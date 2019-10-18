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Все про:ВР (5910) Дубневич (32) Рябошапка Руслан (143)

 Подання на Дубневича перебувають на етапі реєстрації в Раді, - Рябошапка

Подання на притягнення до відповідальності, затримання й арешт народного депутата IX скликання Ярослава Дубневича перебувають на етапі реєстрації у Верховній Раді.

Про це журналістам повідомив генпрокурор України Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Подання на етапі реєстрації. Вчора воно було направлено в парламент... Подання має бути розписано на відповідні комітети", - сказав генпрокурор.

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За його словами, подань на Дубневича три - на видачу дозволу на притягнення до відповідальності, на затримання і на взяття його під варту.

Як повідомлялося, 17 жовтня генпрокурор Рябошапка направив до Верховної Ради подання про видачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дубневича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154705
 
 
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За него хочет кто-то пойти на митинг? Кива Киев , вставай?
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Галицький жлоб ,злодій і недоолігарх Дубневич(БПП) кинув Порошенко перед виборами тому зараз за нього заступитись нікому...
тому спокійно Рябошапка може його "пустити на фарш" без застережень "сильних світу цього"..
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Ах вон оно что....обычно Пеця сам привык подобное делать, а тут поди ж ты, над ним поглумились. Понимаю.
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Якось швидше треба діяти - втече, як втік кононенко..
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Как-то в последнее время скромно ушёл из информполя Грановский...может стоит его как Снегурочку: Гра-нов-ский! позвать?
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1)куди від своїх маєтків.
2) ізраїльського паспорта не набув..
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Ловите хрячков соевых , а то разбегутся .А атошникам и Белецкому не забывать за Штайнмайера .
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Когда Березенка возьмут? За массовый подкуп избирателей должен ответить по всей строгости.
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А шо так зебенины холуи резвяться ну да порохоботы не достают
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