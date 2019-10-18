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 Чоловіки, які напали на учасників мітингу на підтримку курдів, не працюють у посольстві Туреччини, - посол Гюльдере

Чоловіки, у яких виник конфлікт із протестувальниками біля посольства Туреччини 11 жовтня, не є працівниками дипломатичної установи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

"В Україні зареєстровано понад 23 тисячі турецьких громадян. Тому ви розумієте, що у нас багато відвідувачів", - сказав він.

Посол розповів, що активісти стояли дуже близько до входу в будівлю і кілька громадян Туреччини, які прийшли туди у своїх справах, опинилися поруч із ними. Гульдере стверджує, що активісти першими почали "штовхати в них свої плакати".

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"Це була очевидна провокація. Місцева служба безпеки, на жаль, не встигла і не мала достатньо сил роз'єднати їх. Тому відбувся фізичний контакт. З огляду на це, ми намагалися допомогти охороні, щоб ситуація не загострилася ще більше, і тому пустили турецьких громадян назад у посольство. Ось і все", - зазначив посол.

Нагадаємо, 11 жовтня, в Києві біля посольства Туреччини сталися сутички під час акції протесту проти військової операції на півночі Сирії.

За словами одного з організаторів, під час акції кілька людей, які вийшли з території посольства, напали на мітингувальників і порвали їхні плакати. Одну з протестуючих вдарив в обличчя чоловік, який потім забіг на територію посольства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154682
 
 
 Топ коментарі
 
Вони там , сиділи і грілися ! Потім вискочили , і знову грітися забігли в посольство ! Мабуть турецькі тітушки !😆
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А я би на місці СБУ знайшов і посадив розбійників на 5 років. Хай би посиділи в Україні та попрацювали на нас. Ну а послу-турку я не вірю. Турки ще з минулих століть показали себе ненадійними, підступними та лицемірними...
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А где они работают? Из посольства вышли в посольство забежали... Так где?
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Вони там , сиділи і грілися ! Потім вискочили , і знову грітися забігли в посольство ! Мабуть турецькі тітушки !😆
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А я би на місці СБУ знайшов і посадив розбійників на 5 років. Хай би посиділи в Україні та попрацювали на нас. Ну а послу-турку я не вірю. Турки ще з минулих століть показали себе ненадійними, підступними та лицемірними...
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А где они работают? Из посольства вышли в посольство забежали... Так где?
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Что Путин, что Трамп, что Эрдоган, что Зеленский , после них еще долго придется поднимать репутации стран и доказывать, что там большинство не идиоты.
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Турков не оправдываю.
Но митинг возле турецкого посольства в поддержку курдов это плохая идея.
Это как митинг возле украинского посольства в Анкаре в поддержку лугандона. С нашей стороны тоже могли там оказаться бойцы АТО или потерявшие родственников на войне и было бы то же самое.
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Это был митинг не в поддержку отделения провинций, населённых курдами, от Турции.
Это был митинг против военной операции Турции на территории другого государства - Сирии.
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Мне тоже показалось странным, что эти бандюганы в кипах и с пейсами
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