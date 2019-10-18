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 Ціна вантажного автомобіля "Богдан-63172" нижча за аналоги в держоборонзамовленні, - "Богдан Моторс"

Компанія "Богдан Моторс" спростовує інформацію про нібито завищену ціну автомобілів "Богдан-63172", які поставлялися в рамках Державного оборонного замовлення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Вихід "Богдан Моторс" на пропозицію постачання вантажних автомобілів для ЗСУ дозволив знизити ціну на цю категорію автомобільної техніки, оскільки до того моменту Збройні сили України закуповували таку техніку лише у одного виробника. Конкурентна ціна від "Богдану", яка була нижчою від аналогічної пропозиції, дозволила суттєво зекономити гроші держбюджету та, відповідно, закупити більше автомобілів для потреб частин та підрозділів.

Слід особливо наголосити, що закупівля автомобілів "Богдан 63172" відбувається у повній відповідності з чинною редакцією постанов Кабінету Міністрів України №517 та №464. Вони чітко регламентують весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення", - йдеться в повідомленні.

Війна на Сході та активні бойові дії на лінії розмежування останніх років стали каталізатором відчутного некомплекту автотранспорту у лавах Збройних сил України та інших силових структур. Відтак нагальною стала потреба замінити транспортні засоби часів СРСР і фактично виробництва Росії, які досі використовуються на фронті нашими частинами та підрозділами.

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Перші поставки автомобілів "Богдан 6317" на базі білоруських машкомплектів розпочалися у 2016 році після того як 2015 року відбулися усі підготовчі роботи з налаштування виробничих можливостей Черкаського автомобільного заводу компанії "Богдан Моторс". У цих автомобілях використовувався двигун закордонного виробництва, який тоді ставився і на автомобілі сімейства КРАЗ.

На підставі попереднього звернення "Богдан Моторс" в Міністерство оборони, 2017 року вийшло доручення МО України, відповідно до якого було прийнято рішення про проведення міжвідомчих випробувань модифікації автомобіля з двигуном Weichai Power. Це дозволило досягнути більшої уніфікації техніки, що експлуатується у військах.

Того ж року відбулися визначальні відомчі випробування які успішно завершилися з мінімумом доопрацювань та зауважень. Війська отримали новий автомобіль "Богдан 63172" з потужним надійним двигуном, коробкою передач Fast Gear та зчепленням Hummer турецького виробництва.

Автомобіль "Богдан 63172" був допущений до піддослідної експлуатації у військах та 2018 року почав надходити до військ.

Враховуючи величезну потребу Армії у військових вантажівках, яка обумовлена застарілим на 80% автопарком ЗСУ, війська потребують переважно вантажних автомобілів.

"У поточний момент на підприємстві ДП "АСЗ №2 АТ "АК "Богдан Моторс" працює понад 400 працівників, які сумлінно виконують свою роботу і сповнені гордості з того, що причетні до зміцнення обороноздатності Держави та її Збройних сил. В той же час, у період 2014-2019 роки підприємство сплатило до державної казни майже 700 млн грн. податків та зборів різних рівнів.

Понад 1200 військових автомобілів різних класів та модифікацій виробництва "Богдан Моторс" зараз експлуатуються у військах. При цьому слід зауважити, що переважна кількість цієї техніки виконує завдання в районах проведення ООС. Військові автомобілі "Богдан" перебувають у лавах усіх видів та родів військ. Основні їхні функції – підвезення озброєння, техніки та боєприпасів, логістика продовольчого та речового постачання. Шасі "Богдан" передбачається використовувати у логістичних центрах ЗСУ та у якості паливозаправників. Завод постійно працює над вдосконаленям та уніфікацією транспортних платформ для потреб силових відомств України", - наголосили в компанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154708
 
 
 Топ коментарі
 
сначала секретарь СНБО свинарчук , протаскивает завышенную сумму закупки а потом пропихивает свои "дешёвые" богданы , бинго ...теперь надо убедить лохов в том - шо це потужна перемога
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И совершенно случайно Свинарчук - давний друг и бизнес-партнер президента и главнокомандующего. Ну просто так "соупало".
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А ещё более случайно что бывший президент владелец Богдана
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А что украинского в етом грузовике кроме наценки Свинарчука? Ето же кацапский автомобиль с беларузкой кабиной и колесами.
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Парашенко ничего лучшего не придумал как закупать автомобили у страны агрессора и клеить свои лейбы. То же самое они делает с кацапскими жигулями которые завозит контрабандой под видом запчастей и клеит только наклейку *богдан*. Бизнесс не хитрый и не изощренный а тупо из государства воруются деньги.
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не упрощай
при этом так же уничтожаются производства и теряются квалифицированные рабочие
те петя сделал столько вреда что хйло не смог
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Надеюсь заказы в краз перейдут. пеця все говно свое везде пропихивал
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Зелена шмаркля поставила завдання правоохоронцямт посадити Пецю. Законність, наявність підстав - не цікавить. Воно кончен.е, у нього якийсь бзик на Пеці...
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бутусов еще раз
закупки военных грузовиков у страны которая под контролем РФ а не развертывание своего производства на КрАзе это прямая диверсия и статья ККУ державна зрада
жду от тебя запроса в Раде
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Благодатна тема для лахтинців. Бачу великих автоікспердів рівня гаражних гайковертів та рихтувальників євроблях.
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Очірідна вундервафля від парашенка не сработала))))
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Без серьёзной иностранной экспертизы выдвигать такие обвинения смешно . Впрочем . всё что делает клоун , смешно. Придётся отпускать незаконно задержанного , извиняться и компенсировать моральн и мат ущерб . Вот это я посмеюсь.
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На фото не Богдан, а МАЗ без этикетки. Великий комбинатор Петрлексеевич знает свое дело туго. Бабло на ровном месте рубит. Скрутил название МАЗ и навесил Богдан. Назвал бы Петей вместо Богдана, чего стесняться.
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Порошенко розлучився із своєю часткою в "Богдані" у 2009 році.Погуглите зебилье это не так трудно как кажется
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