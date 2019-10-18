 З Зеленським у США я не зустрічався, але хотів, - бізнесмен Сем Кислін

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на прес-конференції в п'ятницю в Києві.
"З Зеленським я особисто не зустрічався. Я хотів би зустрітися, але він був зайнятий дуже, і кожна хвилина у нього була розписана. Я з ним не зустрічався", - сказав він.
Нагадаємо, видання "The Insider" усвоєму розслідуванні заявило, що 25 вересня, під час свого візиту в США президент України Володимир Зеленський зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кисліним, фірма якого причетна до відмивання грошей соратниками президента-втікача Януковича.
Пізніше Офіс президента спростував цю інформацію, назвавши її фейком.
Воно ж до того і ЙДЕ... "богообраних"злодюжек ДУШАТЬ по всьому світу... і мафіозну мішпуху ЛЮДИ концентрують довкола параші
Основателя компании Trans Commodities в США уроженца Одессы Сэма (Семена) Кислина ФБР связывает в том числе с покойным Иваньковым (Япончиком) из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ). Дружбы с братьями Черными Кислин не скрывал и, наоборот, с гордостью рассказывал об этом в интервью НТВ. Компании Кислина выступали коспонсором визы Антона Малевского, лидера Измайловской ОПГ, а также служили для прокачки денег Михаилом Черным (Черный с 2009 по 2016 год находился в розыске Интерпола). Имя Кислина всплыло на суде Михаила Черного против Олега Дерипаски в Лондоне. Суд пришел к выводу, что свой бизнес по торговле с Россией через Trans Commodities Кислин вел благодаря контактам Черного, а не наоборот. Племянника Кислина (Арнольда Кислина) также обвиняли в рейдерских захватах предприятий Измайловской ОПГ и взятках российским чиновникам (иск в США против него с этими обвинениями подали предприниматели Михаил Живило и Джалол Хайдаров).
Сэм Кислин также известен как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани (чем очень гордится), который теперь является советником Трампа, и именно он, как сообщалось, пытался организовать давление на украинскую правоохранительную систему для того, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.
Саме так його називають в США.
Решают вопросы по замороженным деньгам януковича в США!
А фото?!
С богданом тоже не встречался?