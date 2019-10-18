 Чоловіки, які напали на учасників мітингу на підтримку курдів, не працюють у посольстві Туреччини, - посол Гюльдере

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

"В Україні зареєстровано понад 23 тисячі турецьких громадян. Тому ви розумієте, що у нас багато відвідувачів", - сказав він.

Посол розповів, що активісти стояли дуже близько до входу в будівлю і кілька громадян Туреччини, які прийшли туди у своїх справах, опинилися поруч із ними. Гульдере стверджує, що активісти першими почали "штовхати в них свої плакати".

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"Це була очевидна провокація. Місцева служба безпеки, на жаль, не встигла і не мала достатньо сил роз'єднати їх. Тому відбувся фізичний контакт. З огляду на це, ми намагалися допомогти охороні, щоб ситуація не загострилася ще більше, і тому пустили турецьких громадян назад у посольство. Ось і все", - зазначив посол.

Нагадаємо, 11 жовтня, в Києві біля посольства Туреччини сталися сутички під час акції протесту проти військової операції на півночі Сирії.

За словами одного з організаторів, під час акції кілька людей, які вийшли з території посольства, напали на мітингувальників і порвали їхні плакати. Одну з протестуючих вдарив в обличчя чоловік, який потім забіг на територію посольства.