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Все про:Латвія (261) Рябошапка Руслан (143)

 Попереднє керівництво ГПУ закрило справи, за якими в Латвії було заарештовано $30 млн українських чиновників, - Рябошапка

Генпрокурор України Руслан Рябошапка заявляє, що кримінальні провадження, в рамках яких Латвія заарештувала активи колишніх високопоставлених українських чиновників, закрило попереднє керівництво Генпрокуратури, що могло призвести до неповернення в Україну $30 млн, нині розслідування відновлено і дає результати.

"Наші активи за кордоном. Цього тижня президент говорив, що завдяки співпраці з компетентними органами Латвії є можливість повернути в Україну $30 млн, які були заарештовані судом у Латвії. Це кошти наших колишніх високопоставлених чиновників, і ми могли б їх втратити, оскільки перед призначенням на посаду ці кримінальні провадження було закрито", - сказав Рябошапка на Комітеті Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності в п'ятницю ввечері в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Рябошапка заявив, що кримінальні провадження, в рамках яких конфіскували виведені активи, було закрито. Генпрокурор зазначив: "Колега з уряду, керівник силового міністерства сказав мені про це, оскільки ми цього і не знали. Тому ми дуже швидко ці провадження знайшли, відновили, нині їх розслідують, вони в одних руках, консолідовані, і є процесуальний результат".

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" екс-заступник генпрокурора України Євген Єнін сказав, що ця інформація Рябошапки не відповідає дійсності. За словами Єніна, судові рішення про арешт були ухвалені вже давно, але вони не виконуються.

Як повідомлялося, 15 жовтня 2019 року прес-служба Генпрокуратури України повідомила, що суд у Латвії визнав злочинним походження коштів на суму понад $30 млн, які пов'язують із колишніми українськими чиновниками, і ухвалив рішення про їх конфіскацію.

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"Зазначені кошти на початку 2015 року було заарештовано в рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги. Питання повернення злочинних активів в Україну вирішуватиметься на міжурядовому рівні", - уточнюється в повідомленні.

Представник Генеральної прокуратури Латвії Лаура Маєвська повідомила агентству BNS, що судова колегія кримінальних справ Ризького окружного суду 14 жовтня скасувала рішення суду Відземського передмістя Риги і визнала незаконно нажитими заарештовані грошові кошти в розмірі EUR29 млн.

Ці кошти перебувають наразі на рахунку нерезидента в Regionala investiciju banka. Їх вирішено перерахувати до держбюджету.

Кримінальний процес було розпочато 25 жовтня 2016 року за підозрою в легалізації незаконно нажитих коштів у великому розмірі через рахунки декількох нерезидентів, відкриті в зазначеному банку. У справі триває досудове розслідування, яке веде управління з питань боротьби з економічними злочинами Держполіції.

Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш повідомив журналістам, що ці EUR29 млн коаліція може розподілити на пріоритетні заходи. "Це несподівано хороша новина ввечері в понеділок", - сказав прем'єр. За його словами, якщо ці гроші будуть доступні, робота уряду і коаліції спроститься, тому що є сфери, в яких знадобилося б більше фінансування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154724
 
 
 Топ коментарі
 
Оформляйте югу в привычные ему места.Пусть это будут даже палитические преследования.
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Им уже рассказывают , машут перед носом документами , а они все не слыша и не видят. Им говорят - Луценко, ты не посадил ни одного коррупционеры, ты посадил только Саакашвили в неопознанный самолёт , а он отвечает - это политический заказ, вы все агенты кремля.
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Прикинь, и это на фоне новостей, что волонтеры собирают хлопцам на лечение
Не говоря уже о пенсионерах, поликлиниках, садах
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Цікавий хід думок...
Щойно ви стверджуєте, що багатієти при теперішньому президентові!
Раніше запитували, чи пройшла епоха бідності?
Ви так самі собі протеречите, що я подумав, що ви порохобот
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По-перше, я - не Сарказм!
По-друге, що саме я маю розуміти?
І поясніть, будьте ласкаві, чому ви до мене звернулися як до Сарказму?
Я, взагалі-то - magic SOM
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Ви в дитинстві головкою в низ не падали? Може мати вам про це випадково розповідала? Ні? Я вважаю що падали, і дуже сильно.
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Водитель если виновен в аварии то отвечает по полной,летчик угрохавший пассажиров и самолет по полной.!ТАК ПОЧЕМУ ЭТИ ГНИДЫ ДО СИХ ПОР НЕ В КЛЕТКЕ???
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богдана, мендель, шмарклю не хотите покритиковать, для равновесия так?
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Богдана и Мендель - критиковал очень даже сурово.
Главу государства Украина (Порошенко, Зеленский) я не оскорбляю, т.к. я с большим уважением к этому государству отношусь. Я не желаю идти в тренде (толпы) и выкрикивать гадости, что сейчас валятся на Зеленского, в том числе и от вас.
Будет такое, что мне не поперёк горла встанет - скажу, и очень открыто.
Но это будет моё личное мнение, а не мнение группы пользователей.
У меня точно также было и с Порошенко. Где были достижения - я об этом говорил. Где были промахи (например, с Сёмочко) - я тоже эти темы поднимал.
Если в данной теме - это делишки Луценко, то надо называть вещи своими именами.
Если что-то начудит Рябошапка, то и ему тоже достанется.
Разрешите, просто, не идти строем с кем-то, даже если это на сегодняшний день модно...
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высоко ценю ваш коммент, но он меня те тронул.
вы за выборы на данбасе под кацапней и шо бы Украина их признала?
меньше параграфов на ответ - да - нет?
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Нет, конечно...
--------------------------
Просто не забывайте, в каких условиях сейчас находится Украина.
Не Зеленский, а Украина.
Меркель и Макрон, понимая, что Трамп полностью работает на кремль, тоже склонились к мысли о смягчении санкций.
И дали понять Зеленскому, что или ты что-то попытаешься для Украины вытянуть из сложившейся ситуации, и мы где-то тебе подыграем и где-то путина прогнём. Или всё придёт к тому, что санкции в одно из полугодий тупо не продлят, и рашка уже расправит крылышки по-полной...
Это не вина Зеленского - а его беда.
Был бы на его месте Порох - было бы тоже самое. Ну, возможно, у Пороха пиарщики получше и как-то бы сглаживали данный момент.
Главная проблема - это то, что президент великой страны - не Рейган, а Трамп.
Трагедия произошла ещё в 2016 году. А сейчас лишь доходят её отголоски.
Одна фраза чего стоит "позвони путину и он решит твои вопросы".
Не может президентом великой страны быть ничтожество, но которое лежит папка в КГБ, и которого можно дёргать за ниточки...
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Информация не соответствует действительности. Зебилы фейкометчики.
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та ладна, агент кримля просто наговаривает на патриотов, долларовых.
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Так Латвия или Литва? Иран или Ирак? Осторожней .....
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Надіюсь, що Генпгокугог все таки "сяде" і його поплічники - також.
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РябаяШапка мы дождемся когда нибудь дела или для начала повестки на допрос не только Порошенко но и Портнова Мертвечука Бойка главных врагов Украины?чтоб был один закон для всех а не пиар для повышения рейтинга ЗЕ который падает и ареста Гладковского Паишинского-а то смахивает реваншем одних сажают а тем ничего-и не надо переводить на пороха что он не посадил- это так это его прокол причем огромный но сейчас РябаяШапка ты ведь прокурор ваша власть и Мертвечуки и ко в Украине кто не дает начать уголовные дела раз Порошенко похерил в свое время почему Зе команда никак не реагирует на кума пуйла ?
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в тюрьму таких персон сажать нужно раньше чем они стали политиками. арест даст им карт бланш и мученический образ вывешивают на знамена справедливости. что бы был прогресс и поучительный пример сажать нужно своих и ветхозаветный высоконравственный принцип: - ,, Убей ближнего своего ибо дальний приблизится и убьет тебя.,, - Сработает. Да восторжествует Справедливость! самоочищение есть добродетель.
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Оформляйте югу в привычные ему места.Пусть это будут даже палитические преследования.
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100% это пустые слова, сажайте виновных с конфискацией...
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Можно по реке пустить, в макошино потом гарпунами достанут из сетей
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там откат не светил , и продать дело некому было - такие дела у юрика в висяках числились
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а сегодняшее руководство уверено шо оно Латвию с лабрадором не перепутало?
уточняю просто, бо были прецеденты
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Юра не знал просто как вернуть их предыдущим хозяевам как остальные 40 лярдов денег Овоща которые куда-то потом делись
А потом забыл про эти деньги

Так бюджет Латвии пополнится на 30 лямов

Надеюсь, их потом вычтут из Луценко и Шокина
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Это говорит о том,что власть прогнила насквозь
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Им уже рассказывают , машут перед носом документами , а они все не слыша и не видят. Им говорят - Луценко, ты не посадил ни одного коррупционеры, ты посадил только Саакашвили в неопознанный самолёт , а он отвечает - это политический заказ, вы все агенты кремля.
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Ти про Коломойського розкажи, правдошук на повідочку.
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у папередника юридического образования не было. А Рябошапки-есть. И не цыганский факультет, а университет Соломона. Уж он то посадит больших ворюг начиная с Коломойского.
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Тааак! Тихо! Предыдущее руководство ГПУ закрыло дела, по которым в Латвии было арестовано $30 млн украинских чиновников, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6829 Ща , как поцаны разберуцца, где та Латвия , а где Литва... То все признают бубочку квартального величайшим дыбилом современности!
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С половины и закрывал, гешефт-прокурор
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а что, разве зря луцик с бородатой нечистю кофе в Амстердаме пил - попиил кофе и всё, но это действует для вас а Латвия спросила, докажите что ваши деньги и не вопрос, отдадим. Вот только дилема - если докажет что нелегальные, то вопрос - а чего борадатое чмо на свободе!
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Федя, я тебя очень разочарую...
Эти 29 лямов зелени не Бенины, а По'...
С помощью Лерки эти мутки делали!
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наши писали что яныка и часть бенина, мне не стоит спорить, ведь не знаю чьи, так что.
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Правильно писали!
Но есть одно Но...
Эти деньги просто лежали в банках Украины, а потом По и Лерка с помощью прокладок начали выводить эти деньги с Украины... себе в карманы!
Транзит в офшоры через Прибалтику...
Так что, для меня Порох, такая же сволочь как и Янык!!!
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а я писал о деньгах и не ставил на весы, кто больше мрязь янык или беня - именно эти двое фигурировали в расследование и не словом о порохе, но спорить не буду, как понимаю ты знаешь лучше чем наши следоки финпреступлении, которые смогли таки доказать, что денюшки тo не совсем чистые.
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А я о чём!
Потому и арестовали, что деньги ворованные!
Два раза ворованные!
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ок ок, только чуточку сложи 2+2 и представь с какой яростью бы зебилики рванулись с доказательствами, если это деньги от яныка и потом пороха, а тут что то выглядит что они морозиться, да, процедуру начали уже 2014 и первые доводы 2015 - так что, думаю ты выдал желаемое за действительное.
я понимаю, боится зебилики пороха и о попереднике и через 4 года будет трындеть, как он нам навредил, ой, ой ой.
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"наши следоки финпреступлении, которые смогли таки доказать"
Хіба гроші в норвезькому банку? Предыдущее руководство ГПУ закрыло дела, по которым в Латвии было арестовано $30 млн украинских чиновников, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 467
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так, давай сотку выпей и тебе спать пора.
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Так бедные чиновники попали ********** на 15.. даже не сомневайтесь..и им таки пришлось,конечно скрепя сердцем и переступая через принципы, таки начать брать взятки..
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Сомневаюсь что кого то посадят, в СИЗО помурыжат и выпустят. После сегодняшнего видео, которое гуляет в инте с подачи ватника шария о допросе еще одной мрази - лукаш, я полностью убедился в деградации прокурорской системы. Последняя размазала нового назначенного профи Чумака и такого же следака. Она просто издевалась над ними. Стыдоба.
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Так а кто у власти? Клоун, марионетка коломойского и все его шестерки, которве еще деньги выводили из приватбанка на кипрские офшоры! Там есть и дубинские,шефиры и еще многих из *слуг бени*! Так шо, нас ждет много открытий чудных))
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Так в чем проблема? Посадите ее? Сейчас вся власть у слуг БЕНИ, даже * свой прокур на все 100%* у моники)))
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Сужают не прокуроры, сажают суды.

Ей хоть сейчас привлекать начали.

А смущает меня то, что все 5 лет, пока Лукаш свободно в Украине себя чувствовала, никто ее не трогал, тебя все устраивало.
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При Порошенко они все сидели тихо и бабушка бородатая была в Израиле! А сейчас вся шваль возвращается и вернулась в Украину!
Так шо там по портнову, медведчуку, коломойскому, бойко, лукаш, богатыревой?
И по кипрским офшорам?
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Коломойский тоже рыг? 😁 Панамские офшоры одного бывшего министра экономики у Азарова поинтересоваться не хочешь?
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Меня интересуют еще кипрские офшоры , а тебя разве нет? Где ты увиделаив фамилии коломойского рыг? У нас много министров разных было))
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Меня все офшоры интересуют. И мне совсем не жалко, если тряхнут не только Петю, но и Беню и Ахметова

А ты против?
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Нет! Не против)
Я сейчас наблюдаю обратную картину, преследуют только ПОПЕРЕДНЫКОВ!
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Ну сейчас преследуют и Лукаш тоже
Дело Ефремова передали в суд наконец-то

И это за 1,5 месяца нового прокурора.
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Мне еще очень интересно, почему возвращаются в Украину сейчас те,кто был в бегах? Почему зеленский скрывает встречу с кислиным? О чем богдан говорил с кислиным?
При Порошенко они все сидели тихо и бабушка бородатая была в Израиле! А сейчас вся шваль возвращается и вернулась в Украину!
Так шо там по портнову, медведчуку, коломойскому, бойко, лукаш, богатыревой?
И по кипрским офшорам?
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Тихо давали откаты, поэтому их при Пете никто и не трогал

Посадил бы твой Петя рыгов, а наворованное вернул бы в бюджет, сейчас бы на второй срок бы пошёл,
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Позор! Позор! А дальше? Гдезапрос на экстрадицию Луценка, и возобновление УД. Рябошапка пока что пустозвон. Ну ты понял Предыдущее руководство ГПУ закрыло дела, по которым в Латвии было арестовано $30 млн украинских чиновников, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7976
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Юга мову * агліцьку * вивчить .. та повернеться . !?
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Команда зе вон выучила анбилдинг и онреалинг
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Прочитал: ...в Латвии было арестовано 30 млн украинских чиновников,...

Эмоции - через край!
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так в чем проблема? Возобнови УД по вновь открывшимся обстоятельствам. За одно и прокугога-алкаша из Британии затребуй. Что-то он там "заучился" Предыдущее руководство ГПУ закрыло дела, по которым в Латвии было арестовано $30 млн украинских чиновников, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2001
Предыдущее руководство ГПУ закрыло дела, по которым в Латвии было арестовано $30 млн украинских чиновников, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1178
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так у него и по пашинскому НЕТ НИЧЕГО ВНОВЬ ОТКРЫВШЕГОСЯ. так просто беспредел..
а в латвии там на хер пошлют, как два пальца ))))
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Зебилы читают только заголовки и радуются)
Зебилы, такие зебилы))
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Глибоко похєру на передників. Цікавить теперешнє керівництво ГПУ. Бєня грабує країну, а вони де? А вони..*****, як завжди у долі.
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І взагалі не пацанська справа за таким дріб'язком як 29 лямів єврів ганятись
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у тебя проблемы с цитатами. про Швоего парня прокурора зеля трепал
))))))))))
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А шо там с лукаш? Прокуратура ничего рассказать не хочет?) А шо там по вышкам бойко? Шо там моника рассказывала про медведчука? А шо там,по приватбанку и куда вывели деньги?)
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Так Юга все разложил год назад по полочкам - вьішки , они никакие не Бойко , то бьіла клевета на уважаемого политика!
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Так а вчем проблемы? Старые дела *новые слуги от бени* открывают? Зебилы не верят поперЕднЫкам а то,как то странно получается преследуют именно тех, кто был на Майдане!
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тут от методичка новая пришла.... - дайте время, панове, на прочитать и последовать...
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Як прочитаєш - повертайся, без гіперактивних дурників нудно
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Предыдущее руководство ГПУ закрыло дела, по которым в Латвии было арестовано $30 млн украинских чиновников, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8771логика зебила!а кто же тогда открыл тогда эти самые дела? Предыдущее руководство ГПУ закрыло дела, по которым в Латвии было арестовано $30 млн украинских чиновников, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8771
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" Предыдущее руководство ГПУ закрыло дела, по которым в Латвии было арестовано $30 млн украинских чиновников, - Рябошапка"
и что тебе мешает снова открыть?
по пашинскому открыл, на ровном месте. или понимаешь, что в латвии тебя с тупыми хотелками на хер пошлют ))))
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".....Поэтому мы очень быстро эти производства нашли, возобновили, в настоящее время они расследуются...."
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пошлют его балтийцы, и на этом все закончится..)))
оно примитивный клоун-тупица, как и вся зеленка
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Тобто хтось з двох пи...ть ? Єнін,чи Рябошапка ?
Здається дехто не лише хоче присвоїти заслуги "папєрєднікав",але й втоптати їх в багно ?
Якось це збоку гидко...
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Луцику на лечение деньги просто были нужны, а вы знаете сколько стоит один пузырь лечебного снадобья в лучших ресторанах Лондона? понять и простить, порохоботы за, можно расходиться по домам!
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28 октября 24-я годовщина самого страшного теракта за всю историю в метро.Отняв у ИндоПэриджана (ГрекоАнара) Карабах арабский Кремль решил добить непринимающий это народ. В 1995г в Баку ,осле взрывов в час пик в середине самого длинного перегона в центре г. под землей, произошел сильный пожар в вагонах.Реакция огня с воздухом,когда он не тушется.Такой поджог в Баку уже был в оперном театре,когда вода не помогала т.к.огонь вступал в какоето особое взаим.с воздухом и он (акустика нач.20 века) сгорел весь.Молодые спасали детей и стариков заживо горящих.Из близлижащих станций метро им навстречу, по черному тунелю, пошли студенты и кого могли выносили,если доходили. Воздуха под землей не было,только дым.Результат терракта арабского Кремля- 300 человек умерших и 270 раненных.Души умерших ждут.....
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