 "Єврооптимісти" закликали нардепів заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві об'єднання "Єврооптимісти", розміщеній на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.
Об’єднання "Єврооптимісти" вважає, що імпорт електроенергії з РФ та країн СНД в Україну носить в собі низку економічних, політичних та безпекових ризиків. Зокрема, порушує зобов'язання України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС).
"Порушення євроінтеграційних зобов’язань України в частині енергетики, а саме, Інтеграція об’єднаної енергосистеми України (ОЕС) до загальноєвропейської енергосистеми ENTSOE передбачена Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС. Прямі двосторонні договори з РФ гальмуватимуть процес від’єднання від РФ та Білорусії та інтеграції з ринками ЄС. Ба більше, перед внесенням відповідних змін до закону, повинні були пройти консультації з ЄС", - йдеться в заяві.
"Єврооптимісти" зауважили, що імпорт електроенергії з РФ може привести до скасування міжнародних санкцій проти країни-агресора. "Рішення закуповувати електроенергію в РФ за заниженими цінами в осіб, які перебувають під дією санкцій США, може стати підставою для послаблення або скасування санкцій стосовно РФ", - йдеться в заяві.
А також звернули увагу на загрозу енергетичній безпеці, якщо Україна не від'єднається від мережі РФ і Білорусі.
"Єврооптимісти закликають ВРУ скасувати рішення щодо імпорту електроенергії з РФ як таке, що носить в собі загрози енергетичній безпеці держави, підриває довіру країн – партнерів та ЄС", - наголошується в заяві.
Нагадаємо, 18 вересня Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який було пролобійовано правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Андрія Геруса, імпорт мав був здійснюватися з Білорусі.
Україна з 2015 року не імпортувала електроенергію з РФ. 1 жовтня було здійснено перше постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. За даними джерела на ринку, імпорт здійснено компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують із бізнесменом Ігорем Коломойським.
Раніше народний депутат України, колишній голова Служби безпеки Валентин Наливайченко заявив, що міжнародні партнери України висловлюють занепокоєння тим, що Україна купує електроенергію у російської компанії "Інтер РАО", керівник якої Ігор Сечин перебуває під санкціями США за анексію Криму. І наголосив на неприпустимості ведення бізнесу з країною-агресором.
https://twitter.com/NataBelova/status/1144654140993392640
Питання тільки в тому - при яких умовах?
1. Якщо Україна не відведе свої війська, втрати Росії будуть удвічі більші ніж зі сторони ЗСУ і просування російських військ углиб України буде фактично неможливим.
2. Якщо Україна відведе свої війська, втрати Росії, у перші дні війни, будуть удвічі менші ніж втрати зі сторони України і просування військ Росії у перші тижні війни буде реальним аж до Києва, а то й далі...
Це не "лінія Мажино"
🤗
інфа тенденційна і перекручена.СКОРІШЕ ВСЬОГО ЛЯКАЛКИ,ПРОПЛАЧЕНІ АХМЄТОВИМ.
санкції за анексію Крииму -САНКЦІЇ США.
занадто нікчемна причина їх зняти..
«Олена Монова
Мы вот все радуемся, что в деле «ПриватБанк» vs Коломойский произошли значительные подвижки, позволяющие смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. И правильно радуемся, повод достойный.
Да только БабушкаБеня то є така тварина, которая размыкает зубы только тогда, когда перестает дышать. Как бультерьер. И если где-то начал терять, то в другом месте непременно компенсирует и откусит кусок пожирнее. И судя по тому, как он вгрызся в энергетический сектор, живым и без увечий его уже не выпустит. Да, у нас опять случилось: комитет ВР по энергетике, по сути, решил поставить крест на энергореформе. ...... Так что все эти телодвижения совершаются исключительно в интересах Бени и его ферросплавного бизнеса.
Так что, рынку ̶п̶и̶з̶д̶а̶ ой всьо? Охрана, отмена? Я, например, плохо себе представляю, с какими лицами все причастные будут разговаривать с западными партнерами и говорить им «извините, все отменяется, у нас просто Коломойский очень до бабла жадный, так что заберите вот это вот ваше Соглашение об Ассоциации Украины и ЕС и подотритесь. А мы пока к балалайкам лицом повернемся, раз уже вам жопу показали, у них немного скрепных электронов купим, мы не гордые». Но оно ж дело такое, стыд не дым, глаза не выест.
И да, это не только об энергорынке. Это о смене всего внешнеполитического вектора, если кто-то еще не понял.»
Хорошо, пусть запрещают импорт дешевой элетроэнергии. Но сначала пусть вернут все электростанции в народную собственность. Ахметов эти электростанции не строил. Он их присвоил за откаты Кучме и Медведчуку. Пусть вернет электростанции и шахты. Тогда запретим импорт дешевой электроэнергии. Да и запрет тогда не понадобится, потому что своя электроэнергия будет дешевой.
НЕ ЖДІТЬ ПОДАРУНКІВ ВІД БАГАТИХ.
бАГАТИМИ ВОНИ ЯК СТАЛИ?