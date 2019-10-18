 Відчувається циклічна схильність до пом'якшення позиції щодо РФ: треба перервати звикання до агресії, - Лінкявічюс

Таку думку глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Циклічна схильність до пом'якшення позиції (щодо порушника міжнародного права, - ред.) відчувається: мовляв, скільки можна цю конфронтацію проводити, треба якось більш гнучко підходити до справи... напевно, пора вже зробити висновок, що країна, яка здійснює агресію, щоразу саме на таку реакцію і націлюється. Що минає час, всі звикають до нової ситуації, починають сприймати її як даність. І тоді вже можна думати про якісь нові авантюри, готувати їх", - сказав Лінкявічюс.
Він наголошує, що за таких умов порушення міжнародного права, яке періодично повторюється, треба стабільно "виявляти спротив", і якщо у країн вільного світу "не буде вироблений імунітет до такої політики, подібні ексцеси, подібні проблеми повторюватимуться". При цьому, на думку Лінкявічюса, демократичні країни "мають вести себе послідовно". І в разі набуття "якихось обрисів загальної політики, повинні дотримуватися їх".
Глава зовнішньополітичного відомства Литви на конкретному прикладі нагадав про "циклічний контекст" питання. "Корисно пам'ятати, що до анексії Криму в 2014-му була анексія 20% території Грузії у 2008 році. Але тоді всі опустили руки і продовжили далі співпрацювати (з Росією, - ред.). Політику санкцій треба продовжувати, доки не настануть ті зміни, яких ми очікували, запроваджуючи їх", - резюмував Лінкявічюс.
Демонизация или дегуманизация врага (англ. demonization of the enemy, dehumanization of the enemy) - это технология пропаганды, которая продвигает идею формирования общественного мнения посредством создания образа врага как агрессора, представляющего собой угрозу и преследующего только разрушительные цели. Демонизация направлена на создание устойчивого стереотипа о личности, группе, идеологии или идее, целом государстве, а также на внушение ненависти к врагу, которая необходима для ведения борьбы с ним более простыми средствами, для объединения вокруг себя союзников и деморализации противника.
Основные критерии
В своей статье «Демонизация как феномен» В. Л. Топоров писал:Слово «демонизация» пора включать в специальные словари. Прежде всего в политологические, но не только в них. Демонизация стала широко распространенной тактикой, обросла техникой, включила в свой репертуар разноликие сценарии.
Демонизация столь же иррациональна, но предельно конкретна: демонизируются люди, поступки, общественные организации; государства, народы, религии, секты; идеи, понятия; прошлое, настоящее и будущее. Демонизируются и общественные ожидания. Частое неправильное использование данного термина не всегда позволяет проанализировать его должным образом. Американский политолог Юлис Бойкофф выделяет следующие критерии демонизации врага :И СМИ, и государство используют рамки для изображения присущей врагу моральной природы.Характер противника и его природа изображены в соответствии с манихейским учением: борьба Света и Мрака, Добра и Зла. То есть противник представляет собой зло, с которым необходимо бороться.Государство выступает источником такого демонического изображения.
Демонизация врага больше стимулирует страх общества перед неизвестным, преследуя цель сплочения общества перед лицом врага. Лучший способ доказательства демонической природы врага - живые примеры зверств, желательно с участием женщин, детей, стариков, священников и монахинь.
История
История преподносит близкое к бесконечному множество примеров применения технологий демонизации противника. В частности, Фукидид отмечал случаи демонизации врага в Древней Греции. Филипп Найтли, английский журналист и писатель, считает, что демонизация противника (прежде всего лидеров вражеских стран и затем отдельных лиц) стала предсказуемым шаблоном, которому следуют западные СМИ. Во время Второй мировой войны государственный департамент и другие госучреждения США выпустили документальные фильмы с элементами пропаганды: демонстрировались кадры с американским флагом, и одновременно власти демонизировали образ Японии. С помощью этих элементов пропаганды США стремились оправдать свои действия и показать, что в их основе лежал патриотизм и забота о нации.
В нацистской Германии демонизировались евреи. В период войны Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах в Азербайджане, по аналогии со знаменитыми представлениями о евреях, начали формировать образ армян[.
Многими политиками демонизируются как образы России, США, стран «оси зла», так и образы Исламского государства и других террористических группировок.
По мнению телеканала BBC, Российские средства массовой информации ведут пропагандистскую политику в отношении Запада, основным оправданием для этого выставляя то, что Запад утратил свои христианские ценности, что это разлагающееся общество, которому российское руководство противопоставляет свои традиционные ценности: крепкая семья, православная вера и так далее
Олицетворение и демонизация
Техника демонизации противника является наиболее важным элементом пропаганды, которую можно намного легче использовать и применять, если врага олицетворяет один человек[.
«Не обязательно заставлять ненавидеть весь народ, - писал Понсонби. - Надо персонифицировать образ врага, показать своему населению, что глава, руководитель "других" - это душевнобольной, свихнувшийся, продажный человек». Этот принцип активно используется и в современных информационных войнах и пропагандах. Демонизируются образы таких политических лидеров, как Слободан Милошевич, Саддам Хуссейн, Муаммар Каддафи, Фидель Кастро и других, преследуя цель доказать, что они представляют угрозу для всего цивилизованного мира.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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