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Все про:ГПУ (3267) Мамедов Гюндуз (12)

 Рябошапка призначив Мамедова своїм заступником

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка в п'ятницю, 18 жовтня, підписав наказ про призначення Гюндуз Мамедова на посаду заступника генпрокурора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Як нагадують у пресслужбі Генпрокуратури, Мамедов із серпня 2016 р. до нинішнього часу обіймав посаду прокурора Автономної республіки Крим.

Гюндуз Мамедов у 1996 році закінчив Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, а в 2013 році - Одеський національний економічний університет. Кандидат юридичних наук.

З 1996 року працював у прокуратурі Приморського району Одеси на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора Приморського району Одеси. З 2012 року до 2013 року працював в апараті прокуратури Київської області. З грудня 2013 р. по липень 2014 р. Мамедов працював на посаді начальника слідчого відділу Дніпровської екологічної прокуратури. У липні 2014 р. призначений прокурором Одеси, в грудні 2015 р. - заступником прокурора Одеської області. 22 серпня 2016 р. призначений прокурором АРК.

Читайте також: Першим заступником Генпрокурора Рябошапки стане Касько, а заступниками - Трепак, Мамедов і Кулик, - Кошкіна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154725
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко скоро конец, и ничего его не спасет. Бывшие его соратники, которых задерживают, начинают говорить, сливают всю правду о режиме Порошенко. Надеюсь до Нового Года увидим его за решеткой, и наступит национальный праздник в Украине.
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Ну, соевые, что у вас там за досье на него в ваших методичках?Давайте, излагайте, гуглить лениво.
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А він убд ешнік? Воював? Чи як? А декларацію і в гуглі його подивитись можна.
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Ну ось і подивимося, ху із ху. Зе тоже клялося що він за Україну, а потехеньку виявляється що він малорос недобитий.
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Так у пети тоже нет убд,и что дальше Рябошапка назначил Мамедова своим заместителем - Цензор.НЕТ 1836.Он получается тоже ворог Рябошапка назначил Мамедова своим заместителем - Цензор.НЕТ 1836
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Ти зебіл? Мінітр оборони теперішній ні убд немає, ні служив, але має бізнес на росії. Він міністр оборони?
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При пете в разведке был чорт с параши и дальше что)))
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Какая память коротенька.Ну гугл в помощь тогда.Скандал был хороший,все в инете осталось.
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При пороху виявили і посадили більше чим 800 завербованих фсб офіцерів зсу. Хто?
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Вы прежде чем оскорблять опонента ознакомьтесь со структурой нато,и какую роль там играет министр обороны.
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Без питань, я ознайомлений краще ніж ви, повірте, але коли Порох їхав на передок, він одягав піксєль, щоб не відрізнятися від бійців, і тут приїхали два фраєра в білих сорочечках 14 жовтня. Мене вивертає від цієї неповаги.
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А чего вас не выворачиволо в 2014 году,когда в Илловайске гибли добробаты,а вся техника на параде петином была и он на трибуне.Чего в пикселе не был в Илловайске.?
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Ти зебіл? Про парад я нічого не казав, ну добре, чого на параді на день Незалежності України в цьому році виступала сєпарша? Чому за надругу над Державним Гімном України (стаття існує) проти тіни кароль незавели кримінальну справу?
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Ну так а чего вы предыдущему не задавали эти вопросы.Когда он беспределил.Почему именно сейчас захотели справедливости.Когда Украинцы возмущались поведением рыга пети,вы молчали,теперь его убрали,вы за справедливость.С логикой я так понимаю дружбы нет.
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У вас логика заканчивается на том что вы мент, у нас уже давно полиция. Подумайте... да, и сепары никогда при Порошенко не выступалина Дне Независимости.
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лише порохоботам відомо як правильно любити Україну..
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У нас пол мусарки и пракуратуры при пете получило убд ,простояв на блокпостах четвертой линии.При чем тут убд.
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А петя под люстрацию ,что не попадает,работавши у овоща министром .
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И это всё, что нашлось в ваших убогих тёмниках?Никакого креатива, разгонят вас скоро. За халтурную работу.
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А собственные мысли можешь излагать?Пусть криво-косо, но свои, а не вставлять из методички?
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Я тобі поясню, не дрочить, не жрать, не писати любовні смс ки, ось правила для сн. Їй богу вони від бібізян далеко не втікли.
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Фидонк. Зачем такие грубости?Тут форум всё-так, тут люди бывают, нельзя сказать фапать и шлкать, а вы сразу др..ть?Кстати, а сам то соблюдаешь всю эту ерунду? Рябошапка призначив Мамедова своїм заступником - Цензор.НЕТ 2687
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Лайк, значит соблюдаю. Еще и не то увидите от сн. Далее будет.
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То есть ты не ешь и не пишешь смски (по крайней мере любовные)?А оно того стоит?И главное, а к чему это?
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зачастую страдают непричастные к процессу, поэтому как говорят, - палка о двух концах. и что бы не получить в лоб нужно искать средину. контролировать вращение и направление возможно лишь в одном случае - ухватив её посредине.
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вчені ступені - кандидати та доктори наук у людей, які не були професійними науковцями останнім часом починають сильно насторожувати.
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Милиция повязала группу мошенников, продающих дипломы в метро. "Нам пришлось их отпустить", - заявил доктор экономических наук сержант Иванов.
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Рябошапка назначил Мамедова /не доверяет выпускник университета Соломона этническим украинцам.
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Порошенко скоро конец, и ничего его не спасет. Бывшие его соратники, которых задерживают, начинают говорить, сливают всю правду о режиме Порошенко. Надеюсь до Нового Года увидим его за решеткой, и наступит национальный праздник в Украине.
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и будет салют пуканами порохоботов Рябошапка назначил Мамедова своим заместителем - Цензор.НЕТ 4156
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ПорошенкЄ канєц ви вже рік пророкуєте.То він втік за кордон і мав там залишитися,то збирався чкурнути далеко...Такі як ти так само століття як поховали доляри,США,капіталізм тощо.
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Или продам
Жужик, собачью будку, бумажку, нарисованную на коленке. Оплата принимается купюрами, нарисованными Попандопуло.

А что сказать то хотел этой своей убогой картинкой?
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Да, это вам, батенька, не в Виннице на базаре труселями торговать
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Ну понятно-понятно, своих мыслей не было и нет. Горшочек, не вари, бо ты всю ветку завалишь!
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не заморочуйтесь.
викидайте у спам..
за наглість..
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Да я уже, просто это тест был, оно тупое или зарплатное. Зарплатное тест не прошло.
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Они все такие. Петики вообще напоминают вату образца 14 года. Лозунги разве что разные: Фошизды, биндеры, малтшыка распяли, а у этих Зебилы, рояль, зрада. А в целом то же самое: немотивированнная агрессия к несогласным, полное отсутствие реакции на внешние раздражители, ну и постоянное намерение возвести всё в абсолют, как у ситхов: Петя-бох и точка, а кто несогласен, тому мы устроим.
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Не, ну а чьо, мля?! Баба бэня сказал, квартал исполнил!
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Тю. А чем вам он не нравится? Или вам из тамошних персонажей Уркин ближе по духу?
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Или Мухтар Саханов, местный механько и аборт-махер.
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Украинцам в Украине скоро и места не будет
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Судячи з Вашого їзьєкка,Вам це не загрожує.Бо кацап Ви.
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Насправді, Мамедова особисто знав, ще по Одесі (Приморська прокуратура). Доброзичлива, спокійна і чесна людина. В мене грошей не взял принципово, хоча міг. І було це дуже давно.
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дійсно.. нехай працює..
але не вважаю,що доброзичливість для прокурора головне...
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Дякую за уточнення. Давно і дивно. Тому і запам'ятав/
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Будем сподiватись що й зараз не буде брати- все буде добре,треба починати рухатись й щось робити...
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Гюндуз мощно прогнулся и удачно подмахнул.
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