 Труба звільнив Моргуна з посади штатного радника глави ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише блогер Ростислав Мазуренко.

Блогер зазначив: "15 жовтня голова Державного бюро розслідувань Роман Труба звільнив з посади свого штатного радника Олександра Моргуна".

У наказі про звільнення Моргуна зазначається: "звільнити Моргуна Олександра Андрійовича з посади радника глави Державного бюро розслідувань за угодою сторін".

За словами блогера, Моргун був "багато років пов'язаний з митницею" на своїй посаді і "виявляв особливий інтерес до контрабанди".

Також за твердженням Мазуренка, НАБУ продовжує кримінальне провадження щодо Олександра Моргуна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ перевіряє заяву нардепа Мережка про протиправну діяльність радника глави ДБР Моргуна. ДОКУМЕНТ