуальные действия.
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Эпическая "рехворма" от зе-банды:
Одной заявой оставить на работе только САМЫХ ПРОДАЖНЫХ прокуроров!

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генитальные алкоплокулолы онижы соевые дети?
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РыгоАналы настолько деградировали, что даже по русски разучились писать?
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не знаю. давно не встречал рыгающих аналов. ну разве что тебя.
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Не прикидывайся непонимающим шлангом, РыгоАнал - все ты понял.
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...лишится из-за этого в том числе толковых, порядочных и принципиальных сотрудников...
Бу га га, плять. Самый порядочный английский язык учит
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алкаша мове рептилоидов наверное учит лучшая пьяная жаба галактики ( по соевой свиноверсии) сатановская по кличке гонтарева.
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Конституція України
Стаття 131-1.
Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України.

Щось про Офісного Генерального прокурора в Конституції нічого мемає
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После начала судебной реформы не хватает 2000 судей, суды на треть недоукомплектованы, некоторые закрыты, но зебы с большевистской уверенностью повторяют мантры - Честных и порядочных, патриотичных на должности судей!!! Теперь будут повторять - на должности прокуроров...
Вот и хочется спросить: Ау, честные и порядочные патриоты, бегом в суды, для вас есть работа - посадить Порошенко!!!
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в чем профи? в наматывании соплей на кулак? и в постоянном скулении на протяжении 5 лет? имея при всех этих достоинствах очень неплохую зарплату от н6арода?
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Угу. пойди расследуй 100 эпизород убийств. Вон MH17 тоже 5 лет расследуют. Но там был только один выстрел, а тут сотни.
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Ну що, Горбатюк, Луценко був поганий, от ти отримав кращого, із зебанди. Може, зрозумієш що-небудь. ''Не бажай смерті поганому губернатору, невідомо, який буде наступний'' - це американська мудрість для Горбатюка.
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Вопрос вообще не в Горбатюке,он такой же как и Луценко,продажный негодяй.А новые люди в любой сфере никогда не мешали,а тем более в продажных прокуратурах и судах.
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Да ничего страшного, пусть зебилы не волнуются. Ребята в суд подадут и восстановятся
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Горбатюка потрібно відправити на зустріч з Небесною Сотнею, хай він їм очі подивиться.
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Ну, те, що ніякої прокуратури в Україні нема і ніколи не було, не знає, хіба, тільки той, що ніколи в житті не був в, так званій, прокуратурі і не бачив живого "українського прокурора".
Там є якісь люди, які й самі не розуміють для чого вони там сидять. З того паперового мотлоху, який вони там витворяють, можна гуморески писати. В нормальній країні вони сиділи б в зовсім іншому місці, лише дуже специфічно з прокуратурою пов'язаним.
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По хорошему,так всех прокуроров и судей, если проверить на соответствие расходов и доходов,то их всех нужно пересажать,а не переаттестовывать.
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А что ей с конем не понравилось? У нас же кони применяются в полиции. И велосипеды применяются. Почему не может быть такого вопроса при аттестации того, кто за полицией надзирает?
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Правовой нигилизм этих "реформаторов" поражает воображение, эти люди подадут в суд и выиграют, не в украинских судах, так в ЕСПЧ и возникнет ситуация как с председателем КС Шевчуком, которого суд восстановил на работе, однако практика беззакония и произвола продолжает победное шествие. Расчёт прост, пока дело будут волокитить в судах, пройдут годы, а к тому времени когда справедливость восторжествует, этой политической плесени уже не будет при власти. Кроме того, в Украине очень часто органы власти тупо не выполняют решений судов, статистика на этот счёт не то что неутешительная, она просто похоронная, максимальный показатель был 18% в 2018 году, а в среднем и того меньше. Всякие разговоры о "реформах" теряют смысл, если государство не обеспечивает выполнение решений собственных судов, политические расправы широко практикуются новой властью также как и всеми предыдущими, если не разорвать этот порочный круг, то нечего и думать о государственном строительстве.
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