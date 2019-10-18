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 За кордоном
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 Закликаємо Росію припинити розпалювання конфлікту на Донбасі, - заява ЄС в ОБСЄ

Європейський Союз вітає відданість керівництва України мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі та закликає Росію і підтримувані нею збройні формування діяти аналогічним чином.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо тривалої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій 18 жовтня на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми віддаємо належне українському керівництву за його непохитну прихильність мирному врегулюванню конфлікту та закликаємо Росію та збройні формування, які вона підтримує, діяти так само", - йдеться у заяві ЄС.

В Євросоюзі також підтвердили свою позицію, що відновлення Україною повного контролю над своїм державним кордоном "є важливим для повного виконання Мінських домовленостей". Крім того, "усі іноземні збройні формування, військова техніка та найманці повинні бути виведені з України".

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Зазначається, що ЄС залишається непохитним у своєму заклику до всіх сторін швидко й сповна реалізувати Мінські угоди і повністю виконати свої зобов'язання, щоб досягти сталого політичного вирішення конфлікту відповідно до принципів і зобов'язань ОБСЄ.

"Ми закликаємо Росію взяти на себе повну відповідальність за це, а також використати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, для виконання Мінських зобов'язань у повному обсязі. Потрібно відновити повагу до цих принципів та зобов'язань.

Ми знову закликаємо Росію негайно припинити розпалювання конфлікту через надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. Також ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та військовослужбовців у районах, які контролюють збройні формування, підтримувані Росією", - йдеться у заяві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154723
 
 
 Топ коментарі
 
Ыыы, енто шо людоеда уговаривать стать
вегетарианцем...
🤗
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раньше хоть озабоченность была с обеспокоенностью
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раньше хоть озабоченность была с обеспокоенностью
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Там на гранях как-то выдвинули хорошую идею, выходить на эти ихние пикеты с пустыми листами. Дескать а зачем писать, когда всем и так всё понятно?
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А тут все без изменений Призываем Россию прекратить разжигание конфликта на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7127.Призываем Призываем Россию прекратить разжигание конфликта на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7127.Когда уже ***** к ним в дом полезет,по другому до этих призывальщиков не доходит.Пора уже.
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Дык может укр.власть на ставит вопрос конкретно перед ЕС- какие доказательства нужны, для признания России оккупантом.
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Да, чтобы заявления от ЕС были с призывом к самой России, как агрессору.
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Смех да и только.Международного права нету,о чем вы))))
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Ыыы, енто шо людоеда уговаривать стать
вегетарианцем...
🤗
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И поэтому, чтобы у оккупанта и нарушителя международного права вдруг не закончились деньги решили построить СП 2.красивые слова и черные дела....
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А еще Украина закупает электроэнэргию у страны окупанта что бы деньги не закончились,а сколько автосалонов продают ГАЗы-ВАЗы,надо жэ поддерживать "братский нарот".
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Ну так Европа не собирается заделывать пробоины в борту корабля экипаж которого в другом борту прорубает следующие.
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На Бамбасі , представники ОБСЕ , глухуїваті , і підсліпкувті , рускоязичні агенти кацапстану !😈
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та там только одна липецкая фабрика
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ще падло назвалося моїм рідним містом
тільки за це цього кацапа вже тре за бейці підвісити
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А что должно произойти, чтобы ЕС признала Россию воюющей стороной на Донбассе . Стирай номера бронетехники и нашивки с формы, и захватывай что хочешь
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ЕС приветствуют оккупантов в ПАСЕ, Макрон и прочие потрясают ************** потные ручки и одновременно комиссары ЕС выражают озабоченность прямо в атмосферу.
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З приводу Крима, Луганська та Донецька...
- Коли у хаті завелися пацюки, гарний господар не їде шукати нову хату, а травить і знищує пацюків.
До речі, ніколи не чув про якісь там перемовини з пацюками.
А ви?..
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это заявление нечто новое, и за последнее время риторика ЕС изменилась, они начали говорить о выводе войск и наемников о чем прежде не упоминали.
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Класс!Лучше бы просто скромно промолчали,беззубые чмошники.
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МИНОБОРОНЫ БЬЕТ ТРЕВОГУ: ДРГ ОККУПАНТОВ В «СЕРОЙ ЗОНЕ» УЖЕ МИНИРУЮТ ТЕРРИТОРИЮ. ЧТО ТАК БУДЕТ, ПОНИМАЛИ ВСЕ. КРОМЕ ПРЕпиЗЕДЕНТА?

https://www.vatra.net.ua/minoborony-bet-trevogu-drg-okkupantov-v-seroj-zone-uzhe-miniruyut-territoriyu-chto-tak-budet-ponimali-vse-krome-prezidenta/?fbclid=IwAR2SM3-YtziArv7UZIX-***************************************
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Що ты сюда пихаешь ссылки с параметрами ? Рефералка ?
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як сказано в анекдоті ще радянських часів - "не подобається тобі фурманов - не їж". Призываем Россию прекратить разжигание конфликта на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2033
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