 "Єврооптимісти" закликали нардепів заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві об'єднання "Єврооптимісти", розміщеній на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

Об’єднання "Єврооптимісти" вважає, що імпорт електроенергії з РФ та країн СНД в Україну носить в собі низку економічних, політичних та безпекових ризиків. Зокрема, порушує зобов'язання України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС).

"Порушення євроінтеграційних зобов’язань України в частині енергетики, а саме, Інтеграція об’єднаної енергосистеми України (ОЕС) до загальноєвропейської енергосистеми ENTSOE передбачена Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС. Прямі двосторонні договори з РФ гальмуватимуть процес від’єднання від РФ та Білорусії та інтеграції з ринками ЄС. Ба більше, перед внесенням відповідних змін до закону, повинні були пройти консультації з ЄС", - йдеться в заяві.

"Єврооптимісти" зауважили, що імпорт електроенергії з РФ може привести до скасування міжнародних санкцій проти країни-агресора. "Рішення закуповувати електроенергію в РФ за заниженими цінами в осіб, які перебувають під дією санкцій США, може стати підставою для послаблення або скасування санкцій стосовно РФ", - йдеться в заяві.

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А також звернули увагу на загрозу енергетичній безпеці, якщо Україна не від'єднається від мережі РФ і Білорусі.

"Єврооптимісти закликають ВРУ скасувати рішення щодо імпорту електроенергії з РФ як таке, що носить в собі загрози енергетичній безпеці держави, підриває довіру країн – партнерів та ЄС", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, 18 вересня Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який було пролобійовано правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Андрія Геруса, імпорт мав був здійснюватися з Білорусі.

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Україна з 2015 року не імпортувала електроенергію з РФ. 1 жовтня було здійснено перше постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. За даними джерела на ринку, імпорт здійснено компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують із бізнесменом Ігорем Коломойським.

Раніше народний депутат України, колишній голова Служби безпеки Валентин Наливайченко заявив, що міжнародні партнери України висловлюють занепокоєння тим, що Україна купує електроенергію у російської компанії "Інтер РАО", керівник якої Ігор Сечин перебуває під санкціями США за анексію Криму. І наголосив на неприпустимості ведення бізнесу з країною-агресором.