 У військовий госпіталь потрібен дорогий кардіологічний монітор, - волонтер Юсупова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Вона зазначила: "У реанімацію госпіталю потрібен дуже дорогий монітор, там багато вкрай життєво важливих функцій, він призначений для підключення до хворого для дуже довгих і важких операцій. Ви знаєте, що до нас у госпіталь надходять дуже важкі поранені і такий монітор рятуватиме життя багатьох людей!

У мене є 44 тис від крутих хлопців і 8600 від організації, це вже майже 53 тис. Вирішили купити, щось дуже важливе і потрібне.

Швидше за все, що ще буде знижка 5-10%. Я прошу всіх допомогти, хто чим може, кожна гривня дуже важлива. Я нагадую, що цього місяця ми купили вже 3 монітори (119 тис.), два негаскопи (16 тис.) і дуже дорогу круту каталку для реанімації (30 тис.). Всі публікації і чеки є у мене на сторінці.

Картка для переказу 4627 0551 5008 4795 приват і 4441 1144 4022 0109 монобанк, Ветвицька Наталія".

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