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Все про:озброєння (1147) Луганщина (1864) ОБСЄ (2281) операція Об'єднаних сил (1667)

 "Лягушки", "Гвоздики", "Рапіра": вороже озброєння зафіксували за лініями відведення

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Луганщині гаубиці і протитанкові гармати, розміщені з порушенням ліній відведення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

У звіті СММ ОБСЄ, від 17 жовтня, оприлюднена інформація, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення. Зокрема, 15 жовтня, біля населеного пункту Бугаївка, що на Луганщині, безпілотний літальний апарат СММ зафіксував 6 буксируваних гаубиць Д-30 "Лягушка", 16 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" та 7 одиниць протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра", - сказано в повідомленні.

"Спеціальна моніторингова Місія продовжує здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього", - додали в штабі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154661
 
 
 Топ коментарі
 
Готуються до розведення лоха Зелі?))
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Х**лу нужна война или капитуляция Украины.
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Х**лу нужна война или капитуляция Украины.
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Лапти, балалайки, иконы пуйла и бутылки бояры еще надо для пооного набора ватоскреп
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А эти нарушения ОБСЕ не показывает представителю ОБСЕ в Минске, который будет принуждать украинскую сторону к отводу ЗСУ. Или настолько уже привыкли к нарушением оккупантов, что даже обеспокоенность не напишут.
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До речі, як пише "Радіо Свобода", Український кварцит, який видобуває у нас компанія російського олігарха Дерипаски, йде в «оборонку» РФ.
У нашої влади очі повилазили чи що??? https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-derupaska-oboronka-rf/30221831.html
Відео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=fUdX61GR-EQ
"Лягушки", "Гвоздики", "Рапиры": вражеское вооружение зафиксировали за линиями отвода - Цензор.НЕТ 5466
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Шо то "братья" наши меньшие, ну те которые себя ещё "великими" называют совсем исчезли с ресурса, одна 5 колонна и осталась.
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Ми не будем называть вас агрессорами, мы не будем вас злить радостью для нас в сообщении, что ПА НАТО при нашем активном протесте не приняло отклонение от санкций против вас неагрессоров - что ещ вам простить и пообещать6 куда еще лизнуть - ЯРЕМЕНКО
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18.10.19 16:40 "Лягушки", "Гвоздики", "Рапиры": вражеское вооружение зафиксировали за линиями отвода»


«Нєт, нєт, нєт, нєт !!!!!
Ето «Божья Роса 1», «Божья Роса 2» и «Божья Роса 3» !!!!»
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Для каждой точки концентрации техники параши должен быть предусмотрен свой "Кквітник", желательно не один.
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Окупанти готуються до салюту ! В честь імплементації формули штанген фаєра !😆
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Не буде жодного відведення...Але влада зробить все,щоб вбити в голови людям - це не її вина...
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У ***** ейфорія, Трамп виправдав сподівання московитів в Сирії. Не даремно вплинули на вибори в США. (Дії Трампа засудили як демократи так і республіканці. Трамп наближає свій імпічмент! ***** рано радується, США не московія, там немає сцаря і конгрес має більше можливостей.)

"Лягушки", "Гвоздики", "Рапіра": вороже озброєння зафіксували за лініями відведення - Цензор.НЕТ 468
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Пристайко спутников назапускал он все это и без ОБСЕ видит.
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