 МЗС України направив РФ ноту протесту через черговий російський "гумконвой" на окупованому Донбасі, - Зеленко

Про це в Твіттер повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Направили РФ ноту протесту у зв'язку з черговим 87-им псевдо "гуманітарним" конвоєм, який був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас. Засуджуємо порушення Кремлем мінських домовленостей і закликаємо дотримуватися взятих на себе зобов'язань", - написала Зеленко.
Нагадуємо, 17 жовтня через пункти пропуску "Матвєєв Курган" і "Донецьк" на територію України з Росії в'їхала колона вантажівок так званого гуманітарного конвою.
Напишите еще Попе Римскому - Путин с ниМ неплохо ладит, получает от негО побрякушки, а КирГун даже целуется
Если бы "конвой" взорвался, вот тогда можно было бы и потроллить Рашку, а не скулить, призывать и обеспокаиваться.
У РФ есть отличный способ, в случае надобности, ввергнуть в тяжёлый внутриполитический кризис и Украину, и ЕС/НАТО - захватить о. Змеиный.
Остров украинский, был предметом территориального спора с Румынией, и любая перемена его статуса снова поднимет старые споры о границах территориальных вод.
Сущность возможной операции проста:
- правительства ЕС/НАТО и Украины снова предстанут перед необходимостью ответить на прямую военную агрессию России,
НО - стоимость захваченного актива настолько мала, что ожидать ответную военную операцию, чреватую эскалацией в масштабный конфликт, от европейских и украинских правительств, было бы эээ...весьма проблематичным.
Тонкость игры в том, что суверенитет Украины и баланс сил в Черноморском бассейне был бы с одной стороны, необратимо нарушен, с другой - не настолько, чтобы война за его восстановление стала бы неизбежной.
Масштабные протесты же, в случае отсутствия военного ответа, в Украине (как минимум) гарантированы, а значит - и тяжёлый внутриполитический (а затем экономический) кризис - и очередная пощёчина и девальвация достоинства государства Украина на международной арене.
Так вот, я бы всем претендентам на корону в Украине, прямо задавал бы вопрос:
- начнёте ли вы военную операцию против агрессора, в случае захвата о.Змеиный (или других незначительных украинских территорий)?
Учтём, что «вышки Бойко» (не говоря уже о Крыме), два катера и буксир, мы уже отдали без боя.
Если ответ «не начну» (в любом варианте), не выбирайте.
Ибо лучше начать и проиграть, чем не начать и утереться.
Иначе мы никогда не поднимемся из грязи, в которую сами себя давно уложили.
З.Ы. Тем временем, сроки простоя судов в Азовском море снова увеличились в 2-3 раза, по причине незаметно восстановленных блокадных действий Москвы.
Минтранспорта РФ расширил зоны, запрещённые для судоходства в районе Керченского залива, что означает фактическое возобновление блокады Азовского моря.
Ау, зелёные!..
Сыграйте на этом рояле.(Алексей Арестович)
А зп капает...
"По данным тендера, поставщик должен будет доставить ритуальные флаги в Щелково - 22,8 тыс. полотнищ, Екатеринбург - 15,8 тыс., Ростов-на-Дону - 8,2 тыс. и Хабаровск - 2,2 тыс."
Кроме этого стало известно, что российское оборонное ведомство каждый год увеличивает расходы, связанные с погребением и ритуальными услугами.
тут плакать или РЖать?