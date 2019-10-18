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Все про:Одеська область (1086) вирок (558) Затока (23)

 Капітана катера "Іволга", який вбив 22 людини, засуджено до 9 років в'язниці, але вийде раніше за "законом Савченко". ФОТО

Капітана і власника затонулого чотири роки тому катера "Іволга" Олександра Книшова визнали винним у порушенні правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту, що спричинило загибель 22 осіб.

Сьогодні суддя Олександр Деркачов засудив його до 9 років позбавлення волі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Капітана катера Іволга, який вбив 22 людини, засуджено до 9 років вязниці, але вийде раніше за законом Савченко 01

Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих на суму понад 2 млн гривень.

Зазначимо, що Книшов може вийти на свободу вже наступного року: до нього застосували норми так званого "закону Савченко" (діє щодо громадян, які потрапили під слідство до 21 червня 2017 року) і зарахували термін перебування в СІЗО з розрахунку день в ізоляторі за два в колонії. Капітан пробув під вартою 4 роки.

Нагадаємо, Олександр Книшов був капітаном маломірного судна "Іволга", яке використовувалося для морських прогулянок і рибного лову. Катер затонув 17 жовтня 2015 року в районі Затоки на відстані 350-400 метрів від берега. Внаслідок аварії загинуло 22 особи, ще 21 пасажиру вдалося врятуватися.

Капітана катера Іволга, який вбив 22 людини, засуджено до 9 років вязниці, але вийде раніше за законом Савченко 02

Як зазначається у вироку суду, Книшов прийняв на борт судна втричі більше пасажирів, ніж передбачено його пасажиромісткістю, вийшов у море, не маючи на те дозволу, не оформивши суднову роль, без проведення інструктажу з правил безпеки, ігноруючи штормове попередження. Коли почався шторм, він вирішив повернутися і перевищив допустиму швидкість судна, що в штормових умовах призвело до некерованості "Іволги", яка перекинулася через правий борт.

Судно підняли на поверхню води 19 жовтня 2015 року. Зараз воно перебуває під арештом на території Чорноморського морського порту.

Дивіться також: Пам'ятник загиблим на катері "Іволга" встановили в Затоці. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154677
 
 
 Топ коментарі
 
Тут вопрос к прокурорам, коим дебилам нужно было 4 года, содержать человека с СИЗО, чтоб доказать что капитан виновен в смерти людей? это что сразу не было понятно, что он взял на борт слишком много людей не было жилетов, значит это прямой саботаж прокуроров...
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Да, сейчас, похоже, вообще ничего не стоят. Но и 4 года до суда - это очень много.
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Не понимаю людей, севших на эту лоханку 43 человека. Это ж морская прогулка, для удовольствия - не на работу на трамвае, лишь бы доехать. Там же вообще нет места - я на таком, а может это та Иволга и была, их там несколько одинаковых - ходил на "банку" за бычком лет 10 назад. Человек 15-20 нас было, не больше. И то - бочком, бочком, если пройти нужно. Не умещаются у меня 43 человека в голове просто.
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Да, сейчас, похоже, вообще ничего не стоят. Но и 4 года до суда - это очень много.
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Разница между тем, признал или не признал бы вину суд - 1 год. Опупеть! Капитан катера "Иволга", погубивший 22 человека, приговорен к 9 годам тюрьмы, но выйдет раньше по "закону Савченко" - Цензор.НЕТ 932
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Что отреформировали, если это Закон такой приняли? С подачи Юли и в честь Гади. .
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Да.
ПС, Так что там отреформировали? Вы так и не ответили.
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А если бы что-то отреформировали, то при таком законодательстве был бы другой приговор?
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Ну 4 роки він вже відсидів. Так що не рік , а п'ять.
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Чотири роки він відсидів би у СІЗО і у випадку, якщо суд його виправдав би. А так просидить сумарно п'ять. Різниця - ОДИН РІК.
Так зрозуміло?
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Ні. Якщо суд би його виправдав, то він вимагав би компенсації за ці чотири роки втраченого життя. А так він відсидить п'ять за "неправомірні дії, що призвели до загибелі людей" - маловато, але якщо у нас за навмисне вбивство від 7 років
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Факт відсидки це ніяк не відміняє. А компенсація в 10 тис євро за 4 роки СІЗО то хєрня, та й то, якщо він до ЄСПЧ дійде.
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да сделайте что-нибудь с этими законами или с самой Савченко.
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А при чём здесь Надюха? Она только внесла свою глупость в ВР, а двести с лишним баранов за это проголосовали. С них и нужно спрашивать.
На скоко я слышал, этот закон вроде уже отменили. А если так, то шо он до сих пор работает?..
За дурочкой Надей Савченко прячутся настоящие волчары. Которые, на всеобщей тупости и предвзятости населения Украины, легко переводят стрелки на таких персонажей, пролоббировав нужную им поправку и подставив стрелочника... Уже бы пора научится разбираться в сортах говна, которым нас кормит украинская политическая "элита".
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отмена этого закона обратной силы не имеет, ибо ужесточает наказание.
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Не понял. При чём здесь "обратная сила", когда закон вступает в действие с момента его принятия?
Если этот закон уже отменён, то выпускать основываясь на этот закон - преступление.
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Если на дату Х отменен закон, смягчающий наказание, или введен закон, ужесточающий его, то за преступления, совершенные до этой даты будет смягченное наказание. Если вводят закон смягчающий наказание - то действовать он начинает с момента вступления в силу. Да еще и пересматривают ранее вынесенные приговоры (по ходатайствам осужденных или их адвокатов).
Преступление кэп совершил до отмены Закона Савченко.
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Тут вопрос к прокурорам, коим дебилам нужно было 4 года, содержать человека с СИЗО, чтоб доказать что капитан виновен в смерти людей? это что сразу не было понятно, что он взял на борт слишком много людей не было жилетов, значит это прямой саботаж прокуроров...
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Не понимаю людей, севших на эту лоханку 43 человека. Это ж морская прогулка, для удовольствия - не на работу на трамвае, лишь бы доехать. Там же вообще нет места - я на таком, а может это та Иволга и была, их там несколько одинаковых - ходил на "банку" за бычком лет 10 назад. Человек 15-20 нас было, не больше. И то - бочком, бочком, если пройти нужно. Не умещаются у меня 43 человека в голове просто.
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Совок может развалиться, но из голов эта дрянь так просто не выйдет
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Одна тварь задавила шестерых и получила 10 лет в санатории. То есть в среднем 1,5 года за один труп.
Этот хрен за 22 трупа получил 9 лет.. То есть по 5 месяцев за труп...
Вдумайтесь: за умышленное убийство человека - 5 месяцев... А по закону толстожопой суки вообще 2 месяца за человеческую жизнь получается.... Может что-то менять нужно????
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Еще и заплатит (возможно) почти по 4 тыщи долл. за штуку, ой, то есть за одну погубленную этим извергом душу, и так - 22 раза.
Реально - в такое говно напереться как шпроты, без жилетов, могли только кандидаты на премию Дарвина. Так что цена еще ничего(я не имею в виду детей, если погибли, которых идиоты-рожатели потащили вна этот плавучий свинарник)
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Лично я приговорил бы этого "капитана" к пожизненному заключению с принудительным ежедневным просмотром этого мультфильма.
https://www.youtube.com/watch?v=upja5Zu2HGA
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Припинить згадувати "закон Савченко", бо він зовсім і не Савченко, і вже давно не діє, і не треба затягувати слідство (!!), от як в цьому випадку, де злочин був очевидний, і розслідувати, в принципі, не було чого, і взагалі, перебування в наших СІЗО набагато гірше покарання, ніж навіть перебування у в'язниці. Тож постійне згадування прізвища Савченко в контексті вироків вже стає манією і відвертим ідіотизмом.
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За этим просматривается похуже.
С помощью журнашлюх менты (или прокуроры, или судьи, а скорее вся эта срань вместе взятая) хотят науськать быдло - типо - отмените "закон Савченко" и тогда эта срань ментовско-прокурорская себе обратно возможность держать людей в СИЗО столько, сколько захочет - и этим будут рекетировать людей....

Я Савченко ненавижу - но закон Савченко правильный - соответствует конституции и праву.
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