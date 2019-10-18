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 Суспільство
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Все про:імпорт (98) Електрика (296)

 "Єврооптимісти" закликали нардепів заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Верховна Рада України має скасувати своє рішення щодо імпорту електроенергії з Російської Федерації (РФ) і Білорусі через загрозу євроінтеграції України та скасування міжнародних санкцій проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві об'єднання "Єврооптимісти", розміщеній на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

Об’єднання "Єврооптимісти" вважає, що імпорт електроенергії з РФ та країн СНД в Україну носить в собі низку економічних, політичних та безпекових ризиків. Зокрема, порушує зобов'язання України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС).

"Порушення євроінтеграційних зобов’язань України в частині енергетики, а саме, Інтеграція об’єднаної енергосистеми України (ОЕС) до загальноєвропейської енергосистеми ENTSOE передбачена Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС. Прямі двосторонні договори з РФ гальмуватимуть процес від’єднання від РФ та Білорусії та інтеграції з ринками ЄС. Ба більше, перед внесенням відповідних змін до закону, повинні були пройти консультації з ЄС", - йдеться в заяві.

"Єврооптимісти" зауважили, що імпорт електроенергії з РФ може привести до скасування міжнародних санкцій проти країни-агресора. "Рішення закуповувати електроенергію в РФ за заниженими цінами в осіб, які перебувають під дією санкцій США, може стати підставою для послаблення або скасування санкцій стосовно РФ", - йдеться в заяві.

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А також звернули увагу на загрозу енергетичній безпеці, якщо Україна не від'єднається від мережі РФ і Білорусі.

"Єврооптимісти закликають ВРУ скасувати рішення щодо імпорту електроенергії з РФ як таке, що носить в собі загрози енергетичній безпеці держави, підриває довіру країн – партнерів та ЄС", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, 18 вересня Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який було пролобійовано правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Андрія Геруса, імпорт мав був здійснюватися з Білорусі.

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Україна з 2015 року не імпортувала електроенергію з РФ. 1 жовтня було здійснено перше постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. За даними джерела на ринку, імпорт здійснено компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують із бізнесменом Ігорем Коломойським.

Раніше народний депутат України, колишній голова Служби безпеки Валентин Наливайченко заявив, що міжнародні партнери України висловлюють занепокоєння тим, що Україна купує електроенергію у російської компанії "Інтер РАО", керівник якої Ігор Сечин перебуває під санкціями США за анексію Криму. І наголосив на неприпустимості ведення бізнесу з країною-агресором.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154699
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилов, Нацжон, Анальный Корпус и дебилов Вомбата Сыменченка не интересует, бизнес на крови Каломойского.. а Где там Рябошапка, НАБУ и ДБР?!
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Правильно. Нам с рахой не попути. Зеленскому - подзатыльник.
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Ті,що роздавали інтерв'ю в Голландії про страшенну корупцію і злочинність в Україні (перед референдумом про асоціацю Україна-ЄС) ,вмовляли європейців не надавати безвіз Україні.
https://twitter.com/NataBelova/status/1144654140993392640
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Настоящий оптимист и на кладбище видит одни плюсы.
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Правильно. Нам с рахой не попути. Зеленскому - подзатыльник.
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уголь, удобрения, газ, топливо для аэс можна?
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сіфільок чапаєв, ну ти ж смокчеш в пуціна...
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УСІМ УВАГА !!! Росія відкрито нападе на Україну.
Питання тільки в тому - при яких умовах?
1. Якщо Україна не відведе свої війська, втрати Росії будуть удвічі більші ніж зі сторони ЗСУ і просування російських військ углиб України буде фактично неможливим.
2. Якщо Україна відведе свої війська, втрати Росії, у перші дні війни, будуть удвічі менші ніж втрати зі сторони України і просування військ Росії у перші тижні війни буде реальним аж до Києва, а то й далі...
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ви серйозно? декілька кілометрів відведення , якраз дають більше можливостей для маневру для відбиття нападу. Це елементарна логіка описана у військових детективах.
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Якийсь бот. Я таке називаю лишбипомандіти
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Адвокатик, а ты слышал про командные высоты и что бывает, когда их даришь врагу?
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Или покупаем дешевле но у Беларуси, или дороже но у торгового портнера и патриота - гудка
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Зебилов, Нацжон, Анальный Корпус и дебилов Вомбата Сыменченка не интересует, бизнес на крови Каломойского.. а Где там Рябошапка, НАБУ и ДБР?!
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Так это же потужный рынок электроэнергии заработал. Меня удивляет что электрика из раисси дешевле той, которую на территории Украины производит Ахметов.
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А разве торговля с Россией не с разрешения СБУ . У ЮВТ бенефис в ВР, только Ахметов дал денег .
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Слуги олигархата не для того заведены в раду
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Солярку тоже можно запретить. Тогда у нас подешевеет, дизелисты вам спасибо скажут.
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тебе забули запитати, кацап із Білорусії (не з Білорусі)
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ви што, нізя абіжать Ігарь Валєріча, а то пайдьотє кофє піть!
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Від західних партнерів вимагаємо санкції по відношенню до **********, а Україна, в особі Геруса, імпортує електроенергію від козломордих.


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першоджерело.
інфа тенденційна і перекручена.СКОРІШЕ ВСЬОГО ЛЯКАЛКИ,ПРОПЛАЧЕНІ АХМЄТОВИМ.
санкції за анексію Крииму -САНКЦІЇ США.

занадто нікчемна причина їх зняти..
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Та ну як же:
«Олена Монова
Мы вот все радуемся, что в деле «ПриватБанк» vs Коломойский произошли значительные подвижки, позволяющие смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. И правильно радуемся, повод достойный.

Да только БабушкаБеня то є така тварина, которая размыкает зубы только тогда, когда перестает дышать. Как бультерьер. И если где-то начал терять, то в другом месте непременно компенсирует и откусит кусок пожирнее. И судя по тому, как он вгрызся в энергетический сектор, живым и без увечий его уже не выпустит. Да, у нас опять случилось: комитет ВР по энергетике, по сути, решил поставить крест на энергореформе. ...... Так что все эти телодвижения совершаются исключительно в интересах Бени и его ферросплавного бизнеса.

Так что, рынку ̶п̶и̶з̶д̶а̶ ой всьо? Охрана, отмена? Я, например, плохо себе представляю, с какими лицами все причастные будут разговаривать с западными партнерами и говорить им «извините, все отменяется, у нас просто Коломойский очень до бабла жадный, так что заберите вот это вот ваше Соглашение об Ассоциации Украины и ЕС и подотритесь. А мы пока к балалайкам лицом повернемся, раз уже вам жопу показали, у них немного скрепных электронов купим, мы не гордые». Но оно ж дело такое, стыд не дым, глаза не выест.
И да, это не только об энергорынке. Это о смене всего внешнеполитического вектора, если кто-то еще не понял.»
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Ахметов через своих шестерок пытается запретить импорт дешевой электроэнергии, чтобы не сбивали ему цены. Сейчас же действует рынок электроэнергии. И это практически рынок одного олигарха. Ахметов хочет драть три шкуры с украинцев. Хочет, чтобы его оффшорные счета расли быстрее. То, что в Украине бизнес загибается, что Украина стала самой бедной страной Европы, что население вымирает в нищете его не волнует. Он хочет драть три шкуры с украинцев. Но мешает импорт дешевой электроэнергии. Надо его запретить. Пусть бизнес покупает электроэнергию только у Ахмета.

Хорошо, пусть запрещают импорт дешевой элетроэнергии. Но сначала пусть вернут все электростанции в народную собственность. Ахметов эти электростанции не строил. Он их присвоил за откаты Кучме и Медведчуку. Пусть вернет электростанции и шахты. Тогда запретим импорт дешевой электроэнергии. Да и запрет тогда не понадобится, потому что своя электроэнергия будет дешевой.
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прикольно что петины европейцы слягаись с сепарами.
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Где снижение цены на электричество для населения,вследствие импорта из России ?. Так что положительного пока ничего не вижу, кроме минуса в имидже Украины. Ведь этот импорт не в условиях крайней необходимости .
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При чем здесь население? Население платит фиксированную цену. А бизнес платит рыночную цену. И никто, кроме щекаладников, не понимает, почему бизнес должен снимать последние портки и отдавать Ахметову и Порошенке, а не покупать дешевую электроэнергию из Беларуси и России. Пусть Ахметов вернет все электростанции Украине и тогда будем заперщать импорт дешевой электроэнергии из соседних стран. А пока идите вы нахер, шоколадные жулики. Вам бы только три шкуры слупить с украинцев.

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Тогда тем более похоже на шулерство . В ЗУ про ядерную безопасность внести правку, относительно рынка ээ , вследствие которой . минус в имидже государства перед союзниками в войне с Россией. а выигрывают только владельцы пром.предприятий .
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ОБЛЕНЕРГО ПО ОБЛАСТЯХ ВЛАСНІСТЬ ФІРТАША АБО АХМЄТОВА В ОСНОВНОМУ.

НЕ ЖДІТЬ ПОДАРУНКІВ ВІД БАГАТИХ.
бАГАТИМИ ВОНИ ЯК СТАЛИ?
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А Газпром уже признал все иски и выплатил ? Насколько я помню, было условие , что Украина аннулирует все претензии.
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Наглядный пример того как тот кто ограничивает торговлю с РФ, сам же и несёт от этого убытки.
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Бєня рулює і поклав болта на 73% зєбулонів і решту нормальних людей . Клямка Україні , трахнуті "масхамі" зєбулони . Доходить ?
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Шо, слуги разрешили торговлю на крови? "Зробили це разом".
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\ЄВРООПТИМІСТІВ АХМЄТОВ НАЛЯКАВ КОНКРЕТНО ))
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а 73%-ные зебилы в курсе, что от бениного гешефта им ничего не обломится, кроме шанса романтично посидеть при свечах, с размороженым холодильником и без "сватов" на Г+Г, как только у хйла возникнет такое желание..?
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