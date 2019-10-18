 Рябошапка призначив Мамедова своїм заступником

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Як нагадують у пресслужбі Генпрокуратури, Мамедов із серпня 2016 р. до нинішнього часу обіймав посаду прокурора Автономної республіки Крим.

Гюндуз Мамедов у 1996 році закінчив Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, а в 2013 році - Одеський національний економічний університет. Кандидат юридичних наук.

З 1996 року працював у прокуратурі Приморського району Одеси на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора Приморського району Одеси. З 2012 року до 2013 року працював в апараті прокуратури Київської області. З грудня 2013 р. по липень 2014 р. Мамедов працював на посаді начальника слідчого відділу Дніпровської екологічної прокуратури. У липні 2014 р. призначений прокурором Одеси, в грудні 2015 р. - заступником прокурора Одеської області. 22 серпня 2016 р. призначений прокурором АРК.

Читайте також: Першим заступником Генпрокурора Рябошапки стане Касько, а заступниками - Трепак, Мамедов і Кулик, - Кошкіна