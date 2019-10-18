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Все про:ВР (5910) ГТС (86) законопроект (811) Гончарук_Олексій (168)

 Рада підтримала законопроєкт про створення незалежного оператора ГТС

Парламент проголосував у першому читанні за законопроєкт №2239-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу".

Цей законопроєкт необхідний для сертифікації нового незалежного оператора газотранспортної системи України і створення умов для укладення транзитного контракту з "Газпромом" за європейськими правилами. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам дуже важливо затвердити його в 1-му читанні, щоб наступного тижня їхати на переговори з росіянами з сильною позицією", - заявив перед голосуванням прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За законопроєкт проголосувало 286 депутатів при необхідному мінімумі 226 голосів.

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Гончарук додав, що в цілому закон необхідно прийняти до 1 листопада, щоб за два місяці, які залишилися до кінця року, завершити сертифікацію незалежного оператора ГТС.

Як повідомлялося, черговий раунд тристоронніх газових консультацій Україна-РФ-ЄС призначено на 28 жовтня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154664
 
 
 Топ коментарі
 
)))))
Игрь Валерич ооочень жадный...
Он вам лохам создаст еще много независимых структур))))

Готовьте ШЕКЕЛИ идиоты!
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независимая ГТС имени бени газодуйского))) идийоты бля)))
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Нафтогаз как по мне вообще ненужная прокладка.
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)))))
Игрь Валерич ооочень жадный...
Он вам лохам создаст еще много независимых структур))))

Готовьте ШЕКЕЛИ идиоты!
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независимая ГТС имени бени газодуйского))) идийоты ***)))
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І хто буде цим "незалежним оператором"? Начебто, "китайська" фірма", як з "Маотор січчю"?
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независимая в их кармане,но зависимая от кармаов украинского народа,который должен будет проплатить "независимость" служивого кармана...
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Независимым от кого будет сей оператор?
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Ну по логике "независимый" не зависит ни от кого. В данном случае от НАК "Нафтогаз" к примеру. Ну а контрольный пакет думаю все равно у государства по идее остаться должен.
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Так то фсё правильно ,только тогда от кого зависит Нафтогас.
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о создании независимого оператора ГТС..

Независимого от кого???
А зачем так спешить?? Можно было в первом чтении и за 15 минут до переговоров принимать...
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А в деталях ? Бо вже була "незалежна" прокладка (і не одна),ледве здихались.



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