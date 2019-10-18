 Голодуванням Шумков протестує проти жорстоких умов і психологічного тиску з боку російських тюремників, - Балух

Про це Крим.Реалії розповів колишній політв'язень Володимир Балух, який сидів в одній колонії з Шумковим і спілкувався з ним, передає Цензор.НЕТ.

"Саша не хоче звільнення, обміну "на будь-яких умовах". Щоб це було ціною якихось поступок України щодо ситуації з приводу війни, поступок агресору. Саша проти цього, я це однозначно знаю. Ми не раз на цю тему спілкувалися", - сказав Балух.

При цьому Балух зазначив, що голодуванням Шумков протестує проти жорстоких умов перебування і психологічного тиску з боку російських тюремників.

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"Постійно ШІЗО, навіть на ПКТ (приміщення камерного типу. - Ред.) його зараз не переводять... Я вважаю це тортурами, коли людина сидить у холоді без права на теплий одяг, без права ні на що. Ця система так влаштована, що їй абсолютно байдуже на людину, на її почуття і гідність. Тому - тільки тиск ззовні на тих, хто приймає рішення. Торжок і взагалі Тверська ФСВП - це заповідник ФСБ, і у них є повний карт-бланш на такі дії. Ніщо їм там не заважає", - сказав Балух.

Раніше повідомлялося, що Олександр Шумков, який перебуває в російській колонії в Тверській області, оголосив голодування.

У вересні 2017 року повідомлялося, що колишній охоронець депутата Верховної Ради Дмитра Яроша Олександр Шумков опинився в російському СІЗО. У грудні 2018 року Шумкова визнали винним у Росії за статтею "Участь в екстремістській організації, щодо якої судом прийнято рішення про заборону її діяльності" і засудили до чотирьох років ув'язнення.