 Рада підтримала законопроєкт про створення незалежного оператора ГТС

Цей законопроєкт необхідний для сертифікації нового незалежного оператора газотранспортної системи України і створення умов для укладення транзитного контракту з "Газпромом" за європейськими правилами. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нам дуже важливо затвердити його в 1-му читанні, щоб наступного тижня їхати на переговори з росіянами з сильною позицією", - заявив перед голосуванням прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
За законопроєкт проголосувало 286 депутатів при необхідному мінімумі 226 голосів.
Гончарук додав, що в цілому закон необхідно прийняти до 1 листопада, щоб за два місяці, які залишилися до кінця року, завершити сертифікацію незалежного оператора ГТС.
Як повідомлялося, черговий раунд тристоронніх газових консультацій Україна-РФ-ЄС призначено на 28 жовтня.
Игрь Валерич ооочень жадный...
Он вам лохам создаст еще много независимых структур))))
Готовьте ШЕКЕЛИ идиоты!
Независимого от кого???
А зачем так спешить?? Можно было в первом чтении и за 15 минут до переговоров принимать...