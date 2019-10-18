 Горбатюка, Донського і ще близько 200 прокурорів з ГПУ буде звільнено, бо не стали писати незаконні заяви на переатестацію, - Ромалійська. ДОКУМЕНТ

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий генпрокурор Руслан Рябошапка затіяв нову реформу. Якщо спрощувати, то її суть така: перейменувати органи прокуратури (наприклад, Генеральну прокуратуру в Офіс генерального прокурора), і на підставі цього ввести атестацію для всіх співробітників", - пояснює журналістка.

При цьому до переатестації допускають тільки тих, хто підпише заяву спеціального зразка. У ній прокурор має погодитися на те, що кадрова комісія може брати до уваги інформацію, отриману анонімно від фізичних та юридичних осіб.

"Тобто! Уявіть, що ви прокурор. Будь-яка людина може написати на вас анонімку, яку НЕ ПОТРІБНО ДОДАТКОВО ОФІЦІЙНО ПІДТВЕРДЖУВАТИ. І все. Ви більше - не прокурор", - пише Ромалійська.

За даними журналістки, близько 200 прокурорів вирішили не підписувати такі заяви. Вони написали інші документи про те, що згодні пройти атестацію і перевірку на добропорядність, які відповідають закону.

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"Що в підсумку? У підсумку до атестації не допустили. За моїми даними, йдеться про більш ніж 200 прокурорів з ГПУ (всього їх близько 1300). Деяких із недопущених вже звільнили", - стверджує журналістка.

Ромалійська передбачає, що через це прокуратура позбудеться зокрема тямущих, порядних і принципових співробітників.

"Більш того - потім ці прокурори швидше за все підуть до національних судів і в ЄСПЛ. Відновляться на посаді і отримають величезні компенсації з бюджету", - підсумувала журналістка.



