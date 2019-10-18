 Офіцера відправили під суд за невиконання наказу, який виявився незаконним

Офіцера звинуватили в невиконанні наказу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела. Матеріали його справи військова прокуратура Київського гарнізону передала до Ірпінського міського суду Київської області.
Анатолій - розвідник. Коли в їхню військову частину прибув представник контррозвідки, в.о. командира частини наказав йому вести за контррозвідником приховане спостереження.
Офіцер розумів, що приховане спостереження за представником контррозвідки без дозволу суду - це порушення закону. Тому він розповів про все контррозвіднику. Але той повідомив про цю розмову керівництву військової частини.
Після цього комбриг заявив, що офіцер не виконав належним чином наказ. І заодно звинуватив його в можливій передачі службової інформації незаконним збройним формуванням. Військовослужбовця відсторонили від виконання службових обов'язків, оголосили догану і призупинили виплату грошового забезпечення.
"З матеріалами ознайомитися деякий час не дозволяли. Згодом отримав виклик до військової прокуратури у зв'язку з розглядом можливого адміністративного правопорушення за статтею 172-15. Виявилося, спочатку прокурор хотів скласти протокол щодо неналежного виконання обов'язків, але зупинилися на відмові від виконання наказу, стаття 172- 10", - розповів військовослужбовець.
Суддя постановив: визнати офіцера невинним, оскільки факти неналежного виконання обов'язків та невиконання наказу не підтвердилися.
За час, поки військова прокуратура вивчала документи і передавала їх до суду, офіцеру оголосили шість дисциплінарних стягнень, проти нього відкрито як мінімум вісім службових розслідувань. Одне з них - за те, що поставив "лайк" під коментарем у фейсбуці, інше - що без дозволу розмовляв по телефону в кабінеті начальника частини.
"Службове розслідування призначається тоді, коли вчинок масштабний і має серйозні наслідки. В такому випадку кілька фахівців аналізують зібрані факти. До того ж, покарання може бути серйознішим, ніж догана. У випадку ж Анатолія призначається розслідування з приводу кожного пчиху", - коментує те, що відбувається, його адвокат Алла Панченко.
Прокуратура не вирішила, чи буде подавати апеляцію на рішення суду. Визначитися обіцяють після того, як ознайомляться з його повним текстом.
Командир тебе мог сказать одолжить мать, когда та к тебе приезжала?
хотя может ты так "потроллил", х.з. тогда Петросян тя просит к себе на работу. с таким "юмором" не пропадешь.
4-та бригада оперативного призначення (4 БрОП, в/ч 3018), відома також як Бригада швидкого реагування НГУ[1][2] - з'єднання Національної гвардії України прямого підпорядкування, що перебуває у високій бойовій готовності. Бригада створена за стандартами НАТО, ключовою відмінністю є експертне забезпечення, високоякісний відбір бійців і технічне оснащення. Дислокована у смт Гостомель Київської області.
Бригада є бойовою одиницею, структура та управління якої побудовані на зразок армійських підрозділів передових країн світу. Для тактичного планування застосовується американська модель прийняття рішень.
Т.е. командир хотел убрать неугодного и принципиального офицера (может боялся , что он его подсидит со временем") и договорился с контразведчиком ...
19:38, 18 октября 2019 Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии
«Матерные послания в адрес России на заброшенной американской базе на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж оставил украинец. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правда» Александр Коц.
...на доске маркером был нарисован флаг России, а рядом надпись по-русски «*****», подпись «comrades likes dudes» и изображение мужского полового органа в цветах российского флага.»
U menya net slov odni emotzii - iz za togo 4tokakoj-to ********** ZEPATRIOT razvalit opyat armiju , a narod shavaet na G+G pokajut novie serii SVATOV i paru novich vipuskov SHAPITO95
Если сказал "Есть", "Так точно", "Слушаюсъ" то он приступил к выполнению приказа.
Oтказ от выполнения приказа должен константироватъся непосредственно после отдачи а не через несколько дней
А вообще за сбушником не надо следить ...все просто его видят и избегают)))))
В данном случае гбшный стукач который подписал контракт с мвд попер против своего работодателя...
Идеальный вариант посадить урода, чтобы было поменьше мрази в войсках)))