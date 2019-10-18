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Все про:МВФ (592) Смолій (58) Тарифи на газ (142)

 Питання ціни на газ на переговорах з МВФ не стоїть, - глава НБУ Смолій

Ціна на газ не є предметом переговорів делегації України з Міжнародним валютним фондом.

Про це глава Національного банку України Яків Смолій заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Питання ціни на газ не стоїть тому, що уряд затвердив свого часу постанову, якою регулюються тарифи. Також нинішня ситуація на світовому ринку досить сприятлива, ціни на газ знизилися, тому про підвищення ми поки не говоримо", - сказав Смолій.

Нагадаємо, 3 квітня Кабінет міністрів України дозволив "Нафтогазу" регулювати ціни на газ для населення відповідно до світових цін на газ.

В "Нафтогазі" розповіли, що з квітня ціна на газ для потреб населення знизилася на 32%.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ціну на газ для населення у вересні буде знижено приблизно на 115 грн за 1 тис. куб м., - Герус. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154662
 
 
 Топ коментарі
 
Значит и с этим вопросом ЗЕня проведет 73% дурныкам по губам!))))

Готовьте ШЕКЕЛИ идиоты!
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Лично мне это самый первый лакмус! Эта сволочь Порошенковская обратно будет миллионы премии будет получать сука Кобеев а мои старики полследние копейки отдавать///////////////?
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Прикольно, а при Пете это был самый главный вопрос, цена на газ для населения.Неужели опять врал?
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Значит и с этим вопросом ЗЕня проведет 73% дурныкам по губам!))))

Готовьте ШЕКЕЛИ идиоты!
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tZE inform‏ @tZEinform 5 ч.5 часов назад

Вопрос цены на газ на переговорах с МВФ не стоит, - глава НБУ Смолий - Цензор.НЕТ 4129

И Митрофанов и Маркарова нежно рассказывали о "продвижении в вопросе взаимодействия с МВФ, снятии многих препятствий..." и тут Вышел Смолий и с нбушной прямотой заявил "никто ничего не и обсуждал !"
Наотмашь ...
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та понят уже все порешали при встрече с бизнесом)) точнее с беней, газ дешевеет каждый день, но беня цену знает))
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Лично мне это самый первый лакмус! Эта сволочь Порошенковская обратно будет миллионы премии будет получать **** Кобеев а мои старики полследние копейки отдавать///////////////?
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Нк купил пока СПЕКУЛЯТ! У мнгя есть крутой тилифон.
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Видно, какой крутой. Ты кабаева имел в виду?
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Ты хотел сказать что я БАРАН/? А я скажу что ты КОЗЕЛ. Зачем нехрена не производишь а цену добавляешь?
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Валера, я написал только то что написал(ну ошибся, хотел написать дворянин), но после того как ты сам на себя домыслил что ты БАРАН, я понял что ты не Баранин. Пожалуй я соглашусь с тобой, нафик мне с тобой ругаться ? Баран так баран.
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поэтому о повышении мы пока не говорим", - сказал Смолий. Источник: https://censor.net.ua/n3154662
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Прикольно, а при Пете это был самый главный вопрос, цена на газ для населения.Неужели опять врал?
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Вот такой МВФ непостоянный, то требует-то не требует. Или МВФ тебя продал и ему пофик на то за сколько монополист втюрить газ ? Деньги надо платить, пораспускал вас порох, порядка нет, Сталина надо и Закон про растрелы с 12 лет , чтоб не слинял по малолетке Коболеву з/п повысило партия и правительство ?
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У мене сусід свято вірить в те що скоро газ буде не дорожче 30 копійок за куб. На заборі- наліпка ;Зе!;, на машині- наліпка ;Зе! і навіть в хаті на тєліку- наліпка ;Зе!.
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Ну кто же вам с соседом виноват то? А где и когда Зеленский обещал газ по 30 коп за куб?
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Ну не может быть!!!!!два виницких украинца постоянно втирали,что это МВФ.....Ахметов может подтвердить с Коломойским...а теперь помощник Лерки- лондонской ,Смола,говорит,что это пи- деж.....кому верить.....????Все иду в синагогу- спрошу у иммама Рабиновича---- тот точно правду скажет....
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Ну не может быть!!!!!два виницких украинца постоянно втирали,что это МВФ.....Ахметов может подтвердить с Коломойским...а теперь помощник Лерки- лондонской ,Смола,говорит,что это пи- деж.....кому верить.....????Все иду в синагогу- спрошу у иммама Рабиновича---- тот точно правду скажет....
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