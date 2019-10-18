 Подання на Дубневича перебувають на етапі реєстрації в Раді, - Рябошапка

Про це журналістам повідомив генпрокурор України Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Подання на етапі реєстрації. Вчора воно було направлено в парламент... Подання має бути розписано на відповідні комітети", - сказав генпрокурор.
За його словами, подань на Дубневича три - на видачу дозволу на притягнення до відповідальності, на затримання і на взяття його під варту.
Як повідомлялося, 17 жовтня генпрокурор Рябошапка направив до Верховної Ради подання про видачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дубневича.
КиваКиев , вставай?
тому спокійно Рябошапка може його "пустити на фарш" без застережень "сильних світу цього"..
2) ізраїльського паспорта не набув..