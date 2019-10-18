 Ворог від початку доби 18 жовтня 12 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі неподалік Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм, станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - з озброєння БМП-1, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
- біля Талаківки - з крупнокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" здійснив 7 обстрілів по наших позиціях:
- неподалік Золотого - з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;
- двічі в районі Луганського - з гранатометів різних систем;
- двічі поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського - зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно, і гранатометів різних систем;
- біля Троїцького - з крупнокаліберних кулеметів.
Упродовж цієї доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було".
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Дамбасі.
(хокку)
тихої ночки, синочки
бережи вас Боженька