 Ми заборонимо будь-яке відчуження газової труби, - Арахамія про законопроєкт щодо створення незалежного оператора ГТС

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це Арахамія розповів журналістам у кулуарах парламенту.

"Ми категорично забороняємо, і ми внесемо цю поправку, будь-яке відчуження цієї труби. Це не може бути ні приватизація, ні концесія, ні корпоратизація, ні управління. Це має бути 100% власності держави. Ми внесемо поправку між першим і другим читанням, оскільки не було технічної можливості зараз за це проголосувати. Але вони зараз їдуть (на переговори до Росії щодо поставок газу. - Ред.) з якимось пакетом, сподіваюся, що це будуть нормальні і вдалі переговори. А ми зі свого боку попрацюємо над цієї правкою, щоб забезпечити захист цього активу", - підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів затвердив модель анбандлінгу OU (ownership unbundling), яка передбачає виведення як оператора, так і самої ГТС за межі групи "Нафтогаз". Сама компанія наполягала на моделі ISO (independent system operator), яка передбачає збереження ГТС в "Нафтогазі", тоді як незалежний оператор передається незалежному органу або стороні.

Сьогодні парламент проголосував у першому читанні за законопроєкт №2239-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу".

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