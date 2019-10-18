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 Політика України
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Все про:Пашинський (288) Федур (10) запобіжний захід (60)

 Це можна охарактеризувати одним словом - свавілля, - адвокат Федур про обрання запобіжного заходу Пашинському

Адвокат Андрій Федур заявив про те, що ситуація з обранням запобіжного заходу Сергію Пашинському називається одним словом - "свавілля".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Федур зазначив: "Свавілля (необмежена влада, відсутність законності, справедливості). Саме так сьогодні (по гарячих слідах) я можу охарактеризувати ситуацію з обранням міри запобіжного заходу Сергію Пашинському!

Питання не в тому, що Пашинський комусь не подобається, чи навпаки. Та і проблема власне вже не в ньому. Біда в іншому. Народ і влада живуть в Україні в різних паралельних світах.

У кожного президента України, починаючи з Кучми, була своя сакральна жертва. На прикладі якої демонструвалась людям "всесильність керманича" і покірність "Суду".

У нинішньої Надії Нації такою сакральною жертвою став Пашинський. Очевидно, що колись його справа розвалиться і він вийде на волю, як повиходили інші.

Біда в тім, що Україна так і не стала на шлях демократичного, цивілізованого розвитку. І за нинішньої влади вже і не стане.

Я не знаю скільки часу Господь відвів тут панувати нинішнім, але закінчать вони сумно.

Що стосується Суду (його реформи), то я вже схиляюсь до думки, що в українців залишається тільки один шлях — досвід Італії кінця 70-х минулого століття.

Без Суду (місця цивілізованого вирішення спору) немає Держави, і народ не може жити на такій території.

В сучасній Україні були Майдани.

То, очевидно, на мою думку, попереду революції і громадянська війна, розпад і деградація. Цей сценарій є очевидним.

Уникнути його ми можемо лише через прихід до влади справжньої національної еліти. Державу спасе меншість. Більшість ще ніколи не була права".

Дивіться також: Злочину, який інкримінується Пашинському, немає в природі. Я це доведу, - адвокат Федур. ВIДЕО

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов, Парубій, Сюмар та деякі інші колишні і чинні нардепи хочуть взяти Пашинського на поруки

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

На нинішньому засіданні судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154716
 
 
 Топ коментарі
 
Соевые идиоты, а вы в воскресенье выйдите на майдан с плакатами "Сироже и Свынарчуку волю! "?Это можно охарактеризовать одним словом - беспредел, - адвокат Федур об избрании меры пресечения Пашинскому - Цензор.НЕТ 8088
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Когда в 2000 г Пашинский занимал высокий пост в нацбанке и слямзил миллионы долларов, предназначенные на компенсацию утраченных вкладов категории людей старшего поколения, то это был не беспредел.
Когда Пашинский занимался рейдерством - это не беспредел.
А тут, когда , наконец-то эту мразь конченную взяли под стражу- это беспредел.
Где логика?
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Беспредел, это то что творил Пашинский.
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Судя по показаниям Химикуса он один из них.
Но зесепаров это не волнует.
Их беспокоит что Пашинский не вежливо обратился к водителю.
При этом причем тут Химикус и почему он не пошел домой или к маме или куда он там шел а полез кидаться на Пашинского они не понимают...
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Да тут половина кондовой кацапни! Почему они топят за зебилов? -думаю ответ не понадобится. Меня удручают дэбилы, которые в Украине и не видят дальше своего носа!
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Бутусов пригрел целое кацапское кодло здесь.
За то пишет обращения к Бойко...
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Январь 2016 ..!!
Пашинский по приказу Потороха руководит бандитами-рейдерами при захвате Житомирской фабрики сладостей!! Есть множество видео!!Избитые и раненые..Адвокат убит!! Директора-собственника пытали.. заставляли подписывать отказ от фабрики в пользу Потроха!!
Вот за что Пашинского-бандита надо судить!!
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А вот про Химикуса

"Я банки не брал, мы ж не банда. Да, и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А Безлер - тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой", - заявил террорист Гиркин.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/m/war/10722414-terrorist-girkin-raskryl-pravdu-o-glavaryah-dnr-video.html
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При пете такого ж конечно не было Это можно охарактеризовать одним словом - беспредел, - адвокат Федур об избрании меры пресечения Пашинскому - Цензор.НЕТ 289.Пишите в сбу,сдавайте их мусорам,где ваша гражданская позиция.
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А зе некогда?
Он ранеными в ногу сепарами озабочен а не тем что убийцы украинцев разгуливают по Украине?
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Что то я не видел ,чтоб сепаров вонючих наказывали отряды петиных сторонников на улицах.Что слабо.Зеля за сепаров,берите все в свои руки.
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Ні, це неоднотуровий демократичний вибір та судова реформа гідності. Прискорена.
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В юридичній термінології слово "бєспрєдел" відсутнє.
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Сидеть должен Пашинский за превышение самообороны, на него не толпа нападала и потерпевший не угрожал жизни экс-депутата. Отвечать за это должен, как все
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Вот когда тебя будет пинать толпа «вашегонарода» выпущенная клоуном из резервации-тогда, я очень надеюсь, ты вспомнишь свои слова! Потом, что ты врешь. Ты знаешь, что закрывать там нет за что и в Украине выпускают за большое. Ты хочешь чтобы он сидел потому, что он с другой от тебя стороны! Но карма, ***** мстительная и злопамятная.
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И где его толпа пинала.Там был конфликт двух граждан Украины бытовой,с одной лишь разницей,что одного был ствол,а у второго нет.
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Быдло петино закукорекало,под шконку пес Это можно охарактеризовать одним словом - беспредел, - адвокат Федур об избрании меры пресечения Пашинскому - Цензор.НЕТ 8946
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Т е когда тебя киздячат бутылкой по голове то твоей жизни ничего не угрожает?)
Можно тогда ипануть судью.вынесшего приговор бутылкой по голове и за это посадить судью, бо он то точно питорас!)
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Не за то судят и, скорее всего, не засудят. Судить надо Пашинского за рейдерство, за миномет "Молот", которые убил 2 десятка военнослужащих, за воровство и коррупцию, за его дела на Майдане и т. д. Но за это не судят. Скорее всего, из-за того, что тогда следствие может затронуть не тех людей, которых трогать нельзя. А это значит, что власть ссыт и опасается, значит, она не лучше старой и обречена.
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Ну да... Как самому размахивать и пулять из пестика, когда все остальные простые граждане не имеют права на преобретение огнестрельного оружия для самообороны - тут он всюду прав и герой.
А как саму эту плешивую крысу загнали под закон, то оно начало скулить про политические преследования. Ну-ну...
Главное закрыть эту крИсу, а потом подтянуть к его уголовке и экономические преступления, шо оно наворотило за последние и предыдущие годы.
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Да ты гигант мысли, крутой юрист, и таких в Украине 73%...
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Обсерются в очередной раз, и выставят себя дураками, хотя все всем и так понятно...
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Специально для Федура скопипащу, может прочтёт? Это можно охарактеризовать одним словом - беспредел, - адвокат Федур об избрании меры пресечения Пашинскому - Цензор.НЕТ 5573

-- Прошу прощения, сэр Оливер, но вы не правы, -- сказал Беннет. -- В стране начинается пожар, и я давно уже чую запах гари. Бедный грешник Эппльярд тоже чуял этот запах. С вашего позволения, народ так ненавидит всех нас, что для бунта не нужно ни Ланкастера, ни Йорка. Скажу вам без обиняков: вот вы оба, служитель церкви и лорд, держащий нос по ветру, разоряете, грабите, избиваете и вешаете людей направо и налево. Сколько бы вас ни привлекали к суду, закон -- каким уж образом, я не знаю, -- всегда оказывается на вашей стороне. Вы думаете, на том и делу конец? Как бы не так! С вашего позволения, сэр Оливер, избитый и ограбленный вами человек непременно затаит ярость, и в какой-нибудь несчастный день, когда его попутает нечистый, он возьмет свой лук и всадит в вас стрелу длиною в целый ярд.

Ничего не напоминает?
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беспредел- это то, что мразь плешивую до сих пор не осудили
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Федур отрабатывает нехилые баблосы типичного представителя славного еврейского народа.Не надо было этому колотящему понты депутатишке доставать свой Глок и испытывать на живом гражданине Украины.
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значит то что пашинский творил это был не беспредел? а как его за жопу взяли так сразу и беспредел? как то интересно получаеться! хотя я до сих пор немверю что будет серьезная посадка - извернется этот змей, откупиться, отбазариться, отделается и смоеттся в израиловку.....
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Є закон, а є фантазії недалеких Зебілів. Між ними прірва
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Ага. Заслужений адвокат только сейчас заметил, что с судами у нас что-то не то.Раньше все сросталось, а сейчас нет.А судьи не поменялись вроде.Что ж такое то? Как так то?
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Федур прокинувся. Звісно, що бєспрєдєл. Ця влада покидьки, їм закрн не писаний. Їм плювати на кваліфікацію, чи судимий раніше, обгрунтованість підозри і т.п.
Ба більше, Зебільні худоби увесь Нет заср.ли брехливими новинами типу Паштнський здав Пецю. Вонт навіть не пр ховують для чого фальсифікували цю справу і вчиняють злочин проти особи.
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Январь 2016 ..!! Пашинский по приказу Потороха руководит бандитами-рейдерами при захвате Житомирской фабрики сладостей!! Избитые и раненые..Адвокат убит!! Директора-собственника пытали.. заставляли подписывать отказ от фабрики в пользу Потроха!!
Вот за что Пашинского-бандита надо судить!! а после и расстрелять! показательно!!
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"Я банки не брал, мы ж не банда. Да, и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А Безлер - тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой", - заявил террорист Гиркин.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/m/war/10722414-terrorist-girkin-raskryl-pravdu-o-glavaryah-dnr-video.html

А вот тут про Химикуса.
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