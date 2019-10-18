 Це можна охарактеризувати одним словом - свавілля, - адвокат Федур про обрання запобіжного заходу Пашинському

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Федур зазначив: "Свавілля (необмежена влада, відсутність законності, справедливості). Саме так сьогодні (по гарячих слідах) я можу охарактеризувати ситуацію з обранням міри запобіжного заходу Сергію Пашинському!
Питання не в тому, що Пашинський комусь не подобається, чи навпаки. Та і проблема власне вже не в ньому. Біда в іншому. Народ і влада живуть в Україні в різних паралельних світах.
У кожного президента України, починаючи з Кучми, була своя сакральна жертва. На прикладі якої демонструвалась людям "всесильність керманича" і покірність "Суду".
У нинішньої Надії Нації такою сакральною жертвою став Пашинський. Очевидно, що колись його справа розвалиться і він вийде на волю, як повиходили інші.
Біда в тім, що Україна так і не стала на шлях демократичного, цивілізованого розвитку. І за нинішньої влади вже і не стане.
Я не знаю скільки часу Господь відвів тут панувати нинішнім, але закінчать вони сумно.
Що стосується Суду (його реформи), то я вже схиляюсь до думки, що в українців залишається тільки один шлях — досвід Італії кінця 70-х минулого століття.
Без Суду (місця цивілізованого вирішення спору) немає Держави, і народ не може жити на такій території.
В сучасній Україні були Майдани.
То, очевидно, на мою думку, попереду революції і громадянська війна, розпад і деградація. Цей сценарій є очевидним.
Уникнути його ми можемо лише через прихід до влади справжньої національної еліти. Державу спасе меншість. Більшість ще ніколи не була права".
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.
7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.
На нинішньому засіданні судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.
Но зесепаров это не волнует.
Их беспокоит что Пашинский не вежливо обратился к водителю.
При этом причем тут Химикус и почему он не пошел домой или к маме или куда он там шел а полез кидаться на Пашинского они не понимают...
За то пишет обращения к Бойко...
Пашинский по приказу Потороха руководит бандитами-рейдерами при захвате Житомирской фабрики сладостей!! Есть множество видео!!Избитые и раненые..Адвокат убит!! Директора-собственника пытали.. заставляли подписывать отказ от фабрики в пользу Потроха!!
Вот за что Пашинского-бандита надо судить!!
"Я банки не брал, мы ж не банда. Да, и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А Безлер - тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой", - заявил террорист Гиркин.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/m/war/10722414-terrorist-girkin-raskryl-pravdu-o-glavaryah-dnr-video.html
Он ранеными в ногу сепарами озабочен а не тем что убийцы украинцев разгуливают по Украине?
Можно тогда ипануть судью.вынесшего приговор бутылкой по голове и за это посадить судью, бо он то точно питорас!)
А как саму эту плешивую крысу загнали под закон, то оно начало скулить про политические преследования. Ну-ну...
Главное закрыть эту крИсу, а потом подтянуть к его уголовке и экономические преступления, шо оно наворотило за последние и предыдущие годы.
-- Прошу прощения, сэр Оливер, но вы не правы, -- сказал Беннет. -- В стране начинается пожар, и я давно уже чую запах гари. Бедный грешник Эппльярд тоже чуял этот запах. С вашего позволения, народ так ненавидит всех нас, что для бунта не нужно ни Ланкастера, ни Йорка. Скажу вам без обиняков: вот вы оба, служитель церкви и лорд, держащий нос по ветру, разоряете, грабите, избиваете и вешаете людей направо и налево. Сколько бы вас ни привлекали к суду, закон -- каким уж образом, я не знаю, -- всегда оказывается на вашей стороне. Вы думаете, на том и делу конец? Как бы не так! С вашего позволения, сэр Оливер, избитый и ограбленный вами человек непременно затаит ярость, и в какой-нибудь несчастный день, когда его попутает нечистый, он возьмет свой лук и всадит в вас стрелу длиною в целый ярд.
Ничего не напоминает?
Ба більше, Зебільні худоби увесь Нет заср.ли брехливими новинами типу Паштнський здав Пецю. Вонт навіть не пр ховують для чого фальсифікували цю справу і вчиняють злочин проти особи.
мерседесминомет
Вот за что Пашинского-бандита надо судить!! а после и расстрелять! показательно!!
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/m/war/10722414-terrorist-girkin-raskryl-pravdu-o-glavaryah-dnr-video.html
А вот тут про Химикуса.