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Все про:ВР (5910) законопроект (811) Яценко (23) оцінка (19) ФДМУ (1) Слуга народу (352)

 Яценко домігся того, що його прокладки як і раніше будуть задіяні в схемі ФДМУ, - журналіст Ніколов

Замішаний у корупційних схемах нардеп Анатолій Яценко не дав "Слугам народу" прибрати його фірми-прокладки з системи оцінки.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст програми "Наші гроші" Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ. "Антоша Яценко зробив "Слуг народу" щодо "прокладок" у схемі ФДМУ", - написав він.

За даними Ніколова, дискусія розгорнулася на засіданні фінансового комітету Верховної Ради. Депутати обговорювали законопроєкт 2047-2.

"Їм пропонувалося з 1 січня ліквідувати Антошині майданчики і з 1 квітня запустити нові правила: громадянин сам без всяких майданчиків звертався в державний оцінний модуль щодо ціни своєї квартири, модуль би відповідав громадянину, "у вашому районі така квартира коштує 100 тисяч доларів", якщо б громадянинові така оцінка не сподобалася - він звертався б уже до живого оцінювача за людською оцінкою, і якщо б і ця оцінка знову не сподобалася громадянину - міг запросити рецензію в ФДМУ", - пояснив Ніколов.

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""За" цей проєкт в різних місцях топили Гетманцев, Железняк, Фролов, Мотовиловець, Підласий. Здавалося б, зоряний склад. Але тут підняли свій голос противники Южаніна, Палиця, Дубинський, Ковальов, та й позиція Качура відома. Вони таки взяли лохів у заручники міфами про "Прозорро"", - написав журналіст.

У результаті комітет не підтримав внесення законопроєкту до порядку денного парламенту.

"Голий результат кристального ідіотизму такий - Антошине шобло продовжує рубати по 1 мільйону (!) гривень на добу з монопольних майданчиків за доступ до державної бази оцінок ФДМУ. А ці тупорилі дегенерати, нездатні розрізнити корупційну схему щойно в ній з'являється тінь Коломойського, забезпечують прекрасний новинний фон для Зеленського. Адже це саме у президента більшість у парламенті, і воно не здатне прийняти закон товщиною в півтори сторінки про ліквідацію надзвичайно простої, нахабної і всім відомої корупційної монополії", - підсумував Ніколов.

Яценко домігся того, що його прокладки як і раніше будуть задіяні в схемі ФДМУ, - журналіст Ніколов 01

Яценко домігся того, що його прокладки як і раніше будуть задіяні в схемі ФДМУ, - журналіст Ніколов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154730
 
 
 Топ коментарі
 
Удивительно, что за много лет антоша яценко до сих пор не под следствием. Удивительное - рядом...
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зверху в тексті помилка - нащось Антона перехрестили в Анатолія
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Прокладки той власти ничем не отличаются от прокладок этой. Все схемы на месте, все бандиты при должностях, никто не пострадал и не сидит в тюрьме. Мало того, активизировалась торговля с агрессором. Рос.олигарх Дерипаска имеет бизнес в Украине , активно вывозит вагонами из Украины в РФ дефицитный кварцит для нужд рос. военных заводов, где делают оружие, убивающее украинцев на передовой. Вот так "слуги" служат Украине и народу, так торгуют с врагами и убийцами наших людей.За кого голосовали, чукчи? Одного барыгу поменяли на другого. А суть -то не поменялась. Плюют они на народ. За олигархический карман только болеют всей душой.
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У кого рокладки у Юзіка квитки 95-го "Сидит клоун, мучается, скучает!" Юзика подловили в Раде на раздаче билетов на "95 квартал". Фотофакт (censory крапка net)
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Журналістка до ЗЕ - чи є у Вас помилки про які жалкуєте ? ЗЕ - так є, це моя команда , не думав що такі дурні . А як й коли Ви це зрозуміли? - ну я ж сам не дурний!!! й зараз знаходжусь у процесі прозріння ...
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А эти тупорылые дегенераты, неспособные различить коррупционную схему как только в ней появляется тень Коломойского, обеспечивают прекрасный новостной фон для ЗеленскогоИсточник: https://censor.net.ua/n3154730
Это автор ТАК про "слуг"?!!!
Как же так можно, на святое-то? Яценко добился того, что его прокладки по-прежнему будут задействованы в схеме ФДМУ, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 8983
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Удивительно, что за много лет антоша яценко до сих пор не под следствием. Удивительное - рядом...
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А чому цей член-кореспондент Прямого не запитав у Портнова напряму?
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Антоша Яценко відпіда..асив всю"команду Зе"
Не будемо їм заважати отримувати задоволення.Це їх проблеми..
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ну рубят бабло и шо? як бы цего неправильного ахтывыста-идеалиста в капусту не порубали, правильные идеалисты давно превратились в грантососов Яценко добился того, что его прокладки по-прежнему будут задействованы в схеме ФДМУ, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 8902
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И то, что это бабло они воруют у людей.
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НапЕшЫ: а вот при Порошенко такого небыло!!! Яценко добился того, что его прокладки по-прежнему будут задействованы в схеме ФДМУ, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 7847
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особливо тупим..
Схеми Яценко,започатковані при Порошенко ПОСТМАЙДАННИМ ДЕГЕНЕРАТОМ МІНІСТРОМ ЮСТИЦІЇ ПЕТРЕНКО просто продовжують роботу..
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Законопроект пока всего лишь не внесли в повестку. Это ещё не конец света, журналисту спасибо, что обратил внимание, почему бы повторно не рассмотреть?
Ну,а Южанина...курва БППшная, что она сделала евробляхерам все, надеюсь, в курсе?
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Заставила любителей шары платить налоги? Яценко домігся того, що його прокладки як і раніше будуть задіяні в схемі ФДМУ, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 3827
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Ты дальше своего Пирятина или где ты там обретаешься, хоть раз выбирался? Яценко домігся того, що його прокладки як і раніше будуть задіяні в схемі ФДМУ, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 174 У меня парняга в смене, когда я заробитчанил в Польше купил себе Опель-кадет за 1800 злотых+900 страховка, другой БМВ Х-3 за 1700. С какого дьявола цена в Украине на эти авто должна быть выше небес, объясни?
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Надеюсь разберуться, и хотелось бы чтобы не Южанина.
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уже можна говорити, ще не стверджувати а лишень говорити, що Зеленському не вдається будувати успішну країну, країну для українців. знову олігархи-злодії прибирають все до рук, путінська 5 колона з кожним днем стає все нахабнішою і відвертішою, ніяких посадок топкорупціонерам уже не світить і ще багато іншого, що далеко пішло не так як анонсувалося. а все це разом наводить на дуже сумні роздуми, Зеленський до кінця сроку точно не добуде і країна знову погрузиться в хаос. і це саме те, чого чекає ху.йло. а саме страшне і ганебне у всьому цьому те, що виходить так, ніби українці не здатні собі дати ради, тобто в принципі.
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