 Офіцера відправили під суд за невиконання наказу, який виявився незаконним

Офіцера звинуватили в невиконанні наказу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела. Матеріали його справи військова прокуратура Київського гарнізону передала до Ірпінського міського суду Київської області.

Анатолій - розвідник. Коли в їхню військову частину прибув представник контррозвідки, в.о. командира частини наказав йому вести за контррозвідником приховане спостереження.

Офіцер розумів, що приховане спостереження за представником контррозвідки без дозволу суду - це порушення закону. Тому він розповів про все контррозвіднику. Але той повідомив про цю розмову керівництву військової частини.

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Після цього комбриг заявив, що офіцер не виконав належним чином наказ. І заодно звинуватив його в можливій ​​передачі службової інформації незаконним збройним формуванням. Військовослужбовця відсторонили від виконання службових обов'язків, оголосили догану і призупинили виплату грошового забезпечення.

"З матеріалами ознайомитися деякий час не дозволяли. Згодом отримав виклик до військової прокуратури у зв'язку з розглядом можливого адміністративного правопорушення за статтею 172-15. Виявилося, спочатку прокурор хотів скласти протокол щодо неналежного виконання обов'язків, але зупинилися на відмові від виконання наказу, стаття 172- 10", - розповів військовослужбовець.

Суддя постановив: визнати офіцера невинним, оскільки факти неналежного виконання обов'язків та невиконання наказу не підтвердилися.

За час, поки військова прокуратура вивчала документи і передавала їх до суду, офіцеру оголосили шість дисциплінарних стягнень, проти нього відкрито як мінімум вісім службових розслідувань. Одне з них - за те, що поставив "лайк" під коментарем у фейсбуці, інше - що без дозволу розмовляв по телефону в кабінеті начальника частини.

"Службове розслідування призначається тоді, коли вчинок масштабний і має серйозні наслідки. В такому випадку кілька фахівців аналізують зібрані факти. До того ж, покарання може бути серйознішим, ніж догана. У випадку ж Анатолія призначається розслідування з приводу кожного пчиху", - коментує те, що відбувається, його адвокат Алла Панченко.

Прокуратура не вирішила, чи буде подавати апеляцію на рішення суду. Визначитися обіцяють після того, як ознайомляться з його повним текстом.