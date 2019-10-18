 Капітана катера "Іволга", який вбив 22 людини, засуджено до 9 років в'язниці, але вийде раніше за "законом Савченко". ФОТО

Сьогодні суддя Олександр Деркачов засудив його до 9 років позбавлення волі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".
Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих на суму понад 2 млн гривень.
Зазначимо, що Книшов може вийти на свободу вже наступного року: до нього застосували норми так званого "закону Савченко" (діє щодо громадян, які потрапили під слідство до 21 червня 2017 року) і зарахували термін перебування в СІЗО з розрахунку день в ізоляторі за два в колонії. Капітан пробув під вартою 4 роки.
Нагадаємо, Олександр Книшов був капітаном маломірного судна "Іволга", яке використовувалося для морських прогулянок і рибного лову. Катер затонув 17 жовтня 2015 року в районі Затоки на відстані 350-400 метрів від берега. Внаслідок аварії загинуло 22 особи, ще 21 пасажиру вдалося врятуватися.
Як зазначається у вироку суду, Книшов прийняв на борт судна втричі більше пасажирів, ніж передбачено його пасажиромісткістю, вийшов у море, не маючи на те дозволу, не оформивши суднову роль, без проведення інструктажу з правил безпеки, ігноруючи штормове попередження. Коли почався шторм, він вирішив повернутися і перевищив допустиму швидкість судна, що в штормових умовах призвело до некерованості "Іволги", яка перекинулася через правий борт.
Судно підняли на поверхню води 19 жовтня 2015 року. Зараз воно перебуває під арештом на території Чорноморського морського порту.
ПС, Так что там отреформировали? Вы так и не ответили.
Так зрозуміло?
На скоко я слышал, этот закон вроде уже отменили. А если так, то шо он до сих пор работает?..
За дурочкой Надей Савченко прячутся настоящие волчары. Которые, на всеобщей тупости и предвзятости населения Украины, легко переводят стрелки на таких персонажей, пролоббировав нужную им поправку и подставив стрелочника... Уже бы пора научится разбираться в сортах говна, которым нас кормит украинская политическая "элита".
Если этот закон уже отменён, то выпускать основываясь на этот закон - преступление.
Преступление кэп совершил до отмены Закона Савченко.
Этот хрен за 22 трупа получил 9 лет.. То есть по 5 месяцев за труп...
Вдумайтесь: за умышленное убийство человека - 5 месяцев... А по закону толстожопой суки вообще 2 месяца за человеческую жизнь получается.... Может что-то менять нужно????
Реально - в такое говно напереться как шпроты, без жилетов, могли только кандидаты на премию Дарвина. Так что цена еще ничего(я не имею в виду детей, если погибли, которых идиоты-рожатели потащили вна этот плавучий свинарник)
https://www.youtube.com/watch?v=upja5Zu2HGA
С помощью журнашлюх менты (или прокуроры, или судьи, а скорее вся эта срань вместе взятая) хотят науськать быдло - типо - отмените "закон Савченко" и тогда эта срань ментовско-прокурорская себе обратно возможность держать людей в СИЗО столько, сколько захочет - и этим будут рекетировать людей....
Я Савченко ненавижу - но закон Савченко правильный - соответствует конституции и праву.