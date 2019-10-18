 "Слуги народу" посварилися з Гончаруком через анбандлінг і субвенції на округи, - УП

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на декількох депутатів від "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ.
18 жовтня після години запитань до уряду прем'єр Олексій Гончарук зібрав фракцію "Слуги народу" в кінозалі Верховної Ради. Всього на засіданні фракції обговорювали два питання: законопроект про анбандлінге "Нафтогазу" і розподіл субвенцій на округи між мажоритарниками.
"Нашим мажоритарникам розповідали, що ніяких субвенцій не буде, а сьогодні виявляється, що якась робоча група Мінфіну та бюджетного комітету поділили соцеконом за 2019 рік. Фактично 100 "мажорів" залишилося без грошей! Ось вони й обурювалися, сварилися", - зазначив один з депутатів "Слуги народу".
"Була сварка через ГТС. Ми обурювалися, чому прем’єр вламує сьогодні голосувати цей проект без попереднього обговорення. У нас же у фракції є й соціалісти – депутати почали кричати: "не віддаси національну власність у приватні руки". Олексій їм каже: та це не у приватну власність, це наші міжнародні зобов‘язання", - пояснив уже інший нардеп.
У результаті фракція домовилася з прем’єром ще раз зустрітися та обговорити всі ці питання, а також детально обговорити бюджет на 2020 рік.
.Вся информация, которая скупо просачивается из окружения Коломойского, свидетельствует только об одном - он в ярости.
И дело тут вовсе не во вчерашнем решении суда. У Коломойского десяток судов в процессе. Он их проигрывает, апеллирует, выигрывает - это у него обычный рабочий процесс. Дело совершенно в другом. Коломойский получил абсолютно достоверную информацию о том, что решение суда было принято после прямого указания Зеленского.
В системе столь тщательно выстраиваемой Коломойским самым слабым оказалось самое важное звено - Зеленский. Совершить политическое и имиджевое самоубийство, защищая интересы Коломойского, Зеленский не пожелал. Марионетка оборвала ниточки кукловода. Прямое, личное влияние уже не срабатывает.
Коломойский это понял и отдал приказ начать формирование собственной группы в Верховной Раде. Не условной, не "под прикрытием", не среди зеленых зарослей - официально, с регистрацией. И, самое главное, с демонстративным выходом из монобольшинства.
Это удар, сокрушающий для Зеленского, упивающегося всевластием в подчиненном парламенте. Выход из монокоалиции более чем 28 депутатов означает новое формирование коалиции со всеми прелестями потери контроля над парламентом, столь привычным для Зеленского.
Запаниковавший Зеленский уже потребовал разработать и принять закон об императивном мандате, закрепляющий депутатов за партиями - нужно же спасать хоть видимость монокоалиции. Но будет ли он принят ?
Когда Зеленский вернется в свой кабинет - ему придется решать много интересных задач, со многими неизвестными.
Об этом свидетельствует письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме.
Ну шо зебилы, вы это сделали вместе!
Теперь подумайте, кто такой Богдан, пока еще не поздно!
мля, опять *****...
от же ж *****...... )))
Гончарука - на самокаті у відставку !
Гончарука - на самокаті у відставку !
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думал поправляетесь - пардон ошибся.ничего ето не значит....забудьте
Жаргон тупого офисного планктона...
Этот дИбил уже за пару месяцев успел круто зашквариться. Оно такое какое-то левое, шо хочется в него лично плюнуть.
Вова! Срочно снимай этого дегенерата, бо оно такое накерует... шо потом долго отрыгивать всей страной будем. Выметай по троху всякую нечисть, которой ты доверился и которую набрал.
Ведь он утверждал или выдвигал все эти назначения. Он и в ответе за их грехи.
А за шо тогда мы парашенку чмырили, когда он понабирал в руководство страны всех своих родственников и знакомых?..
Я понимаю, шо у СН кадровый голод. Но это не значит, шо нужно допускать до руля страной всякую подобную шушару.
Да потому что без разделения Нефтегаза невозможно заключить договор на транзит с Газпромом, согласно требованиям третьего энергопакета и Соглашении об Ассоциации. А текущий контракт истекает 31 декабря... А потом пустота и минус 3 млрд $ в бюджет, которые агрессор латит, живыми деньгами кстати. Именно поэтому « премьер вламывает»... А вы как думали бюджет наполнять, дебилы?