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Все про:Гладковський (103) запобіжний захід (61)

 Суд щодо визначення запобіжного заходу Гладковському перенесли на 12.00 19 жовтня

Суд щодо визначення запобіжного заходу Гладковському перенесли на 12:00 19 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське.

Адвокати просили суд визнати затримання Гладковського незаконним і звільнити його з-під варти.

Прокурор САП Юрій Олефір заявив про те, що справу Гладковського прокуратура розслідує з квітня 2018 року. Також він повідомив, що за цей час була проведена основна частина слідчих дій. А влітку цього року відбулося кілька обшуків на підприємствах, бенефіціаром яких є Гладковський.

"Хотів би пояснити, що саме 17 жовтня 2019-го, коли була стадія досудового розслідування, коли ми отримували останні докази для повідомлення про підозру ... Була отримана інформація від правоохоронних органів про те, що пан Гладковський разом з сім'єю вживає заходів для того, щоб з метою ухилення від кримінальної відповідальності покинути територію України", - заявив прокурор.

Також прокуратура зажадала для Гладковського запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави 100 млн грн.

Під час суду представники Національного корпусу вимагали арештувати колишнього заступника секретаря Ради з нацбезпеки і оборони та нинішнього президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського. Протестувальники скандували "Гладковського за ґрати".

Готовність взяти Гладковського на поруки висловили два народних депутата від "Європейської солідарності" - Максим Саврасов і Ростислав Павленко.

Близько 2:40 хвилин суд вирішив перенести засідання на 12.00 19 жовтня.

Також читайте: Адвокат Гладковського подав до суду через "незаконне тримання під вартою його підзахисного"

Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковський мав вилетіти на відкриття автовиставки в Брюссель. Його затримання - спроба створити картинку для ТБ, - пресслужба "Богдана"

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154728
 
 
 Топ коментарі
 
Татусь-свинарчук повинен доєднатися до сірожі пашинського та гримчака.. Нехай гріють нари в очікуванні до камери найсолодшого сивочолого..
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Ну и рожа у этого свинарчука. Не надо быть физиономистом, чтобы определить уровень его честности
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Татусь-свинарчук повинен доєднатися до сірожі пашинського та гримчака.. Нехай гріють нари в очікуванні до камери найсолодшого сивочолого..
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Лёня, вот скажи пожалуйста.
Ты реально веришь, что если посадить борИгу, то завтра тебе платёжки в минусах принесут или продавцы за товар станут доплачивать? Или может быть пенсии и зарплаты до польских сразу вырастут? Мож ***** от Украины отстанет?

Вот что станет, Лёня?
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може просто вірити в те що є в Україні ЗАКОН?
Порушив - відповів!
Бо у нас можна красти тільки тим хто керує державою!
То вже нехай дозволять красти на законодавчому рівні президенту чи спікеру чи прем"єру там.
Для чого робити нас всіх дурнями?
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Богдан де?

Медведчук де?

Портнов де?

Чи вони нічого не порушували?
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Одна попробувала-семеро народила
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Що станеться ? Мародер отримає за мародерство вирок іменем України.. Цього для мене буде достатньо..
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А як же Ахмєтов? Ви ж кушать п'ять років не могли від того що "чому Ахмєтов не сидить?!".

Кончені одноклітинні істоти. Правильно Бєня зрозумів вашу сутність, щоб впарити моніку.
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Не переймайся , не репетуй і не при матюччя. І петя сяде, і ахметов сяде, і штепа сяде, і свинарчуки сядуть, і гєпа з трухановим сядуть, і медведчук сяде - всі , хто обкрадав Україну й зазіхав на її територіальну цілісність повинні отримати суворі вироки українських судів. В українського суспільства дуже великий запит на законне покарання мародерів-високопосадовців..
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Це дуже гарний прецедент. Кожні наступники повинні були саджати папередників починаючи з 90-хх. Зе і ко, ви наступні)
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чому ці всі свині і мародер ще не на пожиттєвому із конфіскацією?
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АУ, ПОРНО ХОБОТЫ, ВЫ ГДЕ?
АНУ НЕСПАТЬ. ВАШИХ БЬЮТ. 😂😅😂
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невже мароед переселяється в ростов чи ліпєцьк?
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АЛЕКСАНДРА, САШЕНЬКА, ТЫ ШО ТАКАЯ АКТИВНАЯ СЕГОДНЯ СРАННЯ????? 😂😅😂
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И 340 кг денег уже снял . Суд по определению меры пресечения Гладковскому перенесли на 12:00 19 октября - Цензор.НЕТ 783
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збрехав - украв - зрадив армію - на мільдіви - підро інкогніто!
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Отличная картинка, лгбт(чи як там тебе?)

То есть у боригоборцунов к негативу относятся не только "друзі" и"бабки", но и "армия". Классно! МаладэЦ!
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Про армію , після чотирьох знищених стратегічних арсеналів ЗСУ за часів каденції петі - петіним прихильникам краще не згадувати..
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А про армію в "пєнках" на босу ногу і в дубку можна згадувати?

Прихильникам соплі після залишеної сєпарам Станиці тим більше ***** свої про армію краще нк роззявляти.
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армія в "пєнках" на босу ногу і в дубку- не була завадою для никання петьою грошей по офшорах та відкликанням з фронту техніки для параду..
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Ну и рожа у этого свинарчука. Не надо быть физиономистом, чтобы определить уровень его честности
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Кинь свою фотку сюда , я тебе классньій коллаж сделаю !
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Друг в беде не бросит
Лишнего не спросит
Вот что настоящий
Верный Друг!
Суд по определению меры пресечения Гладковскому перенесли на 12:00 19 октября - Цензор.НЕТ 4075
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Короче для Пеца светит пожизненное,бедные Порохоботы
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Богдан де?

Медведчук де?

Портнов де?

Чи вони нічого не порушували?
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Снечала посадят директора "Богдана", потом твоего Петю.
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Сегодня в течение дня из особняка Петра Порошенко в Козине под Киевом вывозят имущество.
Эту новость несколько минут назад сообщил в Фейсбуке экс-нардеп Александр Онищенко.
По официальной версии - экс-президент переезжает из своего дворца в другое место.
Реальная ситуация заключается в том, что Пётр Порошенко готовится к побегу за границу.
После серии громких задержаний Пётр Порошенко решил обезопасить своё имущество, картины и драгоценности.
Сегодня ночью Украину покинул ближайший соратник и бизнес-партнёр Петра Порошенко Игорь Кононенко, который в определённых кругах имеет кличку Лысый.
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