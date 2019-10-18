 "Слуги народу" посварилися з Гончаруком через анбандлінг і субвенції на округи, - УП

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на декількох депутатів від "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ.

18 жовтня після години запитань до уряду прем'єр Олексій Гончарук зібрав фракцію "Слуги народу" в кінозалі Верховної Ради. Всього на засіданні фракції обговорювали два питання: законопроект про анбандлінге "Нафтогазу" і розподіл субвенцій на округи між мажоритарниками.

"Нашим мажоритарникам розповідали, що ніяких субвенцій не буде, а сьогодні виявляється, що якась робоча група Мінфіну та бюджетного комітету поділили соцеконом за 2019 рік. Фактично 100 "мажорів" залишилося без грошей! Ось вони й обурювалися, сварилися", - зазначив один з депутатів "Слуги народу".

"Була сварка через ГТС. Ми обурювалися, чому прем’єр вламує сьогодні голосувати цей проект без попереднього обговорення. У нас же у фракції є й соціалісти – депутати почали кричати: "не віддаси національну власність у приватні руки". Олексій їм каже: та це не у приватну власність, це наші міжнародні зобов‘язання", - пояснив уже інший нардеп.

У результаті фракція домовилася з прем’єром ще раз зустрітися та обговорити всі ці питання, а також детально обговорити бюджет на 2020 рік.

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