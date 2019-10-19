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 Політика України
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Все про:бюджет (678) Порошенко (9796) субсидія (324) Європейська Солідарність (140)

 Замість кінця епохи бідності українців попросять повернути субсидії, - Порошенко про новий бюджет

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прокоментував запропонований Кабміном проєкт державного бюджету на 2020 рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Внаслідок російської агресії українська економіка пережила важкі часи. Вдарило дуже боляче. Ми переорієнтувалися на європейський ринок. Від початку шістнадцятого року наша економіка відновила зростання. Ми змогли це забезпечити навіть під час війни. Символічним став результат першого і другого кварталу цього року, останніх місяців перебування при владі нашої команди: ВВП зріс 4,6%.

То дійсно мав би настати кінець епохи бідності. Ми не думали про рейтинги. Ми зробили всю найневдячнішу роботу. Створили умови для того, щоби нова влада забезпечила зростання рівня життя.

В "Європейській солідарності" вздовж і впоперек вичитали бюджет наступного року. Розуміємо, що то був жарт про зарплати вчителям в чотири тисячі доларів. Свідомий жарт перед президентськими виборами. А якщо хтось ту хохму і прийняв за чисту монету, то його проблеми. Значить, з почуттям гумору в них щось не так.

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Але з бюджету кудись поділися навіть ті скромні починання, які стартували цього і минулого року. Не буде тринадцятої пенсії, яку весною ми започаткували для пенсіонерів з найнижчими пенсіями. Не буде доплати за третю, четверту дитину, не буде продовження програми з будівництва сільських амбулаторій і телемедицини. Не буде підвищення грошового забезпечення наших воїнів.

Зате буде тиск на ФОПи. Днями "Слуги народу" ощасливили народ законом про верифікацію соціальних виплат. Замість обіцяного вам зниження тарифів – зменшать кількість отримувачів субсидій. А декого навіть попросять повернути вже раніше отримані гроші – є в законі і така стаття.

Ще з римських часів популісти при владі завжди керують за правилом "хліба й видовищ". Коли недодають хліба, то годують шоу. Феєричними затриманнями можна зривати оплески. Але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті – порожньо.

Принаймні саме таке враження справляє бюджет.

Ми, звичайно, будемо боротися до другого читання. Економіка сьогодні в кращому стані, ніж кілька років тому. Зараз існує значно більше можливостей, ніж мали ми рік чи два тому. Головне, аби була політична воля", - сказав Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154691
 
   
 Топ коментарі
 
73% поверили в конец эры бедности... Стадо!
Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко про новый бюджет - Цензор.НЕТ 7783
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Посадіть вже цього бідняка соєвого,як він опонентів саджав та висилав з України,коли владу захопив.
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******* ніяк не заспокояться.
Епоха бідності як насттала з гідністю, так з гідністю повинна й закінчитись!
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В Киеве паника: арестован Свинарчук. Порошенко на очереди
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А в твоєму рідному лугандоні паніки ще немає?
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Порошенко, твои 4,6% роста ВВП ничто, по сравнению с ростом на 50% влияния ВВП (в.в. путина), на Украину, с приходом профессионалов от зе и их новой политики конца эпохи бэдности...
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Петро Олексійович,зебілам однаково,що тупою башкою об пеньок,що пеньком об башку!В русской интерпретации:что совой об пень,что пнем об сову!!😁
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Явилось не запылилось.

Сделало страну нищей, а теперь не он в этом виноват, а другие.
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Каждый отвечает за свое. И не этому п#дару рассказывать про эпоху бедности и тарифы.
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Обирати ще на один термін брехливого ***** означало приректи Україну на погибель через деякий час . Але обрання бєніної маріонетки гарантує Україні пришивання до Нового року гангренозного домбасу і кремлівського правління над Україною . А там в резерві ще є не менш брехлива кремлівська зозуля вуля . Патріотичних лідерів типу Хмари немає . Всі ЗМІ в руках неукраїнського народу , для якого Україна "Поле Чудес" з 73% буратін . Не вішаймо вух ! Потрібен Комітет Національного Порятунку , але без злодюг , брехунів і слуг не нашого народу . Слава Україні !
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Ну ніяк зебіл не зрозуміє, що його тупо *поимели*!
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че, зелебобики, жрать хотите?
а жрать-то и нечего Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете - Цензор.НЕТ 2879
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Кто знает с каким словом слова петирасты и петярасты являются однокоренными?
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Знаток грамматики?

Не, петяраст, ты поэтом никогда не будешь.
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Не будет тринадцатой пенсии, которую весной мы внедрили для пенсионеров с низким пенсиями.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Внедрили и серьёзно,меня за 5 лет внедрили на 3000$,к с учётом всех задолженностей,уф.
5*12*50$=3000$


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еще проверить нужно тех кто субсидии получают.
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До речі, дивна позиція редакції цензора - даного матеріалу немає в українськомовній версії сайту, хоча посилання на першоджерело свідчить що прес-служба партії "ЄС" розповсюдила її саме українською мовою...

Не ліньки було перекладати і не розмістити оригінал? І в топ-новин за сьогоднішній день вона чомусь теж не фігурує? Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете - Цензор.НЕТ 5995
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цензор пашет в унисон с пресслужбой
и транслирует раша помойки Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете - Цензор.НЕТ 8773 Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете - Цензор.НЕТ 8773 Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете - Цензор.НЕТ 8773 Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете - Цензор.НЕТ 8773
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Иди на хер, мородер вонючий. Чья б корова уже мычала
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Пітро Аліксєіч свою субсидію повертати не збирається)))
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Тупая чернь скоро перейдет на подножный корм
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их полишал нас твой любимый трусняков 2 года назад
так что не пинди говносвин Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете - Цензор.НЕТ 4063 Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете - Цензор.НЕТ 4063 Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии, - Порошенко о новом бюджете - Цензор.НЕТ 4063
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