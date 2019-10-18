 Горбатюка, Донського і ще близько 200 прокурорів з ГПУ буде звільнено, бо не стали писати незаконні заяви на переатестацію, - Ромалійська. ДОКУМЕНТ

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.
"Новий генпрокурор Руслан Рябошапка затіяв нову реформу. Якщо спрощувати, то її суть така: перейменувати органи прокуратури (наприклад, Генеральну прокуратуру в Офіс генерального прокурора), і на підставі цього ввести атестацію для всіх співробітників", - пояснює журналістка.
При цьому до переатестації допускають тільки тих, хто підпише заяву спеціального зразка. У ній прокурор має погодитися на те, що кадрова комісія може брати до уваги інформацію, отриману анонімно від фізичних та юридичних осіб.
"Тобто! Уявіть, що ви прокурор. Будь-яка людина може написати на вас анонімку, яку НЕ ПОТРІБНО ДОДАТКОВО ОФІЦІЙНО ПІДТВЕРДЖУВАТИ. І все. Ви більше - не прокурор", - пише Ромалійська.
За даними журналістки, близько 200 прокурорів вирішили не підписувати такі заяви. Вони написали інші документи про те, що згодні пройти атестацію і перевірку на добропорядність, які відповідають закону.
"Що в підсумку? У підсумку до атестації не допустили. За моїми даними, йдеться про більш ніж 200 прокурорів з ГПУ (всього їх близько 1300). Деяких із недопущених вже звільнили", - стверджує журналістка.
Ромалійська передбачає, що через це прокуратура позбудеться зокрема тямущих, порядних і принципових співробітників.
"Більш того - потім ці прокурори швидше за все підуть до національних судів і в ЄСПЛ. Відновляться на посаді і отримають величезні компенсації з бюджету", - підсумувала журналістка.
Это же (массовые выступления и мятежи) было и в Грузии под руководством Нино Бурджанадзе - агента ФСБ.
https://bihus.info/gpu-maldivi-moskva-yak-zhive-druzhina-prokurora-antikorupcionera
И таких в ГПУ - 99%
Его используют, и не только его, в служебных целях
Одной заявой оставить на работе только САМЫХ ПРОДАЖНЫХ прокуроров!
Бу га га, плять. Самый порядочный английский язык учит
Стаття 131-1.
Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України.
Щось про Офісного Генерального прокурора в Конституції нічого мемає
Вот и хочется спросить: Ау, честные и порядочные патриоты, бегом в суды, для вас есть работа - посадить Порошенко!!!
Там є якісь люди, які й самі не розуміють для чого вони там сидять. З того паперового мотлоху, який вони там витворяють, можна гуморески писати. В нормальній країні вони сиділи б в зовсім іншому місці, лише дуже специфічно з прокуратурою пов'язаним.