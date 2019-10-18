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 Київські новини
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Все про:Київ (6619) Київрада (236) Метрополітен (380)

 Київський метрополітен вводить нові правила: заборонено співати, здійснювати підприємницьку діяльність й оголюватися

Київська міська рада розробила проєкт нових правил користування столичним метрополітеном.

Проєкт рішення опубліковано на сайті Київради, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з правилами, в метро не можна буде провозити тварин без кліток або контейнерів (окрім собак-поводирів), велосипеди, заходити в брудному одязі, співати і грати на музичних інструментах.

Зазначається, що неохайного пасажира в метро не пустять. Під це поняття, на думку столичних депутатів, підпадає людина "оголена, з оголеним торсом, у нижній білизні, без взуття, в брудному одязі і в одязі з явно вираженим специфічним і неприємним запахом". Зауважимо, що в старих правилах була лише заборона на перебування в метрополітені без взуття.

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Велосипед дозволяється провозити виключно в розібраному вигляді або в чохлі, а також у метро заборонено їздити на самокатах, роликах і скейтах.

Крім того, в нових правилах забороняється розклеювати рекламу, здійснювати підприємницьку діяльність, займатися агітацією, голосно вмикати музику, грати на музичних інструментах, співати і жебракувати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154690
 
   
 Топ коментарі
 
От лажа. Только хотел попеть голым за деньги в метро. Киевский метрополитен вводит новые правила: запрещено петь, осуществлять предпринимательскую деятельность и обнажаться - Цензор.НЕТ 7568
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Это слишком омерзительно. Киевский метрополитен вводит новые правила: запрещено петь, осуществлять предпринимательскую деятельность и обнажаться - Цензор.НЕТ 6848
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А хто буде всіх пассажирів обнюхувать ! Собаки на таке не заточені , будуть пропускать !😆
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Никогда не доводилось ездить в общественном транспорте с бомжем? Счасливчик. Киевский метрополитен вводит новые правила: запрещено петь, осуществлять предпринимательскую деятельность и обнажаться - Цензор.НЕТ 7571
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Приходилось. И он оплатил проезд, пробил билетик (дело было в трале) - так кондукторша начала его выгонять - и пассажиры вступились сами. Что он, не человек??
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Человек. Только он тебя абсолютно не уважает. Хотя если тебе нравится нюхать это амбрэ - нюхай. А меня закон защитит. Мне запах говна не нравится.
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Обстоятельства у всех разные: не думаю, что итог, который он получил - это предел мечтаний его жизни. Человек вёл себя культурно, стал так, чтобы никому не мешать... Ну да, неприятно, но хамовитые бабищи раздражают больше. И ни в одном законе их не пропишешь.
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хамовитые бабищи раздражают больше.

Я бы сказал: в равных количествах.
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Странно читать ваши комментарии с вашим ником 😁
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Они настолько "тоже люди", что в маршрутку захожу, и вижу бомжа со стеклотарой. Водитель пропустил его! Понимаете?
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Я лично, как-то, с бомжем в маршрутке ехал. Неприятный запашок, правда. ))))
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От лажа. Только хотел попеть голым за деньги в метро.
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спів не заважав, а був наче перлиною Київської підземки. Такого шикарного звуку немає іноді і в філармонії
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Уличных музыкантов "окучивает" рекет. Впрочем, не только их. И в метро (как и в других точках) просто так всё равно не поиграть.
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Продавців у вагонах не буде? Класно!
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От этих ЗЕ-избирателей действительно можно ожидать чего угодно.
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Короче говоря СН лишает своих коллег возможности свободного выступления перед подземной аудиторией . Жестоко .
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Ну петь-то нельзя, выход найдём - фанеру врубил и понеслась.
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При чем тут "песни испугались"? К сожалению, уличными музыкантами в Киеве, увы, опекается очень рекет. И, понятно, кто с кем повязан. )))
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Давно пора! Попробуй, петь, играть в транспорте Германии, такой штраф заплатишь,феерический)
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Это геноцид, сексизм и подрыв устоев: женщины должны иметь право обнажаться (иначе, зачем вообще жить), но только симпатичные. Симпатичных от несимпатичных отделять и выдавать право на обнажение, должна авторитетная комиссия во главе со мною (у меня хороший вкус).
Кроме того, полагаю, что собак можно было бы провозить, если собака в наморднике и на поводке (исключение собаки, которых можно перепутать с сотовым телефоном - их можно без намордника и поводка - на руках).
Потом, что такое грязная одежда? У нормального мужчины слово грязь ассоциируется с туалетом в пивном баре, в каковом туалете резвятся бактерии размером с таксу. А женщины имеют привычку находить грязь в боксе бактериологического отделения военно-медицинской академии (факультета боевых отравляющих веществ). Как степень загрязнения определять будут? Визуально или ВПХРом?
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Ну, прям, обнажаться - первое дело. ))) А ходить в туалет, есть и спать - это уже потом, да?
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И какое тут утеснение прав? К примеру, нам запрещают справлять нужду в неподобающем месте. И что? А велосипедистам официально запрещено ездить по пешеходным мостам. И что? Это нормально. Это есть адекватно нормам человеческого поведения.
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запрещено петь... и обнажаться
Блть. А так хотілося... Киевский метрополитен вводит новые правила: запрещено петь, осуществлять предпринимательскую деятельность и обнажаться - Цензор.НЕТ 7800
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І не кажи 😫 Зайти голим, співаючи Ляпіса яблані і груші, на шию привязаною брудною рубашкою, із дворняжкою 😥
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В наступившому апофеозі масової мастурбації чути самотні звуки баяна. До тронного залу входять Літр і Кєнт з мішками, пляшками шмурдяку і баяном. Кєнт сумно грає "Падмасковниє вєчєра".

(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
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Крч ,певцы,предприниматели и шоуменам пересесть на наземный транспорт!
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я бы разрешил обнажаться молодым девкам с упругими сиська ми
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А все це не можно робити одночасно.. чи як? Київський метрополітен вводить нові правила: заборонено співати, здійснювати підприємницьку діяльність й оголюватися - Цензор.НЕТ 3233
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