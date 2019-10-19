Суд щодо визначення запобіжного заходу Гладковському перенесли на 12:00 19 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське.

Адвокати просили суд визнати затримання Гладковського незаконним і звільнити його з-під варти.

Прокурор САП Юрій Олефір заявив про те, що справу Гладковського прокуратура розслідує з квітня 2018 року. Також він повідомив, що за цей час була проведена основна частина слідчих дій. А влітку цього року відбулося кілька обшуків на підприємствах, бенефіціаром яких є Гладковський.

"Хотів би пояснити, що саме 17 жовтня 2019-го, коли була стадія досудового розслідування, коли ми отримували останні докази для повідомлення про підозру ... Була отримана інформація від правоохоронних органів про те, що пан Гладковський разом з сім'єю вживає заходів для того, щоб з метою ухилення від кримінальної відповідальності покинути територію України", - заявив прокурор.

Також прокуратура зажадала для Гладковського запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави 100 млн грн.

Під час суду представники Національного корпусу вимагали арештувати колишнього заступника секретаря Ради з нацбезпеки і оборони та нинішнього президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського. Протестувальники скандували "Гладковського за ґрати".

Готовність взяти Гладковського на поруки висловили два народних депутата від "Європейської солідарності" - Максим Саврасов і Ростислав Павленко.

Близько 2:40 хвилин суд вирішив перенести засідання на 12.00 19 жовтня.

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Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

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Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.