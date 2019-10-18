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Все про:поранення (1541) госпіталізація (64) волонтери (521) Юсупова (1)

 У військовий госпіталь потрібен дорогий кардіологічний монітор, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталія Юсупова оприлюднила інформацію, що в реанімацію госпіталю потрібен дорогий монітор, необхідний для підключення до хворого для дуже довгих і важких операцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Вона зазначила: "У реанімацію госпіталю потрібен дуже дорогий монітор, там багато вкрай життєво важливих функцій, він призначений для підключення до хворого для дуже довгих і важких операцій. Ви знаєте, що до нас у госпіталь надходять дуже важкі поранені і такий монітор рятуватиме життя багатьох людей!

У мене є 44 тис від крутих хлопців і 8600 від організації, це вже майже 53 тис. Вирішили купити, щось дуже важливе і потрібне.

Швидше за все, що ще буде знижка 5-10%. Я прошу всіх допомогти, хто чим може, кожна гривня дуже важлива. Я нагадую, що цього місяця ми купили вже 3 монітори (119 тис.), два негаскопи (16 тис.) і дуже дорогу круту каталку для реанімації (30 тис.). Всі публікації і чеки є у мене на сторінці.

Картка для переказу 4627 0551 5008 4795 приват і 4441 1144 4022 0109 монобанк, Ветвицька Наталія".

Читайте також: "Будь ласка, не забувайте що в країні війна", - волонтери просять підтримати морально і допомогти пораненим бійцям у Головному військовому госпіталі

У військовий госпіталь потрібен дорогий кардіологічний монітор, - волонтер Юсупова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154706
 
 
 Топ коментарі
 
Ось цей монітор, новий, в максимальній комплектації, в півтора рази дешевше, ніж вказує волонтерка.
http://medical-store.co.uk/product/imec-12-patient-monitor/
Мабуть, це вигідно, мати волонтерку і продавати через неї медтехніку, тощо.
І ще одне... Військовий госпіталь не має 3 тисячі євро на монітор? А чому?
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печально всё!(( ну сколько можно уже побираться прости ГОСПОДИ на шестом году войны государству....? сколько уже америка и евросоюз деньгами задарил и закидал страну за эти 5 лет... где оно всё скажите пожалуйста?! ну сколько можно уже позориться собирать на тепловизоры. и другое для армии и раненых военных? а может не дать как пример пришибленному ЖЕНИХУ ГРИБУ как пример квартиру 2 комнатную за бешенные бабки, а купить людям прости ГОСПОДИ этот монитор. кучу металла с проводами всего навсего.... который будет спасть наших защитников...я в шоке... В военный госпиталь нужен дорогой кардиологический монитор, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 217
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ой вей, тут одному слуге народа надо 8 квартир в Киеве для помощьников, какой монитор, ой, бросьте !
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Хватит зебилоиды Петя вам страну сберег!
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НАМ. А ЇМ - все одно. Гречка, свати, квартали.
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Тепер вже черга ЗЁ...
Може з кіпрських офшорів перекаже?
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Петя раскошелится , можешь не сомневаться . В военный госпиталь нужен дорогой кардиологический монитор, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 4957 . Он и так раскошелился больше чем на миллиард . А вот интересно , зюзя , когда нибудь раскошелится ? Или он бидный як церковная мышь . ? 128 тыс это - в районе его гонорара , за игру на пианине , на корпоративе у Суркиса .
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Президент должен показать пример, если, конечно, он президент. Может поговорить с бизнесменами, проявить заботу о защитниках своей страны, не?
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Хто есть петя? Бомж с Ростова? Зря надеетесь, на барыгу. Думаю моника бабла подкинет, он ведь патриот?
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Это в стране, где небывалые доселе расходы на минобороны (5% ВВП)...
Куда они бабки тырят?
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И налог никто не снимал. Исправно отстегиваю, но это вопрос к свинорчукам и компани, а раненных спасать надо. Потом на небесах рассудят.
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Всё, что вам надо знать о порядке цен.
Вот - прекрасные мониторы, которые закупают частные клиники.
https://www.ebay.de/itm/Philips-IntelliVue-X2-Monitor-Deutsche-German-M3001A-/123730798613
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Свинарчуки - уже в Ростове. Ждём бабла от каломойских! Усё будет ЗЕ!
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Под Гостомелем есть военская часть, раньше были связисты, потом распустили, а теперь "поцгвардия"! ТАк они соляру продают кому сколько надо...
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Да перевезите вы уже военный госпиталь в Феофанию. Сколько ето можно терпеть собирать то на бинты то на оборудование. А раненные не могут ждать. Пускай депутаты и чиновники едут лечиться в *****
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может проще бюджет Феофании перевести в военный госпиталь а Феофанию перевести на платную основу - там люди не бедные , нечего с бюджета деньги тянуть
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Я очень сомневаюсь что бюджет Феофании по дороге в военный госпиталь не потеряется, а потом еще 2 раза потеряется при закупке оборудования. А так уже в Феофании есть и все оборудование и инфраструктура и мед. специалисты. А депутаны пускай пиз***ют в Житомир лечиться.
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Зеленський не виділить із своїх офшорів?
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Зеленский как и Парашенко выделяет деньги только для тех кто сдался в плен а не для тех кто был ранен или убит в бою с врагом. Секстуристам и морякам-капитулянтам как и политзаключенным кроме денег купили еще квартиры, а раненные умирают не дождавшись пока волонтеры соберут деньги по копейке на лекарства или необходимое оборудование.
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Так це ЗЁ ППО Кієва відновив?

Не знав...
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эпоха бідності закінчилась ,які можуть бути волонтери .все, бариги нема .починайте всіх закидувати грошами .
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Ось цей монітор, новий, в максимальній комплектації, в півтора рази дешевше, ніж вказує волонтерка.
http://medical-store.co.uk/product/imec-12-patient-monitor/
Мабуть, це вигідно, мати волонтерку і продавати через неї медтехніку, тощо.
І ще одне... Військовий госпіталь не має 3 тисячі євро на монітор? А чому?
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Вы не правы. это совершенно разные мониторы. Не буду в подробностях. Для обывателя: по вашей ссылке обычный монитор с минимум контроля показателей(реабиталиционная палата-грубо). В статье реанимационный монитор. Скажем так не последней модели. У проищводителя его можно взять и дешевле, но как де без перевозки и растоможки.
Эти бл.... Могли тысячу раз заключить на прямые поставки и без пошлин...
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Вот я не самого большого ума человек, а всё ж таки интересуюсь: а как так у него выходит, что у него в постах ссылка на сбербанковскую карточку и яндекс кошелёк?Как-то КрАвавый режЫм ему ничего не позаблочивал?
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Тю. Зеленський ;Яндексом; користується, а чому Бабченку не можна?
В военный госпиталь нужен дорогой кардиологический монитор, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 7213
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А вконтактегом вообще уже никто в Украине не пользуется, да?Но я повторяю свой вопрос: почему же кровавая Гэбня ему не заблочила сбербанковскую карточку?
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А с чего вдруг? Так или иначе, он гражданин Российской Федерации, имеет полное право обслуживаться в российском банке
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Ну так он же там типа узник совести, без пяти минут политвьязень, которого вообще тут чуть ли не убить пытались, а тут выходит любой расеянин может без проблем ему денег подкинуть?Вот как так?
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Ты не поверишь, дружище... ДА!!!
Иначе зачем бы он номер этой карты к каждому своему посту прикручивал?
Политика политикой, а деньги деньгами. Никаких законов Российской Федерации гражданин Бабченко не нарушал, паспорт РФ у него имеется, а то что его убил лично Путин, ну или Шойгу, я не помню, к делу отношения не имеет
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у ЗЕ є "карманні" олігархи,вони все придбають просто зверніться до ОП.
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Вся благодійність в країні здійснюється виключно Порошенком.
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печально всё!(( ну сколько можно уже побираться прости ГОСПОДИ на шестом году войны государству....? сколько уже америка и евросоюз деньгами задарил и закидал страну за эти 5 лет... где оно всё скажите пожалуйста?! ну сколько можно уже позориться собирать на тепловизоры. и другое для армии и раненых военных? а может не дать как пример пришибленному ЖЕНИХУ ГРИБУ как пример квартиру 2 комнатную за бешенные бабки, а купить людям прости ГОСПОДИ этот монитор. кучу металла с проводами всего навсего.... который будет спасть наших защитников...я в шоке...
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Шел 6-й год войны. Государство выделяет десятки миллиардов на армию чиновников, депутатов, мусоров и прочей нечисти и дармоедов а на тех кто защищает нашу страну не выделяют деньги даже на самое необходимое. Дожили до того что наших раненных бойцов как бомжей распихивают по другим государствам на лечение и реабилитацию.
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http://www.med-shopping.com/mindray-umec12-fda-ce-patient-monitor-device-price-with-touch-screen_p22667.html

$1.360 x 25 = 34.000
128.528 - 34.000 = 94.528 = $3.781 - остаток на оформление бумаг или что-то с калькулятором?

монитор в студию!!
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Оні іщут розового цвжта. Такой цвєт в 5 раз дороже.
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давно було державі в особі МОЗ Уляни Супрун, та Петра Порошенко в 2014-19 роках розмістити державне замовлення на розробку власних медичних приладів, запустити нову галузь економіки по виробництву медичного обладнання, яке би потім можна було продавати і в інші країни. Це який би був стрибок та розвиток. А не побираються сіромахи по світам - дайте нам, хелп.
Власне це вже тепер питання до самокатника Гончарука та батька нашого теперішнього Зеленського - Президента України.
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так не прикольно, лучше придумать оборудку и получить гешефт здесь и сейчас. А пиплу рассказать про потужные лиформы
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Я вів бесіду з турком, який купив будинок у Львові, та будує там маленький готель на 15 кімнат.
Він - здивований. В Україні для цього будівництва в порівнянні з Турцією нічого свого немає.
Лише плитка та матраси будуть українськми - все інше: сантехника, футнітура, панелі, ламінат, тощо - будуть якими завгодно: Польща, Турція, Кітай...
Він дуже бажав зробити з українських матеріалів, але на 80% будівля буде "імпортною". А в Турції, говорить він - навпаки...
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Нічого дивного.
це було зроблено спеціально, на невеликий та середній бізнес нацьковували всю каральну державну машину - міліцію, прокуратуру, особливо податківців, починаючи десь з року вже 1994 -далі все йшло по наростаючій частині параболи. Врешті все знищили. На великі підприємства, які належали аліграхії вони заходили обережно, але ж треба було робити кар'єри, отримувати погони та посади. - то ж те було за рахунок середнього та малого бізнесу, який врешті припинив виробництво в основному виїхав з України. Було багато публікацій в пресі в 1990--, в першій половину 2000-х, що виробляти в такій податковій системі, яка в Україні можна лише в збиток, - ще й винними залишишся. То ж лишилася пустеля - тому нічого і не виробляється, а далі - вже почався принцип доміно - попадали цілі галузі економіки, особливо виробництво, зникає робітничий клас і тд.
Турція - це супер- потужна країна виробник.
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ой вей, тут одному слуге народа надо 8 квартир в Киеве для помощьников, какой монитор, ой, бросьте !
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те тырят не по децки
эти на жалость бьют
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Подождите считать кто сколько украл!!
В любой цивилизованной стране люди помогают друг другу. Жертвовать деньги на медицину очень распространенная практика. На самом деле, чем богаче страна и чем больше она тратит на здравоохранение, тем больше люди помогают госпиталям своими деньгами. В тоже время, никого не хочу обижать, но тратить собранные деньги нужно уметь. 1 монитор за цену 4 ситацию не изменит и может только дискредитировать хорошее дело.
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Скидайтесь всі свинарчукам 🐷 ! Вони кошерно куплять !
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Военный госпиталь во время войны, но при власти-олигархов как побирушка. А шо говорить о обычных больницах? Стыд и позор. Медреформа от потрошиной супрун.
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Нормальна практика - це коли потрібний дівайс купує фірма або фізособа СОБІ і передає його в користування (оренду) військовій частині або шпиталю. Безкоштовно або за символічну суму. Призначає відповідальних осіб і щомісяця вимагає звіт з додаванням фотографій дівайсу за підписами відповідальних осіб ("не вкрали, не зламали, не загубили"). І всі задоволені і жоден посередник не нагрів на цьому руки.
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