 Місія МВФ повернеться в Україну через кілька тижнів

Про це повідомив на прес-конференції у Вашингтоні директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми маємо намір послати місію за кілька тижнів, щоб продовжити обговорення деталей деяких із цих реформ, про які я згадував", - сказав він. При цьому Томсен виділив земельну та антикорупційну реформи, а також зниження монополізму в економіці.
Відповідаючи на запитання про позицію МВФ щодо того, що відбувається навколо націоналізованого ПриватБанку, Томсен наголосив на критичній важливості держави докладати зусиль для мінімізації втрат коштів платників податків, витрачених на вирішення ситуації з проблемними банками.
Представник фонду також повідомив, що наразі рано говорити про суму можливої майбутньої програми.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту в Україну керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною впродовж найближчих тижнів.
Зараз делегація Міністерства фінансів на чолі з міністром Оксаною Маркаровою перебуває у Вашингтоні на переговорах з міжнародними фінансовими організаціями.
а говорят, еще субсидии отжимать станут...ходить по хатам и отжимать(((
Выдадут Зеленскому огромную золотую (чтоб по бохатому), а на самом деле зеленую кредитную карту и тогда, и ТОГДА!!! Все запануют, гуляй село, пока ветер без камней
ПОПРОШАЙКИ, ДЕНЕГ НЕТ!
Зебилы, как же так то?! Как же - "Патрашенко продает страну за кредиты"?!
"Журналіст запитав, чому представники МВФ поїхали з України без оголошення рішення та чи тривають переговори.
"Місія МВФ покинула Київ тому, що у них були куплені білети саме на цей день", - пояснила Маркарова." https://tsn.ua/groshi/v-uryadi-poyasnili-vid-yizd-misiyi-mvf-pridbanimi-aviakvitkami-1420833.html
Украина стремительно пустеет: количество жителей едва доходит до 42 млнВ течение января-августа 2019 года численность населения Украины сократилась на 177 тыс. человек и на 1 сентября составила 41 976,2 тыс. человек.
Об этом сообщила Государственная служба статистики
Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 53 рожденных.
Как сообщалось ранее, в течение января-июля 2019 года численность населения Украины сократилась на 162,9 тыс. человек и на 1 августа составила 41 990,3 тыс. человек.
В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.
Также в течение января-апреля 2019 года численность населения Украины сократилась на 97,3 тыс. человек и на 1 мая составила 42 055,9 тыс. человек.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/335545-ukraina_stremiteljno_pusteet_kolichestvo_hitelej_edva_dohodit_do_42_mln
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