 У військовий госпіталь потрібен дорогий кардіологічний монітор, - волонтер Юсупова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Вона зазначила: "У реанімацію госпіталю потрібен дуже дорогий монітор, там багато вкрай життєво важливих функцій, він призначений для підключення до хворого для дуже довгих і важких операцій. Ви знаєте, що до нас у госпіталь надходять дуже важкі поранені і такий монітор рятуватиме життя багатьох людей!
У мене є 44 тис від крутих хлопців і 8600 від організації, це вже майже 53 тис. Вирішили купити, щось дуже важливе і потрібне.
Швидше за все, що ще буде знижка 5-10%. Я прошу всіх допомогти, хто чим може, кожна гривня дуже важлива. Я нагадую, що цього місяця ми купили вже 3 монітори (119 тис.), два негаскопи (16 тис.) і дуже дорогу круту каталку для реанімації (30 тис.). Всі публікації і чеки є у мене на сторінці.
Картка для переказу 4627 0551 5008 4795 приват і 4441 1144 4022 0109 монобанк, Ветвицька Наталія".
Може з кіпрських офшорів перекаже?
Куда они бабки тырят?
Вот - прекрасные мониторы, которые закупают частные клиники.
https://www.ebay.de/itm/Philips-IntelliVue-X2-Monitor-Deutsche-German-M3001A-/123730798613
Не знав...
http://medical-store.co.uk/product/imec-12-patient-monitor/
Мабуть, це вигідно, мати волонтерку і продавати через неї медтехніку, тощо.
І ще одне... Військовий госпіталь не має 3 тисячі євро на монітор? А чому?
https://www.ebay.de/itm/Philips-IntelliVue-X2-Monitor-Deutsche-German-M3001A-/123730798613
Эти бл.... Могли тысячу раз заключить на прямые поставки и без пошлин...
Иначе зачем бы он номер этой карты к каждому своему посту прикручивал?
Политика политикой, а деньги деньгами. Никаких законов Российской Федерации гражданин Бабченко не нарушал, паспорт РФ у него имеется, а то что его убил лично Путин, ну или Шойгу, я не помню, к делу отношения не имеет
$1.360 x 25 = 34.000
128.528 - 34.000 = 94.528 = $3.781 - остаток на оформление бумаг или что-то с калькулятором?
монитор в студию!!
Власне це вже тепер питання до самокатника Гончарука та батька нашого теперішнього Зеленського - Президента України.
Він - здивований. В Україні для цього будівництва в порівнянні з Турцією нічого свого немає.
Лише плитка та матраси будуть українськми - все інше: сантехника, футнітура, панелі, ламінат, тощо - будуть якими завгодно: Польща, Турція, Кітай...
Він дуже бажав зробити з українських матеріалів, але на 80% будівля буде "імпортною". А в Турції, говорить він - навпаки...
це було зроблено спеціально, на невеликий та середній бізнес нацьковували всю каральну державну машину - міліцію, прокуратуру, особливо податківців, починаючи десь з року вже 1994 -далі все йшло по наростаючій частині параболи. Врешті все знищили. На великі підприємства, які належали аліграхії вони заходили обережно, але ж треба було робити кар'єри, отримувати погони та посади. - то ж те було за рахунок середнього та малого бізнесу, який врешті припинив виробництво в основному виїхав з України. Було багато публікацій в пресі в 1990--, в першій половину 2000-х, що виробляти в такій податковій системі, яка в Україні можна лише в збиток, - ще й винними залишишся. То ж лишилася пустеля - тому нічого і не виробляється, а далі - вже почався принцип доміно - попадали цілі галузі економіки, особливо виробництво, зникає робітничий клас і тд.
Турція - це супер- потужна країна виробник.
эти на жалость бьют
В любой цивилизованной стране люди помогают друг другу. Жертвовать деньги на медицину очень распространенная практика. На самом деле, чем богаче страна и чем больше она тратит на здравоохранение, тем больше люди помогают госпиталям своими деньгами. В тоже время, никого не хочу обижать, но тратить собранные деньги нужно уметь. 1 монитор за цену 4 ситацию не изменит и может только дискредитировать хорошее дело.