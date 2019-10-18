 Росія хоче розширити заборонені для судноплавства райони біля Керченського моста

Проєкт наказу опубліковано на російському порталі проєктів нормативних правових актів, передає Цензор.НЕТ.

"Проєкт наказу розроблено з метою гарантування безпеки в зоні Кримського моста в акваторії Керченської протоки", - сказано в записці до документа.

У пояснювальній записці зазначено, що Росгвардія звернулася до Мінтрансу Росії з поданням установити заборонні для судноплавства райони в акваторії Керченської протоки. Питання було обговорено на нараді 7 жовтня 2019 року під керівництвом заступника міністра-керівника Росморрічфлоту Юрія Цвєткова з представниками МЗС Росії, Росгвардії, Міноборони та ФСБ Росії.

У записці зазначено, що на цій нараді було вирішено видати наказ "Про встановлення заборонених для плавання районів у зоні Кримського моста в акваторії Керченської протоки".

Читайте також: Рекомендуємо владі України відмовитися від двосторонніх договорів із РФ, що стосуються Азовського моря, - член Меджлісу Барієв в ОБСЄ. ДОКУМЕНТ

У зонах, визначених наказом, заборонено плавання будь-яких плавзасобів, крім кораблів, катерів і суден Росгвардії, ВМФ Росії, російських органів безпеки, а також суден, що беруть участь в обслуговуванні Керченського моста.

Мінтранс наприкінці 2015 року видав наказ № 386 "Про встановлення заборонених для плавання районів у зоні будівництва транспортного переходу через Керченську протоку" з метою "гарантування безпеки" Керченського моста. Росгвардія пропонувала розширити цю зону.

У серпні – вересні зросла тривалість затримання під час заходу в Керченську протоку українських суден: під час входу в Азовське море у 2,4 раза, при виході з нього – у 3,2 раза порівняно з даними за липень.

Наприкінці листопада 2018 року тодішній керівник Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Росія фактично заблокувала українські порти Маріуполя й Бердянська на Азовському морі.

Дії Росії в Керченській протоці критикують у ряді європейських країн та США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці й закликали до стриманості та деескалації напруження.