EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  957  6
Все про:ДБР (569) Моргун (1)

 Труба звільнив Моргуна з посади штатного радника глави ДБР

Глава ДБР Роман Труба звільнив з посади свого радника колишнього співробітника ДФС Олександра Моргуна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише блогер Ростислав Мазуренко.

Блогер зазначив: "15 жовтня голова Державного бюро розслідувань Роман Труба звільнив з посади свого штатного радника Олександра Моргуна".

У наказі про звільнення Моргуна зазначається: "звільнити Моргуна Олександра Андрійовича з посади радника глави Державного бюро розслідувань за угодою сторін".

За словами блогера, Моргун був "багато років пов'язаний з митницею" на своїй посаді і "виявляв особливий інтерес до контрабанди".

Також за твердженням Мазуренка, НАБУ продовжує кримінальне провадження щодо Олександра Моргуна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ перевіряє заяву нардепа Мережка про протиправну діяльність радника глави ДБР Моргуна. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154703
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сьогоднішні пригоди колишньої недоторканої артилеристки тетянки чорновол під час суду над її бойфрендом сірожою пашинським :
"Во время заседания суда по делу бывшего нардепа Сергею Пашинскому, которое состоялось в пятницу, 18 октября, экс-нардеп Татьяна Чорновил напала на журналиста издания Правовой контроль Украины Дмитрия Кучера. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов."
 показати весь коментар
 
 
Щас местные коричневые знатоки объяснят, дескать это не Мендель, ей можно.
 показати весь коментар
 
 
Льоня ти все говори як воно є . Про те що той лисий кучер з Г+Г і трудиться на 112 . "Скажи хто твій друг і ми зрозуміємо хто ти " . Тих хто відштовхував скабєєву теж осуджуєш ?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору