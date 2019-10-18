 На розгляді Ради немає законопроєктів про оподаткування таксі. Можливо, дійдемо до цього питання через роки, - Гетманцев

Про це заявив у коментарі виданню "ГОРДОН" голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гетманцева, на розгляді Верховної Ради немає законопроєктів про оподаткування таксі.

"Одна з основних проблем нашого суспільства – це те, що багато хто читає тільки заголовки, а не тексти. Мій помічник написав свою позицію про ринок таксі. Кожна людина має право на особисту позицію. Чи треба якось регулювати цей ринок? Ну, найімовірніше, так. Чи потрібно робити це зараз, передусім? Я думаю, що ні. Жодного законопроєкту про оподаткування таксі на розгляді Верховної Ради і нашого комітету немає. Якщо буде – ми обов'язково залучимо до обговорення громадськість, зокрема і псевдоекспертів, які це коментують. Якби люди розібралися в суті, вони б зрозуміли, що проблеми взагалі не існує. Зараз її розганяють на рівному місці", – підкреслив Гетманцев.

На його думку, ця тема викликала ажіотаж у суспільстві через небажання людей вникнути в суть питання.

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"Наш рух до детінізації ми почали з великого бізнесу. Зокрема, це стосується й законопроєкту про фізосіб-підприємців. Коли великий бізнес ухиляється від сплати податків завдяки ФОП. Поки що ми не бачимо необхідності оподатковувати представників малого бізнесу – таксистів, перукарів, манікюрниць і таке інше. Давайте почнемо з великого бізнесу і великої корупції, контрабанди, ринку спирту, ринку тютюну. От їх оподаткування потенційно доволі цікаве. Почнемо з них, а за роки, можливо, дійдемо до малого бізнесу. А зараз усе, що ми робимо, стосується саме великого бізнесу. Хайп у соцмережах і деяких ЗМІ – це від непрофесіоналізму або браку бажання розібратися в питанні. Зі свого боку, ми відкриті й готові роз'яснити нашу позицію", – зазначив Гетманцев.

Нагадаємо, 16 жовтня помічник Гетманцева Дмитро Михайленко написав на своїй сторінці в Facebook про необхідність врегулювання ринку пасажирських перевезень та оподаткування таксі.