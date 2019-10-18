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 "Слуги народу" посварилися з Гончаруком через анбандлінг і субвенції на округи, - УП

На закритому засіданні фракції "Слуга народу"нардепи конфліктували з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком. На засіданні обговорювали створення незалежного оператора ГТС та розподіл субвенцій на округи.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на декількох депутатів від "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ.

18 жовтня після години запитань до уряду прем'єр Олексій Гончарук зібрав фракцію "Слуги народу" в кінозалі Верховної Ради. Всього на засіданні фракції обговорювали два питання: законопроект про анбандлінге "Нафтогазу" і розподіл субвенцій на округи між мажоритарниками.

"Нашим мажоритарникам розповідали, що ніяких субвенцій не буде, а сьогодні виявляється, що якась робоча група Мінфіну та бюджетного комітету поділили соцеконом за 2019 рік. Фактично 100 "мажорів" залишилося без грошей! Ось вони й обурювалися, сварилися", - зазначив один з депутатів "Слуги народу".

"Була сварка через ГТС. Ми обурювалися, чому прем’єр вламує сьогодні голосувати цей проект без попереднього обговорення. У нас же у фракції є й соціалісти – депутати почали кричати: "не віддаси національну власність у приватні руки". Олексій їм каже: та це не у приватну власність, це наші міжнародні зобов‘язання", - пояснив уже інший нардеп.

У результаті фракція домовилася з прем’єром ще раз зустрітися та обговорити всі ці питання, а також детально обговорити бюджет на 2020 рік.

Читайте також: Регіональна субвенція на соціально-економічний розвиток буде збережена і посилена на наступний рік, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154696
 
 
 Топ коментарі
 
Украина согласилась рассмотреть так называемую формулу Штайнмайера еще в июле 2019 года во время консультаций на уровне дипломатических советников лидеров нормандской четверки.

Об этом свидетельствует письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме.
Ну шо зебилы, вы это сделали вместе!
Теперь подумайте, кто такой Богдан, пока еще не поздно!
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не знаєте, а чи він має права їздити на самокаті?
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гидко це все, нащо ви оце клеїте - оцю гидоту.
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Згоден... Жопно-генітальний гумор- це найнижчий рівень... Звідки тільки Паламарчук бере цих жопно-генітальних коміків...
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18 октября, 9:56
.Вся информация, которая скупо просачивается из окружения Коломойского, свидетельствует только об одном - он в ярости.
И дело тут вовсе не во вчерашнем решении суда. У Коломойского десяток судов в процессе. Он их проигрывает, апеллирует, выигрывает - это у него обычный рабочий процесс. Дело совершенно в другом. Коломойский получил абсолютно достоверную информацию о том, что решение суда было принято после прямого указания Зеленского.
В системе столь тщательно выстраиваемой Коломойским самым слабым оказалось самое важное звено - Зеленский. Совершить политическое и имиджевое самоубийство, защищая интересы Коломойского, Зеленский не пожелал. Марионетка оборвала ниточки кукловода. Прямое, личное влияние уже не срабатывает.
Коломойский это понял и отдал приказ начать формирование собственной группы в Верховной Раде. Не условной, не "под прикрытием", не среди зеленых зарослей - официально, с регистрацией. И, самое главное, с демонстративным выходом из монобольшинства.
Это удар, сокрушающий для Зеленского, упивающегося всевластием в подчиненном парламенте. Выход из монокоалиции более чем 28 депутатов означает новое формирование коалиции со всеми прелестями потери контроля над парламентом, столь привычным для Зеленского.
Запаниковавший Зеленский уже потребовал разработать и принять закон об императивном мандате, закрепляющий депутатов за партиями - нужно же спасать хоть видимость монокоалиции. Но будет ли он принят ?

Когда Зеленский вернется в свой кабинет - ему придется решать много интересных задач, со многими неизвестными.
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если это правда - это отличная новость. Противоречия - двигатель прогресса.
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Когда делают такие дела, собирается много-много материалов, чтобы кукла с крючка не сорвалась. Вкладываются много-много денег, и рыбе так просто не слинять. И тут два варианта: Вы либо обманываете, либо обманываетесь сами насчет ситуации. Коломойский не настолько наивен, чтобы так проколоться. Но даже если и так, то при включении мозгов и правильной оценке ситуации он получит поддержку от других фракций. Но включать мозги так или иначе нужно, хотя бы для того, чтобы не нестись как неуправляемый автомобиль в пропасть. Думать и еще раз думать, Вот что ему сейчас нужно.
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"...правильной оценке ситуации он(Зеленский) получит поддержку..."
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Если зеленский не идиот и будет решать вопросы на стороне нашей страны, его будут поддерживать такие партии как Голос,ЕС,Батькивщина. Поэтому ему не нужно бояться! Главное быть на стороне добра!
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Голос - возможно, ЕС - барыжное отребье, как и сборище БЮТ! вариантов будет не так уж и много... но на кону как раз НОВАЯ Украина! без коррупции и воровства
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ну, ЕС его из принципа вряд ли поддерживать будет, пэдра реванша жаждет
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"Как вареники в макитре - как ее не тряси то один сверху, то другой, но они, падлы, все равно все в сметане"...
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Мне ничего непонятно из заголовка, ну и хрен с ним. Но интересно, как слуги народа это понимают?
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А оно им надо - понимать? Они просто нажимают кнопки.
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Да что ж там не понятного. На сеновал пригласили. А они с кузнецом. А зачем нам кузнец?
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Украина согласилась рассмотреть так называемую формулу Штайнмайера еще в июле 2019 года во время консультаций на уровне дипломатических советников лидеров нормандской четверки.

Об этом свидетельствует письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме.
Ну шо зебилы, вы это сделали вместе!
Теперь подумайте, кто такой Богдан, пока еще не поздно!
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Та не говори, везде он))) и богдана поставил к моники))
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а чего же крупного пацана к хрупкой девушке не приставить?
от же ж *****...... )))
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поки не видно реформаторського бюджету - все та бодяга.
Гончарука - на самокаті у відставку !
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ну це нічого - нехай сам напише заяву, як такий, що немає ні ідей, ні потенціалу, ні команди. Хай сідає в самокат і спускається з гірки.
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еще немного и я найму вас мой тикет за спидинг отбить
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поки не видно реформаторського бюджету - все та бодяга.
Гончарука - на самокаті у відставку !

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думал поправляетесь - пардон ошибся.ничего ето не значит....забудьте
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Анбландинга.
Жаргон тупого офисного планктона...
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К этой херне привязывают концептуального оленя, шоб не здриснул...
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"Фактически 100 "мажоров" остались без денег! Вот они и возмущались, ругались..."


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Ага, добивать страну так до конца. Чтобы больше не дергались.
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добивают ее сейчас, убивали при пэдре и овоще. При Юле люди жили лучше, чем за остальные годы Независимости.
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Не ври в глаза жиденыш! При Юльке всегда наступал экономический коллапс и ложь лилась реками... Юлька давно уже агент ФСБ.
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кто бы говорил про агентов ФСБ - какой то хам с амнезией на всю голову и фашистской лексикой...
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Да ты не "жоватоблакитний" оказывается а "белоголубой"...
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Это не премьер, это - катастрофа!
Этот дИбил уже за пару месяцев успел круто зашквариться. Оно такое какое-то левое, шо хочется в него лично плюнуть.
Вова! Срочно снимай этого дегенерата, бо оно такое накерует... шо потом долго отрыгивать всей страной будем. Выметай по троху всякую нечисть, которой ты доверился и которую набрал.
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В этой ситуации вроде как наоборот. Тут дегенераты СН.
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КАКОЙ ЕХАЛ ТАКИХ И ПОДОБРАЛ. ВСЕ КЛОУНЫ,
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Гончарук не из тусовки Зе. Гончарук, Данилюк, Рябошапка все они не из этой тусовки, они заняли активную гражданскую позицию после майдана. Гончарук и в майдане участвовал. А большинство из СН и Зекоманды скорей сторонники антимайдана.
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Последнее предложение прямо в точку "Слуги народу" посварилися з Гончаруком через анбандлінг і субвенції на округи, - УП - Цензор.НЕТ 7890 . . Поэтому я всё не могу понять , как они уживаются в зе-команде , майдановцы и антимайдановцы . ?
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Шо наоборот? Дегенераты канешно СН. Но это как бы про президентская партия, за которую несёт ответственность и президент Зеленский.
Ведь он утверждал или выдвигал все эти назначения. Он и в ответе за их грехи.
А за шо тогда мы парашенку чмырили, когда он понабирал в руководство страны всех своих родственников и знакомых?..
Я понимаю, шо у СН кадровый голод. Но это не значит, шо нужно допускать до руля страной всякую подобную шушару.
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Та я тоже подумал, юзика надо на месяц, да и в квартале еще столько клёвых чуваков...
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а зараз "слідкуйте за руками" ,в бюджет закладено зростання ВВП на 5%,а витратна частина на 3% ))).
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Так у нас всегда так было. У нас государство проедает % ВВП больше чем в развитых странах. А потому что везде дыры громадных размеров, в пенсионном фонде и так д. Это всё из-за коррупции...
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Была ссора из-за ГТС. Мы возмущались, почему премьер вламывает сегодня голосовать этот проект без предварительного обсуждения. Источник: https://censor.net.ua/n3154696

Да потому что без разделения Нефтегаза невозможно заключить договор на транзит с Газпромом, согласно требованиям третьего энергопакета и Соглашении об Ассоциации. А текущий контракт истекает 31 декабря... А потом пустота и минус 3 млрд $ в бюджет, которые агрессор латит, живыми деньгами кстати. Именно поэтому « премьер вламывает»... А вы как думали бюджет наполнять, дебилы?
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Лучшего премьера чем Яценюк , в Украине никогда небыло . .И это не шутка .
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Согласен, жду его возвращения на ринг большой политики......
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Арсений один из лучший кризисных менеджеров в восточной Европе . Это мнение многих европейских и мировых политиков . .Когда слуги наломают достаточно дров , Яценюк понадобится снова .
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