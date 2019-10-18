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 Політика України
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 МЗС України направив РФ ноту протесту через черговий російський "гумконвой" на окупованому Донбасі, - Зеленко

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту в зв'язку з черговим "гуманітарним конвоєм", відправленим на окуповану частину Донбасу.

Про це в Твіттер повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Направили РФ ноту протесту у зв'язку з черговим 87-им псевдо "гуманітарним" конвоєм, який був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас. Засуджуємо порушення Кремлем мінських домовленостей і закликаємо дотримуватися взятих на себе зобов'язань", - написала Зеленко.

Нагадуємо, 17 жовтня через пункти пропуску "Матвєєв Курган" і "Донецьк" на територію України з Росії в'їхала колона вантажівок так званого гуманітарного конвою.

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МЗС України направив РФ ноту протесту через черговий російський гумконвой на окупованому Донбасі, - Зеленко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154700
 
   
 Топ коментарі
 
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за очередного российского "гумконвоя" на оккупированном Донбассе, - Зеленко - Цензор.НЕТ 2993 надо было две отправлять ноты,а то одна может на почте потеряться и на пидорашке ничего не узнают.
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"Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдо"гуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушение Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств", - написала Зеленко. Источник: https://censor.net.ua/n3154700\\\\\\\\\\\\

Напишите еще Попе Римскому - Путин с ниМ неплохо ладит, получает от негО побрякушки, а КирГун даже целуется МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за очередного российского "гумконвоя" на оккупированном Донбассе, - Зеленко - Цензор.НЕТ 3361
Если бы "конвой" взорвался, вот тогда можно было бы и потроллить Рашку, а не скулить, призывать и обеспокаиваться.
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Так шо? У нас секса по-прежнему нет??? Граждане, призываю активнее поддержать эту депутатскую инициативу! Предлагаю регистрировать каждое соитие also known as "yeblia vulgaris" и по каждому соитию вести учет фрикций! Победителям половых соревнований - путевка в Трускавец для повышения квалификации...
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Ноты заунывные и беззубые. Позор один. Нужно просто фиксировать это для всего мира.Чтобы узнали все.
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По-ходу у Х**ла кроме войнушки других аргументов нет.
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надо было две отправлять ноты,а то одна может на почте потеряться и на ********* ничего не узнают.
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"Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдо"гуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушение Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств", - написала Зеленко. Источник: https://censor.net.ua/n3154700\\\\\\\\\\\\

Напишите еще Попе Римскому - Путин с ниМ неплохо ладит, получает от негО побрякушки, а КирГун даже целуется МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за очередного российского "гумконвоя" на оккупированном Донбассе, - Зеленко - Цензор.НЕТ 3361
Если бы "конвой" взорвался, вот тогда можно было бы и потроллить Рашку, а не скулить, призывать и обеспокаиваться.
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Подражание кремлёвской Мизулиной, которая среди прочего объявила экстремистской фразу "геи тоже люди".
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Так шо? У нас секса по-прежнему нет??? Граждане, призываю активнее поддержать эту депутатскую инициативу! Предлагаю регистрировать каждое соитие also known as "****** vulgaris" и по каждому соитию вести учет фрикций! Победителям половых соревнований - путевка в Трускавец для повышения квалификации...
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а шо таке? МЗС не в курсі,роісянє вже включили їх до "формули штайнмаєра" на яку погодився ЗЕ !
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ДЯТЛАМ ПРО ШТАНМАЕРА. Ну и когда Зеенский ВАШ ******* исполнит////////?
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Скоро признание суверенитета непризнанных ордил и статус Абхазии и Южной Осетии с официальным присутствием российской армии. Прощай Донбасс навсегда благодаря тупоголовым отморозкам провокатора Белецкого, как его только земля израильская терпит...
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Может завести украинские войска в Ростов?
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Тебе надо, ты и заводи... у меня столько лопат и фунфыриков не наберется... опять таки ж, я щас думаю, шо с кацапскими свиньями в воронеже делать...
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Не ноту протеста направил МИД Украины о очередном гумк4онвое, а очередную ноту протеста. Слова подбирайте правильно МИД.
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КК везе, ЮНИСЕФ везе, ООН везе, ***** везе, Ахметка везе і прочая, прочая допомога сепарам.
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Критерий Змеиного.
У РФ есть отличный способ, в случае надобности, ввергнуть в тяжёлый внутриполитический кризис и Украину, и ЕС/НАТО - захватить о. Змеиный.
Остров украинский, был предметом территориального спора с Румынией, и любая перемена его статуса снова поднимет старые споры о границах территориальных вод.
Сущность возможной операции проста:
- правительства ЕС/НАТО и Украины снова предстанут перед необходимостью ответить на прямую военную агрессию России,
НО - стоимость захваченного актива настолько мала, что ожидать ответную военную операцию, чреватую эскалацией в масштабный конфликт, от европейских и украинских правительств, было бы эээ...весьма проблематичным.
Тонкость игры в том, что суверенитет Украины и баланс сил в Черноморском бассейне был бы с одной стороны, необратимо нарушен, с другой - не настолько, чтобы война за его восстановление стала бы неизбежной.
Масштабные протесты же, в случае отсутствия военного ответа, в Украине (как минимум) гарантированы, а значит - и тяжёлый внутриполитический (а затем экономический) кризис - и очередная пощёчина и девальвация достоинства государства Украина на международной арене.
Так вот, я бы всем претендентам на корону в Украине, прямо задавал бы вопрос:
- начнёте ли вы военную операцию против агрессора, в случае захвата о.Змеиный (или других незначительных украинских территорий)?
Учтём, что «вышки Бойко» (не говоря уже о Крыме), два катера и буксир, мы уже отдали без боя.
Если ответ «не начну» (в любом варианте), не выбирайте.
Ибо лучше начать и проиграть, чем не начать и утереться.
Иначе мы никогда не поднимемся из грязи, в которую сами себя давно уложили.
З.Ы. Тем временем, сроки простоя судов в Азовском море снова увеличились в 2-3 раза, по причине незаметно восстановленных блокадных действий Москвы.
Минтранспорта РФ расширил зоны, запрещённые для судоходства в районе Керченского залива, что означает фактическое возобновление блокады Азовского моря.
Ау, зелёные!..
Сыграйте на этом рояле.(Алексей Арестович)
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Не зае...ло их интересно, одно и тоже слать? Хотя че, работа невеликая- скопировал- вставил- отсканировал и отправил
А зп капает...
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ноты могут работать с нормальными странами, а тут вообще-то нужно что-то делать помимо нот, скажем, границу закрыть или Медвечука посадить к примеру
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Чергова нота за черговий гумконвой............ МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за очередного российского "гумконвоя" на оккупированном Донбассе, - Зеленко - Цензор.НЕТ 5429
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Дещица им не только ноты прислал, но и слова помог разучить, которые ложатся на эти ноты идеально ! )))
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РФ закупила 50 тыс. флагов для похорон военных - «Ихтамнеты» и остальные
"По данным тендера, поставщик должен будет доставить ритуальные флаги в Щелково - 22,8 тыс. полотнищ, Екатеринбург - 15,8 тыс., Ростов-на-Дону - 8,2 тыс. и Хабаровск - 2,2 тыс."
Кроме этого стало известно, что российское оборонное ведомство каждый год увеличивает расходы, связанные с погребением и ритуальными услугами.

МЗС України направив РФ ноту протесту через черговий російський "гумконвой" на окупованому Донбасі, - Зеленко - Цензор.НЕТ 4575
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Сегодня наблюдал в киеве : РЖД более 100 вагонов сжиженного газа.

тут плакать или РЖать?

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