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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (5910) ГТС (86) законопроект (811) Арахамія (78) анбандлінг (3)

 Ми заборонимо будь-яке відчуження газової труби, - Арахамія про законопроєкт щодо створення незалежного оператора ГТС

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що до розгляду законопроєкту №2239-1 про створення незалежної газотранспортної системи в другому читанні буде внесена поправка, яка заборонить будь-яке відчуження "труби".

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це Арахамія розповів журналістам у кулуарах парламенту.

"Ми категорично забороняємо, і ми внесемо цю поправку, будь-яке відчуження цієї труби. Це не може бути ні приватизація, ні концесія, ні корпоратизація, ні управління. Це має бути 100% власності держави. Ми внесемо поправку між першим і другим читанням, оскільки не було технічної можливості зараз за це проголосувати. Але вони зараз їдуть (на переговори до Росії щодо поставок газу. - Ред.) з якимось пакетом, сподіваюся, що це будуть нормальні і вдалі переговори. А ми зі свого боку попрацюємо над цієї правкою, щоб забезпечити захист цього активу", - підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів затвердив модель анбандлінгу OU (ownership unbundling), яка передбачає виведення як оператора, так і самої ГТС за межі групи "Нафтогаз". Сама компанія наполягала на моделі ISO (independent system operator), яка передбачає збереження ГТС в "Нафтогазі", тоді як незалежний оператор передається незалежному органу або стороні.

Сьогодні парламент проголосував у першому читанні за законопроєкт №2239-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154671
 
 
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Где то подобное я уже слышал! Ах ДА во время выборов - "мы будем бороться с монополиями и олигархами!!" Токо не знал я что ФОПы это Украинские олигархи!!
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"Мы категорически запрещаем, и мы внесем эту поправку, любое отчуждение этой трубы. Это не может быть ни приватизация, ни концессия, ни корпоратизация, ни управление. Это должно быть 100% собственности государства. Мы Источник: https://censor.net.ua/n3154671

Это очень хорошо! 👍🏻
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а тебе то шо? слухай соби металлику та ас/dc
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Вот так выглядят обещанные Зеленским $20 миллиардов инвестицийМы запретим любое отчуждение газовой трубы, - Арахамия о законопроекте о создании независимого оператора ГТС - Цензор.НЕТ 6835
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Скільки ви там кажете? 4000 Доларів?... ааа, 4000 Гривень?... скільки-скільки, не чую? Нуль?? ааа, ну дуже дякую!Мы запретим любое отчуждение газовой трубы, - Арахамия о законопроекте о создании независимого оператора ГТС - Цензор.НЕТ 9240
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Ну это значит Украина не сможет реализовать Третий энергопакет ЕС, а значит и заниматься транзитом газа по правилам Европы, и за европейские транзитные тарифы.
Еще один козырь в переговорах у Газпрома на руках.
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отчуждение категорически запретят, а слово отчуждение заменят другим...
типа администрацию заменили офисом президента
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Арахамия, а ты шо, действительно, в этом шо-то понимаешь ?!
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сами гады хотят сдать на металлолом и ни с кем не делиться !
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Ну, дык, ордловское ж нутро! Ми заборонимо будь-яке відчуження газової труби, - Арахамія про законопроєкт щодо створення незалежного оператора ГТС - Цензор.НЕТ 321 Шоб шось ще й на металл не здать! Ми заборонимо будь-яке відчуження газової труби, - Арахамія про законопроєкт щодо створення незалежного оператора ГТС - Цензор.НЕТ 1875
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