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 Політика України, За кордоном
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Все про:Литва (458) Росія (20203) Лінкявічюс (108)

 Відчувається циклічна схильність до пом'якшення позиції щодо РФ: треба перервати звикання до агресії, - Лінкявічюс

У демократичних країнах склався своєрідний цикл звикання до російської агресії, який слід перервати, щоб подібні ексцеси більше не повторювалися.

Таку думку глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив в інтерв'ю Укрінформу,  передає Цензор.НЕТ.

"Циклічна схильність до пом'якшення позиції (щодо порушника міжнародного права, - ред.) відчувається: мовляв, скільки можна цю конфронтацію проводити, треба якось більш гнучко підходити до справи... напевно, пора вже зробити висновок, що країна, яка здійснює агресію, щоразу саме на таку реакцію і націлюється. Що минає час, всі звикають до нової ситуації, починають сприймати її як даність. І тоді вже можна думати про якісь нові авантюри, готувати їх", - сказав Лінкявічюс.

Він наголошує, що за таких умов порушення міжнародного права, яке періодично повторюється, треба стабільно "виявляти спротив", і якщо у країн вільного світу "не буде вироблений імунітет до такої політики, подібні ексцеси, подібні проблеми повторюватимуться". При цьому, на думку Лінкявічюса, демократичні країни "мають вести себе послідовно". І в разі набуття "якихось обрисів загальної політики, повинні дотримуватися їх".

Глава зовнішньополітичного відомства Литви на конкретному прикладі нагадав про "циклічний контекст" питання. "Корисно пам'ятати, що до анексії Криму в 2014-му була анексія 20% території Грузії у 2008 році. Але тоді всі опустили руки і продовжили далі співпрацювати (з Росією, - ред.). Політику санкцій треба продовжувати, доки не настануть ті зміни, яких ми очікували, запроваджуючи їх", - резюмував Лінкявічюс.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154666
 
 
 Топ коментарі
 
Если в Украине зе-ылита дают амнистию убийцам украинских воинов, и отступают со своих территорий, которые завоеваны кровью и жизнями ,отчего другие страны должны напрягаться?
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Литва більше робить для суверенітету України ніж Зєбулонія .
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Если в Украине зе-ылита дают амнистию убийцам украинских воинов, и отступают со своих территорий, которые завоеваны кровью и жизнями ,отчего другие страны должны напрягаться?
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Да сейчас все на Турцию переключились.
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Индонезия повышает налог на экспорт пальмового масла, в связи чем импортозамещение в паРаше приобретёт невероятные качества.
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Поясни, при чем тут Индонезия и налог на масло? Чувствуется циклическая склонность к смягчению позиции в отношении РФ: надо прервать привыкание к агрессии, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 331
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Хорошо бы они этот налог раз в 100 подняли, чтобы наши горе-кондитеры тоже перестали травить нас этой пальмовой гадостью.
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Украине нужно демонизировать РФ!!!
Демонизация или дегуманизация врага (англ. demonization of the enemy, dehumanization of the enemy) - это технология пропаганды, которая продвигает идею формирования общественного мнения посредством создания образа врага как агрессора, представляющего собой угрозу и преследующего только разрушительные цели. Демонизация направлена на создание устойчивого стереотипа о личности, группе, идеологии или идее, целом государстве, а также на внушение ненависти к врагу, которая необходима для ведения борьбы с ним более простыми средствами, для объединения вокруг себя союзников и деморализации противника.

Основные критерии
В своей статье «Демонизация как феномен» В. Л. Топоров писал:Слово «демонизация» пора включать в специальные словари. Прежде всего в политологические, но не только в них. Демонизация стала широко распространенной тактикой, обросла техникой, включила в свой репертуар разноликие сценарии.
Демонизация столь же иррациональна, но предельно конкретна: демонизируются люди, поступки, общественные организации; государства, народы, религии, секты; идеи, понятия; прошлое, настоящее и будущее. Демонизируются и общественные ожидания. Частое неправильное использование данного термина не всегда позволяет проанализировать его должным образом. Американский политолог Юлис Бойкофф выделяет следующие критерии демонизации врага :И СМИ, и государство используют рамки для изображения присущей врагу моральной природы.Характер противника и его природа изображены в соответствии с манихейским учением: борьба Света и Мрака, Добра и Зла. То есть противник представляет собой зло, с которым необходимо бороться.Государство выступает источником такого демонического изображения.
Демонизация врага больше стимулирует страх общества перед неизвестным, преследуя цель сплочения общества перед лицом врага. Лучший способ доказательства демонической природы врага - живые примеры зверств, желательно с участием женщин, детей, стариков, священников и монахинь.
История
История преподносит близкое к бесконечному множество примеров применения технологий демонизации противника. В частности, Фукидид отмечал случаи демонизации врага в Древней Греции. Филипп Найтли, английский журналист и писатель, считает, что демонизация противника (прежде всего лидеров вражеских стран и затем отдельных лиц) стала предсказуемым шаблоном, которому следуют западные СМИ. Во время Второй мировой войны государственный департамент и другие госучреждения США выпустили документальные фильмы с элементами пропаганды: демонстрировались кадры с американским флагом, и одновременно власти демонизировали образ Японии. С помощью этих элементов пропаганды США стремились оправдать свои действия и показать, что в их основе лежал патриотизм и забота о нации.
В нацистской Германии демонизировались евреи. В период войны Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах в Азербайджане, по аналогии со знаменитыми представлениями о евреях, начали формировать образ армян[.
Многими политиками демонизируются как образы России, США, стран «оси зла», так и образы Исламского государства и других террористических группировок.
По мнению телеканала BBC, Российские средства массовой информации ведут пропагандистскую политику в отношении Запада, основным оправданием для этого выставляя то, что Запад утратил свои христианские ценности, что это разлагающееся общество, которому российское руководство противопоставляет свои традиционные ценности: крепкая семья, православная вера и так далее
Олицетворение и демонизация
Техника демонизации противника является наиболее важным элементом пропаганды, которую можно намного легче использовать и применять, если врага олицетворяет один человек[.
«Не обязательно заставлять ненавидеть весь народ, - писал Понсонби. - Надо персонифицировать образ врага, показать своему населению, что глава, руководитель "других" - это душевнобольной, свихнувшийся, продажный человек». Этот принцип активно используется и в современных информационных войнах и пропагандах. Демонизируются образы таких политических лидеров, как Слободан Милошевич, Саддам Хуссейн, Муаммар Каддафи, Фидель Кастро и других, преследуя цель доказать, что они представляют угрозу для всего цивилизованного мира.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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Весь мир смотрит на Зеленского и думает, что он сливает Украину и потому все так относится начали к Украине. Он не показывает, что врага - врагом. Выбрали вместо барыги - слабака. Украине нужен полководец сильный, а не трус!
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ФОПи, втеча капіталу, зупинка бізнесів, надування боргового міхура через запозичення під дикі відсотки(піраміда,що обов'язково поховає через якийсь час бюджет та гривню)...це все не кажучи вже про провальну зовнішню політику та примир..капітуляцію перед обісРашкою.

Одні досягнення у ЗеПанди. І це лише початок. З покращенням вас, ЗеБіли-дебіли!!!
З покращенням, хАхли-малороси!
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Литва більше робить для суверенітету України ніж Зєбулонія .
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