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 У Чернівецькій області затримали прикордонника, який одержав 500 євро хабаря за сприяння контрабанді сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

У Чернівецькій області на хабарі за сприяння контрабанді сигарет упіймався прикордонник.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У Чернівецькій області затримали прикордонника, який одержав 500 євро хабаря за сприяння контрабанді сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба 01

Вчора на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ", що в Чернівецькій області, під час заміни резервів і огляду особового складу офіцери підрозділу виявили в одного з інспекторів прикордонної служби кошти в розмірі 500 євро. Таким категоріям прикордонників у наряді забороняється мати при собі грошові кошти.

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Попередньо встановлено, що військовослужбовець отримав хабар за сприяння в переміщенні партії контрабандних сигарет через українсько-румунський кордон.

За фактом виявлення в інспектора валюти прикордонники поінформували органи прокуратури, дані внесено в ЄРДР. Військовослужбовцю інкримінують правопорушення за ч.1 ст. 368 КК, що передбачає відповідальність - від штрафу до 4 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154663
 
 
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самого главного главаря контрабандных схем на таможне повязали! браво!!!
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Знову аваківськи, знову хабар, зато сабаков піариться де тільки можна..падаль
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Не Аваковські а Потроховські, Цигикал та його люди на жирних місцях під кришкою Потроха, як раз. А от Аваковські вебе їх зараз вяжуть.
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Скоро контрабанда сигарет пойдет в обратном направлении.... В Черновицкой области задержан пограничник, получивший 500 евро взятки за содействие контрабанде сигарет в Румынию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1666
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Она и не прекращалась НИКОГДА.
На рынке Юность в Киеве ДЕСЯТИЛЕТИЯ продают контрабанду- сигареты из Беларуси/Молдавии/ОАЭ.
и цена демократичная- всякая там Лира без фильтра 10 грн с фильтром 12-13, ящик(прим 200 долларов) от 7 грн/пачка
Сейчас правда на несколько гривен подорожало....
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Цирк на проводе. Контрабанда идёт караваном бусов с сигаретами. С каждого было по 3000$ в карман пограничникам (вышестоящим чинам). Тут наверное решил намуть себе мимо кассы... Наказали.
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А румуни не бачать? Проблема не в нас перевезти, проблема в Румунії.
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Не пограничникам, а сначала СБУ, военной прокуратуре, и другим чиновникам, а после пограничникам.
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