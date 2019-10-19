 Замість кінця епохи бідності українців попросять повернути субсидії, - Порошенко про новий бюджет

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Внаслідок російської агресії українська економіка пережила важкі часи. Вдарило дуже боляче. Ми переорієнтувалися на європейський ринок. Від початку шістнадцятого року наша економіка відновила зростання. Ми змогли це забезпечити навіть під час війни. Символічним став результат першого і другого кварталу цього року, останніх місяців перебування при владі нашої команди: ВВП зріс 4,6%.

То дійсно мав би настати кінець епохи бідності. Ми не думали про рейтинги. Ми зробили всю найневдячнішу роботу. Створили умови для того, щоби нова влада забезпечила зростання рівня життя.

В "Європейській солідарності" вздовж і впоперек вичитали бюджет наступного року. Розуміємо, що то був жарт про зарплати вчителям в чотири тисячі доларів. Свідомий жарт перед президентськими виборами. А якщо хтось ту хохму і прийняв за чисту монету, то його проблеми. Значить, з почуттям гумору в них щось не так.

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Але з бюджету кудись поділися навіть ті скромні починання, які стартували цього і минулого року. Не буде тринадцятої пенсії, яку весною ми започаткували для пенсіонерів з найнижчими пенсіями. Не буде доплати за третю, четверту дитину, не буде продовження програми з будівництва сільських амбулаторій і телемедицини. Не буде підвищення грошового забезпечення наших воїнів.

Зате буде тиск на ФОПи. Днями "Слуги народу" ощасливили народ законом про верифікацію соціальних виплат. Замість обіцяного вам зниження тарифів – зменшать кількість отримувачів субсидій. А декого навіть попросять повернути вже раніше отримані гроші – є в законі і така стаття.

Ще з римських часів популісти при владі завжди керують за правилом "хліба й видовищ". Коли недодають хліба, то годують шоу. Феєричними затриманнями можна зривати оплески. Але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті – порожньо.

Принаймні саме таке враження справляє бюджет.

Ми, звичайно, будемо боротися до другого читання. Економіка сьогодні в кращому стані, ніж кілька років тому. Зараз існує значно більше можливостей, ніж мали ми рік чи два тому. Головне, аби була політична воля", - сказав Порошенко.