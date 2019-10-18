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Все про:Зеленський (3292) США (5671)

 З Зеленським у США я не зустрічався, але хотів, - бізнесмен Сем Кислін

Американський бізнесмен українського походження Сем Кислін підтвердив, що не зустрічався в США з президентом України Володимиром Зеленським, але хотів це зробити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на прес-конференції в п'ятницю в Києві.

"З Зеленським я особисто не зустрічався. Я хотів би зустрітися, але він був зайнятий дуже, і кожна хвилина у нього була розписана. Я з ним не зустрічався", - сказав він.

Нагадаємо, видання "The Insider" усвоєму розслідуванні заявило, що 25 вересня, під час свого візиту в США президент України Володимир Зеленський зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кисліним, фірма якого причетна до відмивання грошей соратниками президента-втікача Януковича.

Пізніше Офіс президента спростував цю інформацію, назвавши її фейком.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154675
 
 
 Топ коментарі
 
да конечно не встречался, Зеленский чисто случайно зашел в ресторан русской мафии - "Русская чайная", так все и поверили. Рука руку моет!
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ох. і брекхня...і "фоточкі" ваші з зєлєю в ФБР вже "засвічені"...одесській жид...не ііудей...а як "взахльоб" лохторат мусолив вкинуту через фсб параші та підхоплену коломойшиними каналами, тему про те, що Порох-іудей...А тепер де ваша слина "оскорбльонного елєктората", перефарбовані? ей, зєлєйоббіки, не бачу ваших постів на цю тему...І як взагалі, єврей, міг приносити присягу народу України, положивши руку на Євангєліє???? Суцільний фарс, ганьба,скандали на міжнародній арені, життя новоїзбраного на широку ногу(тільки на марафноські габургери-піцци за14 годин ганьби витратили 130 тися грн). А візит зєлєЧМОніки до Нью Йоргу обійшовся нам більше, як в 7 мільонів гривень!!! Вони там шо, бутіки скуповували??? зато людям-хрін з маком...як і вчителям...а як тринділо, як тринділо....
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сьома не переймайся ти так...ще зустрінетесь... на прогулянках в буцегані.. З Зеленським у США я не зустрічався, але хотів, - бізнесмен Сем Кислін - Цензор.НЕТ 3950
Воно ж до того і ЙДЕ... "богообраних"злодюжек ДУШАТЬ по всьому світу... і мафіозну мішпуху ЛЮДИ концентрують довкола параші
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да конечно не встречался, Зеленский чисто случайно зашел в ресторан русской мафии - "Русская чайная", так все и поверили. Рука руку моет!
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Интересно, когда Семён уже Петю за яйца подвесит обещал же?))
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вот первоисточник информации, что они встречались с фото и сведениями. https://theins.ru/korrupciya/179573?fbclid=IwAR1-BJhiSvJE1lZe8LLMsDURKPR-PbhMPxW4xgMFEshfW4jv1gvwoXdphxU
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Вовік вже на пресс марафоні сказав, що в Америці на зустрічах було "багато різних людей, може там був і Сем Кіслінг". Схоже, що Вовік відчував себе, як породістий цуцик на конкурсі. Або Вовік бреше.
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Кто такой Сэм Кислин
Основателя компании Trans Commodities в США уроженца Одессы Сэма (Семена) Кислина ФБР связывает в том числе с покойным Иваньковым (Япончиком) из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ). Дружбы с братьями Черными Кислин не скрывал и, наоборот, с гордостью рассказывал об этом в интервью НТВ. Компании Кислина выступали коспонсором визы Антона Малевского, лидера Измайловской ОПГ, а также служили для прокачки денег Михаилом Черным (Черный с 2009 по 2016 год находился в розыске Интерпола). Имя Кислина всплыло на суде Михаила Черного против Олега Дерипаски в Лондоне. Суд пришел к выводу, что свой бизнес по торговле с Россией через Trans Commodities Кислин вел благодаря контактам Черного, а не наоборот. Племянника Кислина (Арнольда Кислина) также обвиняли в рейдерских захватах предприятий Измайловской ОПГ и взятках российским чиновникам (иск в США против него с этими обвинениями подали предприниматели Михаил Живило и Джалол Хайдаров).
Сэм Кислин также известен как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани (чем очень гордится), который теперь является советником Трампа, и именно он, как сообщалось, пытался организовать давление на украинскую правоохранительную систему для того, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.
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Да? А что это за групка хасидов водивших президента Украины под ручки? Вальцмана не водили, а тут так мило, с обеих сторон и нашептывают, нашёптывают.... ему все что-то нашёптывают постоянно.
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Хасіди рулядь! С Зеленским в США я не встречался, но хотел, - бизнесмен Сэм Кислин - Цензор.НЕТ 4115 Це є сєкта шептунів, яка хрипату бубачьку , згідно з планом пуйло-бені , має дотягнути хочаб до грудня ! А там - Ізраіловка, якщо виживе.
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Сьома, тіпо Кіслін... С Зеленским в США я не встречался, но хотел, - бизнесмен Сэм Кислин - Цензор.НЕТ 5110 Звучить досить кошерно С Зеленским в США я не встречался, но хотел, - бизнесмен Сэм Кислин - Цензор.НЕТ 7250
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Сем Кіслін. Касир російської мафії.
Саме так його називають в США.
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Не только!
Решают вопросы по замороженным деньгам януковича в США!
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ох. і брекхня...і "фоточкі" ваші з зєлєю в ФБР вже "засвічені"...одесській жид...не ііудей...а як "взахльоб" лохторат мусолив вкинуту через фсб параші та підхоплену коломойшиними каналами, тему про те, що Порох-іудей...А тепер де ваша слина "оскорбльонного елєктората", перефарбовані? ей, зєлєйоббіки, не бачу ваших постів на цю тему...І як взагалі, єврей, міг приносити присягу народу України, положивши руку на Євангєліє???? Суцільний фарс, ганьба,скандали на міжнародній арені, життя новоїзбраного на широку ногу(тільки на марафноські габургери-піцци за14 годин ганьби витратили 130 тися грн). А візит зєлєЧМОніки до Нью Йоргу обійшовся нам більше, як в 7 мільонів гривень!!! Вони там шо, бутіки скуповували??? зато людям-хрін з маком...як і вчителям...а як тринділо, як тринділо....
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Ага, так и поверили!
А фото?!
С богданом тоже не встречался?
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Сэм, встречайся с Беней и все порешаешь.
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та бєня + б*галюбов це вже покалічені качки.. та ще й не кошерні
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Хто такий Зєлєнскій ? Він нічого не вирішує,якась шестьорка у Богдана.От з Богданом Сем все порішав.
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