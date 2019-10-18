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Все про:суд (5617) Укртелефільм (5) Антикорупційна прокуратура (980) Антикорупційний суд (467)

 Колишнього директора "Укртелефільму" підозрюють у заподіянні підприємству збитку на суму понад 68,72 млн грн

У справі колишнього директора "Укртелефільму" зачитали обвинувальний акт. За версією слідства, він підробив документи і продав нерухомість, що належала держпідприємству.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю, 18 жовтня 2019 року, за участю прокурора #САП в ВАКС відбулося судове засідання у справі щодо колишнього керівника ДП "Укртелефільм" та інших осіб, які на підставі фальшивих документів продали майнові права на нерухомість державного підприємства, заподіявши понад 68,72 млн гривень збитків. На засіданні прокурор САП виголосив вступну промову і зачитав обвинувальний висновок", - сказано в повідомленні.

Колегія суддів задовольнила клопотання сторони захисту і відмовилася відкласти подальший розгляд справи. Адвокатам потрібен час для підготовки вступної промови про встановлення порядку вивчення доказів.

"Наступні засідання відбудуться о 14:30 - 20 листопада 2019 і о 10:00 - 25 і 26 листопада 2019", - додали в САП.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за версією обвинувачення в грудні 2017 року керівництво "Укртелефільму" на підставі фальшивих документів без дозволу Державного комітету телебачення і радіомовлення України продало приватній особі майнові права на 24 квартири, 36 паркомісць і комерційну нерухомість площею майже 1000 м² в ЖК "Лазурний блюз", що належать держпідприємству.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завершено розслідування завдання державі 69 млн грн збитків екс-керівництвом "Укртелефільму", - НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154670
 
 
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Одні підозри , і жодного вироку суду ! Дежавю , це вже проходили багаторазово !😆
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ні.. тут важко буде "спі..расити справу"..Рябошапка не Луценко..
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Есть ли сферы, где нет коррупции?
Это просто одно большое позорище.
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фонд Марини Порошенко.

чесно розподіляє Бюджетні гроші Колишнього директора "Укртелефільму" підозрюють у заподіянні підприємству збитку на суму понад 68,72 млн грн - Цензор.НЕТ 4066
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Шо ни день, крадут миллионы.А у нарида фискалы ищут алмазы в дупи.Каждой бабци з окропом по кассовому аппарату!
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тобто більше свинарчуків, тай щей на фільмах???? бачу Зе є куди рости Бывшего директора "Укртелефильма" подозревают в нанесении предприятию ущерба на сумму свыше 68,72 млн грн - Цензор.НЕТ 8402
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порохобот аби перднути...
хоч і абсолютний ідіотизм..(
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Как-то смахивает на ситуацию Кличко - Ткаченко. Нужно завести своего человечка ?
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