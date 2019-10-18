 Попереднє керівництво ГПУ закрило справи, за якими в Латвії було заарештовано $30 млн українських чиновників, - Рябошапка

"Наші активи за кордоном. Цього тижня президент говорив, що завдяки співпраці з компетентними органами Латвії є можливість повернути в Україну $30 млн, які були заарештовані судом у Латвії. Це кошти наших колишніх високопоставлених чиновників, і ми могли б їх втратити, оскільки перед призначенням на посаду ці кримінальні провадження було закрито", - сказав Рябошапка на Комітеті Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності в п'ятницю ввечері в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Рябошапка заявив, що кримінальні провадження, в рамках яких конфіскували виведені активи, було закрито. Генпрокурор зазначив: "Колега з уряду, керівник силового міністерства сказав мені про це, оскільки ми цього і не знали. Тому ми дуже швидко ці провадження знайшли, відновили, нині їх розслідують, вони в одних руках, консолідовані, і є процесуальний результат".
У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" екс-заступник генпрокурора України Євген Єнін сказав, що ця інформація Рябошапки не відповідає дійсності. За словами Єніна, судові рішення про арешт були ухвалені вже давно, але вони не виконуються.
Як повідомлялося, 15 жовтня 2019 року прес-служба Генпрокуратури України повідомила, що суд у Латвії визнав злочинним походження коштів на суму понад $30 млн, які пов'язують із колишніми українськими чиновниками, і ухвалив рішення про їх конфіскацію.
"Зазначені кошти на початку 2015 року було заарештовано в рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги. Питання повернення злочинних активів в Україну вирішуватиметься на міжурядовому рівні", - уточнюється в повідомленні.
Представник Генеральної прокуратури Латвії Лаура Маєвська повідомила агентству BNS, що судова колегія кримінальних справ Ризького окружного суду 14 жовтня скасувала рішення суду Відземського передмістя Риги і визнала незаконно нажитими заарештовані грошові кошти в розмірі EUR29 млн.
Ці кошти перебувають наразі на рахунку нерезидента в Regionala investiciju banka. Їх вирішено перерахувати до держбюджету.
Кримінальний процес було розпочато 25 жовтня 2016 року за підозрою в легалізації незаконно нажитих коштів у великому розмірі через рахунки декількох нерезидентів, відкриті в зазначеному банку. У справі триває досудове розслідування, яке веде управління з питань боротьби з економічними злочинами Держполіції.
Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш повідомив журналістам, що ці EUR29 млн коаліція може розподілити на пріоритетні заходи. "Це несподівано хороша новина ввечері в понеділок", - сказав прем'єр. За його словами, якщо ці гроші будуть доступні, робота уряду і коаліції спроститься, тому що є сфери, в яких знадобилося б більше фінансування.
Не говоря уже о пенсионерах, поликлиниках, садах
Щойно ви стверджуєте, що багатієти при теперішньому президентові!
Раніше запитували, чи пройшла епоха бідності?
Ви так самі собі протеречите, що я подумав, що ви порохобот
По-друге, що саме я маю розуміти?
І поясніть, будьте ласкаві, чому ви до мене звернулися як до Сарказму?
Я, взагалі-то - magic SOM
Главу государства Украина (Порошенко, Зеленский) я не оскорбляю, т.к. я с большим уважением к этому государству отношусь. Я не желаю идти в тренде (толпы) и выкрикивать гадости, что сейчас валятся на Зеленского, в том числе и от вас.
Будет такое, что мне не поперёк горла встанет - скажу, и очень открыто.
Но это будет моё личное мнение, а не мнение группы пользователей.
У меня точно также было и с Порошенко. Где были достижения - я об этом говорил. Где были промахи (например, с Сёмочко) - я тоже эти темы поднимал.
Если в данной теме - это делишки Луценко, то надо называть вещи своими именами.
Если что-то начудит Рябошапка, то и ему тоже достанется.
Разрешите, просто, не идти строем с кем-то, даже если это на сегодняшний день модно...
вы за выборы на данбасе под кацапней и шо бы Украина их признала?
меньше параграфов на ответ - да - нет?
--------------------------
Просто не забывайте, в каких условиях сейчас находится Украина.
Не Зеленский, а Украина.
Меркель и Макрон, понимая, что Трамп полностью работает на кремль, тоже склонились к мысли о смягчении санкций.
И дали понять Зеленскому, что или ты что-то попытаешься для Украины вытянуть из сложившейся ситуации, и мы где-то тебе подыграем и где-то путина прогнём. Или всё придёт к тому, что санкции в одно из полугодий тупо не продлят, и рашка уже расправит крылышки по-полной...
Это не вина Зеленского - а его беда.
Был бы на его месте Порох - было бы тоже самое. Ну, возможно, у Пороха пиарщики получше и как-то бы сглаживали данный момент.
Главная проблема - это то, что президент великой страны - не Рейган, а Трамп.
Трагедия произошла ещё в 2016 году. А сейчас лишь доходят её отголоски.
Одна фраза чего стоит "позвони путину и он решит твои вопросы".
Не может президентом великой страны быть ничтожество, но которое лежит папка в КГБ, и которого можно дёргать за ниточки...
уточняю просто, бо были прецеденты
А потом забыл про эти деньги
Так бюджет Латвии пополнится на 30 лямов
Надеюсь, их потом вычтут из Луценко и Шокина
Эти 29 лямов зелени не Бенины, а По'...
С помощью Лерки эти мутки делали!
Но есть одно Но...
Эти деньги просто лежали в банках Украины, а потом По и Лерка с помощью прокладок начали выводить эти деньги с Украины... себе в карманы!
Транзит в офшоры через Прибалтику...
Так что, для меня Порох, такая же сволочь как и Янык!!!
Потому и арестовали, что деньги ворованные!
Два раза ворованные!
я понимаю, боится зебилики пороха и о попереднике и через 4 года будет трындеть, как он нам навредил, ой, ой ой.
Хіба гроші в норвезькому банку?
Ей хоть сейчас привлекать начали.
А смущает меня то, что все 5 лет, пока Лукаш свободно в Украине себя чувствовала, никто ее не трогал, тебя все устраивало.
Так шо там по портнову, медведчуку, коломойскому, бойко, лукаш, богатыревой?
И по кипрским офшорам?
А ты против?
Я сейчас наблюдаю обратную картину, преследуют только ПОПЕРЕДНЫКОВ!
Дело Ефремова передали в суд наконец-то
И это за 1,5 месяца нового прокурора.
При Порошенко они все сидели тихо и бабушка бородатая была в Израиле! А сейчас вся шваль возвращается и вернулась в Украину!
Так шо там по портнову, медведчуку, коломойскому, бойко, лукаш, богатыревой?
И по кипрским офшорам?
Посадил бы твой Петя рыгов, а наворованное вернул бы в бюджет, сейчас бы на второй срок бы пошёл,
Эмоции - через край!
а в латвии там на хер пошлют, как два пальца ))))
Зебилы, такие зебилы))
))))))))))
и что тебе мешает снова открыть?
по пашинскому открыл, на ровном месте. или понимаешь, что в латвии тебя с тупыми хотелками на хер пошлют ))))
оно примитивный клоун-тупица, как и вся зеленка
Здається дехто не лише хоче присвоїти заслуги "папєрєднікав",але й втоптати їх в багно ?
Якось це збоку гидко...