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Все про:місцеві вибори (106) ЦВК (847) ОТГ (50)

 ЦВК призначила перші місцеві вибори в шести об'єднаних громадах на 29 грудня

Центральна виборча комісія на своєму засіданні призначила на 29 грудня 2019 року перші місцеві вибори в 6 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засідання в п'ятницю, розглянувши звернення 4 обласних державних адміністрацій (ОДА) щодо призначення перших місцевих виборів у зв'язку з утворенням ОТГ.

Так, вибори відбудуться в Дніпропетровській області в 3 ОТГ, на Львівщині в одному ОТГ, в Сумській області в одному ОТГ і в Чернівецькій області в одному ОТГ.

Крім того, ЦВК оголосила з 9 листопада 2019 року початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154729
 
 
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да здравствуют местные выборы, самые честные выборы в мире!
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