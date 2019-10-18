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Все про:контррозвідка (129) суд (5617) офіцер (54) Національна гвардія (619)

 Офіцера відправили під суд за невиконання наказу, який виявився незаконним

Командувач бригадою 3018 Нацгвардії доручив офіцеру стежити за контррозвідником, який прибув у частину. Коли той не став цього робити, його відправили під суд.

Офіцера звинуватили в невиконанні наказу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела. Матеріали його справи військова прокуратура Київського гарнізону передала до Ірпінського міського суду Київської області.

Анатолій - розвідник. Коли в їхню військову частину прибув представник контррозвідки, в.о. командира частини наказав йому вести за контррозвідником приховане спостереження.

Офіцер розумів, що приховане спостереження за представником контррозвідки без дозволу суду - це порушення закону. Тому він розповів про все контррозвіднику. Але той повідомив про цю розмову керівництву військової частини.

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Після цього комбриг заявив, що офіцер не виконав належним чином наказ. І заодно звинуватив його в можливій ​​передачі службової інформації незаконним збройним формуванням. Військовослужбовця відсторонили від виконання службових обов'язків, оголосили догану і призупинили виплату грошового забезпечення.

"З матеріалами ознайомитися деякий час не дозволяли. Згодом отримав виклик до військової прокуратури у зв'язку з розглядом можливого адміністративного правопорушення за статтею 172-15. Виявилося, спочатку прокурор хотів скласти протокол щодо неналежного виконання обов'язків, але зупинилися на відмові від виконання наказу, стаття 172- 10", - розповів військовослужбовець.

Суддя постановив: визнати офіцера невинним, оскільки факти неналежного виконання обов'язків та невиконання наказу не підтвердилися.

За час, поки військова прокуратура вивчала документи і передавала їх до суду, офіцеру оголосили шість дисциплінарних стягнень, проти нього відкрито як мінімум вісім службових розслідувань. Одне з них - за те, що поставив "лайк" під коментарем у фейсбуці, інше - що без дозволу розмовляв по телефону в кабінеті начальника частини.

"Службове розслідування призначається тоді, коли вчинок масштабний і має серйозні наслідки. В такому випадку кілька фахівців аналізують зібрані факти. До того ж, покарання може бути серйознішим, ніж догана. У випадку ж Анатолія призначається розслідування з приводу кожного пчиху", - коментує те, що відбувається, його адвокат Алла Панченко.

Прокуратура не вирішила, чи буде подавати апеляцію на рішення суду. Визначитися обіцяють після того, як ознайомляться з його повним текстом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154718
 
 
 Топ коментарі
 
а отличительная черта контрразведчика-умение молчать...нах гнать таких "контрразведчиков".которые сливают источники информации.это не только НЕ СПЕЦИАЛИСТ,это-скрытый предатель..
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Вот теперь такая "армия" из-за поребрика и убивает украинцев на украинской земле.
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Прямо, как за поребриком.
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Когда я служил, было так, сказал командир, мышь проела бронь, значит проела, сказал, железная бочка рассохлась, значит рассохлась. Вот это была АРМИЯ.
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Ага, типа копайте траншею от меня и до следующего дуба.))
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...От забора, до обеда... (Объединение параметров пространства и времени)
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Вот теперь такая "армия" из-за поребрика и убивает украинцев на украинской земле.
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"...бригадою 3018 Нацгвардії.. " Навчісь відізняти ЗСУ і аваковців, ментов... Офіцера відправили під суд за невиконання наказу, який виявився незаконним - Цензор.НЕТ 1091
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сказал тебе дедушка очко зубной щёткой драй,а ты и рад ...
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Хрена себе добрый дедушка, а ведь мог бы вилкой сказать.
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"Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство"
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Ага, в совьецкой армии моральные унижения младших старшими и чмо шничество еще с от монголо-татар . Как там на московии встречали своих начальников на Поклонной горе, посланников от татар ? Но вот приблизительно так было в сов. армии
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генералам дачи тоже строил, ватник? Армия? Видели мы вашу армию - в Чечне
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Армия рабов, а на выходе - практически каждый отмучившийся = быдло. Так говорит Антиколорадос, и ты знаешь что это правда.
Командир тебе мог сказать одолжить мать, когда та к тебе приезжала?
хотя может ты так "потроллил", х.з. тогда Петросян тя просит к себе на работу. с таким "юмором" не пропадешь.
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Комбрига звільнити, невже він застосовує американську модель прийняття рішень. Офіцера відправили під суд за невиконання наказу, який виявився незаконним - Цензор.НЕТ 7554


4-та бригада оперативного призначення (4 БрОП, в/ч 3018), відома також як Бригада швидкого реагування НГУ[1][2] - з'єднання Національної гвардії України прямого підпорядкування, що перебуває у високій бойовій готовності. Бригада створена за стандартами НАТО, ключовою відмінністю є експертне забезпечення, високоякісний відбір бійців і технічне оснащення. Дислокована у смт Гостомель Київської області.
Бригада є бойовою одиницею, структура та управління якої побудовані на зразок армійських підрозділів передових країн світу. Для тактичного планування застосовується американська модель прийняття рішень.
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"з'єднання Національної гвардії України прямого підпорядкування" Кому? До ЗСУ вони не відносяться. Це войсько мвс (Авакова)...менти...
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Комбриг мав рацію. ХЗ якого засланого казачка прислали.
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Если приказ незаконный, то пусть твой комбриг имеет хоть пулемет . Учи устав ВСУ
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Хто визначає законний він чи ні? І це не ВСУ, а Нацгвардія, до речі.
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Ну ви дійсно зебільне посьмиховисько. ти хоча б перед своїми чітачами не соромивься. ВСУ, НГУ,? Ку-ку Офіцера відправили під суд за невиконання наказу, який виявився незаконним - Цензор.НЕТ 3258. Це ст 60 Констітуції України. І визначати злочинність наказу має саме суд а не всяке лайно з кокардою
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а отличительная черта контрразведчика-умение молчать...нах гнать таких "контрразведчиков".которые сливают источники информации.это не только НЕ СПЕЦИАЛИСТ,это-скрытый предатель..
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+100 . сдать источник означает только одно . что этот контрразведчик приехал с целью найти факт для вымогательства .
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Всё выглядит несколько сложнее - на явную подставу .
Т.е. командир хотел убрать неугодного и принципиального офицера (может боялся , что он его подсидит со временем") и договорился с контразведчиком ...
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На каком основании приостановили выплату денежного содержания?
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Все вопросы по армии-к гражданину Израиля Коломойскому. Он назначил главнокомандующим четвреждыуклониста от армии, министром обороны назначил в армии не служившего, начальником генштаба назначил неизвестно за что.Возможно за это: У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским/ Я был удивлен: он задавал вопросы с пониманием (!-это об уклонисте) дела, - Хомчак о знакомстве с Зеленским
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Это вопрос не к зеле а к пеце шоколадному. Именно его ставленник алеров поставил комбригом ментушку - миропольского вместо Волошина (который солдат а не мент)
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Это вопрос не к зеле а к пеце шоколадному. /Сейчас за всё в украинской армии происходящее отвечает личный друг Нетаньяхи Коломойский. Что такое Нетаньяха: Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./ /Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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Получается Беня во всем виноват? А Зеля пушистый и белый? ДБЛ БЛД.
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Получается Беня во всем виноват? А Зеля пушистый и белый? ДБЛ БЛД./ Свои мысли у Зеленского как у Буратино: маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. 13.06.19 .Зеленский о "Государстве в смартфоне": Я хочу быстрых изменений и гарантирую политическую волю.
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БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ:
19:38, 18 октября 2019 Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии



«Матерные послания в адрес России на заброшенной американской базе на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж оставил украинец. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правда» Александр Коц.
...на доске маркером был нарисован флаг России, а рядом надпись по-русски «*****», подпись «comrades likes dudes» и изображение мужского полового органа в цветах российского флага.»

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я одного не понял а почему командир так боялся этого самого контрразведчика? шо рыло в пуху? или бабки пилили? а может сразу проверить есть ли у этого командира что то излишнего в движемом и недвижемом (маетки, квартиры, автомобили, зеленое бабло и т.д).... что то ту не чисто.... если ты в жопу честный то чего тебе бояться а командир... и еще одно - запрмни командир что сегодня ты царь и бог а завтра "эй пенсионер"......!!!
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Имел честь служить с Мозговым в 3018. Умнейший и честнейший человек. Офицер с большой буквы. Все правильно сделал. Респект таким людям.
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О , спасибо что сказал, а то чуть было телик не включил, теперь и розетку вытащу
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Це не для таких як ти. Завтра буде обговорення, а ти ні в зуб ногою що там було.
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Як щось там буде, поб'ються чи поплюються, то дві-три ті хвилини обов'язково викладуть десь, ото і подивлюсь, а так то все передача зроблена для заробляння грошей , і зомбажа глядачів. Не дивлюсь і відчуваю себе комфортно, а було б тисяч 30 000 долларів лишніх, вибирав би хто я, єксперт по всьому, політгадалка, голова маловідомої партії, почесний гість програми чи ще хтось
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Мог отчитаться, что следил и ничего не выследил. И по закону и субординация выполнена. А то слил стукачку инфу на командира, так тот того и заложил по принципу: «приехал расследовать как дела в части, а тут принцип субординации нарушают»
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Продажнього контрика за нормальних умов мали давно взяти на цугундер разом з командиром , а офіцера перевести в контрики . Бо там йому служби не буде .
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Nu 4to ZEPATRIOTI mojet VI NA ULITZE U 100TA BABUSHEK SPROSITE VINOVAT ON ILI NET - PO VASHEMU ETO I BUDET NOVOJ SUDEBNOJ REFORMOJ OT CHUMAKA KAK GLAVNOGO VOENNOGO PROKURORA I OT VASHEGO LUBIMOGO ZEKLOUNA ..................................
U menya net slov odni emotzii - iz za togo 4tokakoj-to ********** ZEPATRIOT razvalit opyat armiju , a narod shavaet na G+G pokajut novie serii SVATOV i paru novich vipuskov SHAPITO95
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и шо за должность командующий бригады? журналист ты от армии наверное как и зеля откосил? запомни - в полку бригаде дмвизии корпусе - командир, командующий начинаеться с армии ( общевойсковой, воздушной, танковой и т.д). блин всему вас учить надо....
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Был один Чудак на букву М, в городе Покров Днепропетровской области, в открытую призывал к сепаратизму и издевался над воинским приветствием. Поизучав его профиль, я выяснил, что этот кент служит в в/ч 3024 Нацгвардии в Запорожье срочником. Контактов командования я не нашел, но нашел их страницу в Фейсбуке, где подробно выложил все факты его недостойного поведения, но ответа не дождался. Месяца через 3, уже после следующего призыва, когда этого человека отправили на дембель, мне ответили: "спасибо, но он у нас больше не служит". Вы серьезно, *****? А почему не в 2022 году не ответили, что УЖЕ не служит? Они там причарованные какие-то. Там, где я служил, в ВСУ, по первому же звоночку получили бы ***** все от командира отделения до главного замполита за такое воспитание, но у них там, по-видимому, своя атмосфера
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Здається комбриг агент ФСБ під прикриттям Офіцера відправили під суд за невиконання наказу, який виявився незаконним - Цензор.НЕТ 8861
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"но остановились на отказе от выполнения приказа статья 172-10"
Если сказал "Есть", "Так точно", "Слушаюсъ" то он приступил к выполнению приказа.
Oтказ от выполнения приказа должен константироватъся непосредственно после отдачи а не через несколько дней
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Оба на ..как на острове буяне мусора с гебней дрались *****....
А вообще за сбушником не надо следить ...все просто его видят и избегают)))))
В данном случае гбшный стукач который подписал контракт с мвд попер против своего работодателя...
Идеальный вариант посадить урода, чтобы было поменьше мрази в войсках)))
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Для тих хто не зовсім в темі. НГ була в 14 р. сформоана з учасників майдану і бійців Азова. Потім, коли передали під крило мвс, всі хто мав честь і совість дружно звільнились і перейшли в ЗСУ.
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Це ж стандарти НАТИ,чи ще не стандарти?
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А потім дивуються, що у військах недобір кадрів!...
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