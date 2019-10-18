 Київський метрополітен вводить нові правила: заборонено співати, здійснювати підприємницьку діяльність й оголюватися

Проєкт рішення опубліковано на сайті Київради, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з правилами, в метро не можна буде провозити тварин без кліток або контейнерів (окрім собак-поводирів), велосипеди, заходити в брудному одязі, співати і грати на музичних інструментах.
Зазначається, що неохайного пасажира в метро не пустять. Під це поняття, на думку столичних депутатів, підпадає людина "оголена, з оголеним торсом, у нижній білизні, без взуття, в брудному одязі і в одязі з явно вираженим специфічним і неприємним запахом". Зауважимо, що в старих правилах була лише заборона на перебування в метрополітені без взуття.
Велосипед дозволяється провозити виключно в розібраному вигляді або в чохлі, а також у метро заборонено їздити на самокатах, роликах і скейтах.
Крім того, в нових правилах забороняється розклеювати рекламу, здійснювати підприємницьку діяльність, займатися агітацією, голосно вмикати музику, грати на музичних інструментах, співати і жебракувати.
Я бы сказал: в равных количествах.
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Кроме того, полагаю, что собак можно было бы провозить, если собака в наморднике и на поводке (исключение собаки, которых можно перепутать с сотовым телефоном - их можно без намордника и поводка - на руках).
Потом, что такое грязная одежда? У нормального мужчины слово грязь ассоциируется с туалетом в пивном баре, в каковом туалете резвятся бактерии размером с таксу. А женщины имеют привычку находить грязь в боксе бактериологического отделения военно-медицинской академии (факультета боевых отравляющих веществ). Как степень загрязнения определять будут? Визуально или ВПХРом?
Блть. А так хотілося...
(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"