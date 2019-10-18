EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  641  26
Все про:ВР (5910) податки (816) таксі (43) Гетманцев (32)

 На розгляді Ради немає законопроєктів про оподаткування таксі. Можливо, дійдемо до цього питання через роки, - Гетманцев

Жодного законопроєкту про оподаткування таксі на розгляді Верховної Ради наразі немає.

Про це заявив у коментарі виданню "ГОРДОН" голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гетманцева, на розгляді Верховної Ради немає законопроєктів про оподаткування таксі.

"Одна з основних проблем нашого суспільства – це те, що багато хто читає тільки заголовки, а не тексти. Мій помічник написав свою позицію про ринок таксі. Кожна людина має право на особисту позицію. Чи треба якось регулювати цей ринок? Ну, найімовірніше, так. Чи потрібно робити це зараз, передусім? Я думаю, що ні. Жодного законопроєкту про оподаткування таксі на розгляді Верховної Ради і нашого комітету немає. Якщо буде – ми обов'язково залучимо до обговорення громадськість, зокрема і псевдоекспертів, які це коментують. Якби люди розібралися в суті, вони б зрозуміли, що проблеми взагалі не існує. Зараз її розганяють на рівному місці", – підкреслив Гетманцев.

На його думку, ця тема викликала ажіотаж у суспільстві через небажання людей вникнути в суть питання.

Читайте також: У "Слузі народу" запропонували обкласти податками водіїв таксі

"Наш рух до детінізації ми почали з великого бізнесу. Зокрема, це стосується й законопроєкту про фізосіб-підприємців. Коли великий бізнес ухиляється від сплати податків завдяки ФОП. Поки що ми не бачимо необхідності оподатковувати представників малого бізнесу – таксистів, перукарів, манікюрниць і таке інше. Давайте почнемо з великого бізнесу і великої корупції, контрабанди, ринку спирту, ринку тютюну. От їх оподаткування потенційно доволі цікаве. Почнемо з них, а за роки, можливо, дійдемо до малого бізнесу. А зараз усе, що ми робимо, стосується саме великого бізнесу. Хайп у соцмережах і деяких ЗМІ – це від непрофесіоналізму або браку бажання розібратися в питанні. Зі свого боку, ми відкриті й готові роз'яснити нашу позицію", – зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, 16 жовтня помічник Гетманцева Дмитро Михайленко написав на своїй сторінці в Facebook про необхідність врегулювання ринку пасажирських перевезень та оподаткування таксі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154680
 
 
 Топ коментарі
 
Да шо ж это делается??? Только шоколадные таксисты собрались на... майдан майданов и тут тебе бах.... Оказывается что это просто шоколадный фондан, а педоботы уже день голосят в защиту таксистов... Чудеса) На рассмотрении Рады нет законопроектов о налогообложении такси. Возможно, дойдем до этого вопроса спустя годы, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3336
 показати весь коментар
 
Опять фейканули соевые, что следующее?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Забздел таксистов . Видать это личное )
 показати весь коментар
 
Непонятно. Чем такси лучше например парикмахеров? Почему у них налоговые льготы?
 показати весь коментар
 
«Мой помощник написал свою позицию о рынке такси. Каждый человек имеет право на личную позицию.»
Вы помощника Гетманцева считаете соевым , что так ?
 показати весь коментар
 
 
Я тоже могу написать про позицию. Вам про какую, про третью или про пятую?А может про коленно-локтевую?Но моё описание позиции, любой, не есть проект закона.
 показати весь коментар
 
 
То что вы можете в коленнолоктевой , это ваше интимное дело , и поверьте меня оно не интересует . В прошлом комментарии я привёл слова сказанные Гетманцевым о своём помощнике. Вы его соевым назвали , почему ? Вы знаете его тайные предпочтения , он сочувствует тем кто поддерживает пороха ?
 показати весь коментар
 
 
Нет, можете это вы, а я лишь взялся обрисовать ваши возможности в ней, не надо додумывать. Соевые же старательно последние пару дней зраду по ФБ о грядущем "наезде" на таксистов, хотя не только на ФБ.
 показати весь коментар
 
 
Ну что ж вы такой тупой то . Ну да ладно объяснять больше не буду .
 показати весь коментар
 
Вы мне тоже глубоко симпатичны. На том и сойдёмся
 показати весь коментар
 
хЄтьманцев уже соЄвЬІй? На розгляді Ради немає законопроєктів про оподаткування таксі. Можливо, дійдемо до цього питання через роки, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5945
Чи ти, свиняче рило, дурень?
 показати весь коментар
 
А для чого мені перечитувати? Я знаю "тактику" блаЗЄнскіх: кинути якусь ідею, в даному разі про оподаткування таксі, подивитися реакцію і якщо вона різко негативна, потім відхрещуватися. Чи ти також блаЗЄнскій і вдаєш, що не розумієш?
 показати весь коментар
 
ніхєра. тре щоб було. ато кляті зажралися, податки не платять, халтурять. а в державі криза, бабушці тре грошіі на пенсію в ізраїлю.тож вова нада значить нада На рассмотрении Рады нет законопроектов о налогообложении такси. Возможно, дойдем до этого вопроса спустя годы, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9490
 показати весь коментар
 
Уже зробили: ФОПів, усіх отримувачів соцвиплат, вчителів, таксистів, сільську медицину, місцеві бюджети, тютюнові компанії.На рассмотрении Рады нет законопроектов о налогообложении такси. Возможно, дойдем до этого вопроса спустя годы, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9108
 показати весь коментар
 
 
это понятно..бомбилы-ядерный электорат зеленой плесени
 показати весь коментар
 
Да шо ж это делается??? Только шоколадные таксисты собрались на... майдан майданов и тут тебе бах.... Оказывается что это просто шоколадный фондан, а педоботы уже день голосят в защиту таксистов... Чудеса) На рассмотрении Рады нет законопроектов о налогообложении такси. Возможно, дойдем до этого вопроса спустя годы, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3336
 показати весь коментар
 
 
Дебилы соевые уже вагоны говна заготовили!! Это не считая уже выпущенных лучей поноса)). Порохосвинота не может ждать!! Немедленно примите закон здесь и сейчас!!
 показати весь коментар
 
Годы? А с землей что? За 8 минут приняли решение. И годы не потребовались. А земля куда как важнее такси.
 показати весь коментар
 
Ну и зря. Эту публику неплохо бы взлохматить.
 показати весь коментар
 
Пресувати ФОП 2 групи,це боротьба з великим бізнесом який ховається від оподаткування,він що нас за дебілів рахує, люди мають в селі магазин працює 1-3 чоловіка просто заробляє гроші,і тут він порушник закону,та тут тисячі просто продають і немають ніяких документів, таксі це більшість убитих короткий які небезпечні для життя
 показати весь коментар
 
Пресувати ФОП 2 групи,це боротьба з великим бізнесом який ховається від оподаткування,він що нас за дебілів рахує, люди мають в селі магазин працює 1-3 чоловіка просто заробляє гроші,і тут він порушник закону,та тут тисячі просто продають і немають ніяких документів, таксі це більшість убитих корит які небезпечні для життя
 показати весь коментар
 
так зеленский ж говорил что налоги должны платить все.. от таксиста до олигарха.. и тут ******* получается
 показати весь коментар
 
нет законопроектов о налогообложении такси....

То есть клоун решил, что в бюджете денег овердохера и лишние деньги не нужны...
 показати весь коментар
 
Как это "через годы"!?? Дебилы соевые уже вагоны говна заготовили!! Это не считая уже выпущенных лучей поноса)). Порохосвинота не может ждать!! Немедленно примите закон здесь и сейчас!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору