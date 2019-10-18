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 Ворог від початку доби 18 жовтня 12 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • двічі неподалік Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм, станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Водяного - з озброєння БМП-1, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
  • біля Талаківки - з крупнокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" здійснив 7 обстрілів по наших позиціях:

  • неподалік Золотого - з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;
  • двічі в районі Луганського - з гранатометів різних систем;
  • двічі поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • поблизу Новотошківського - зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно, і гранатометів різних систем;
  • біля Троїцького - з крупнокаліберних кулеметів.

Упродовж цієї доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154711
 
 
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Странно и петя уже не президент и война не заканчивается хоть и перестали стрелять..?
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Виникає запитання: хто збагачується на війні якщо вона не закінчується?. Принаймні так верещали зебобіки до виборів.
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Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Дамбасі.

(хокку)
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Що вони дурниці говорять ? Зєля ж сказав що вже два дні "*******************" . І "уставшієатвайни" 73% твердо в цьому переконані .
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Сподіваюся, шо зе-шмаркля , в пєлодкє а ля наполіон, стримувало *уйла на передовій! Бо я б також обісралалася б на місті будь-кого ... від сміху! Враг с начала суток 18 октября 12 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6435
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по две пенсии получают , для шахтеров Рева сделал еще больше пенсии, Украина их лечит учит бесплатно, налоги в дыру платят, а потом новые дыровские пенсионеры будут в грудь себя бить требовать пенсию от Украины , настрелявшись по украинским военным, красные кресты помогают им воевать против Украины.
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