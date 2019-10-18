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Все про:Азовське море (1198) Керченська протока (208) Росія (20203) Керченський міст (122)

 Росія хоче розширити заборонені для судноплавства райони біля Керченського моста

Міністерство транспорту Росії запропонувало розширити заборонені для судноплавства райони біля Керченського моста.

Проєкт наказу опубліковано на російському порталі проєктів нормативних правових актів, передає Цензор.НЕТ.

"Проєкт наказу розроблено з метою гарантування безпеки в зоні Кримського моста в акваторії Керченської протоки", - сказано в записці до документа.

У пояснювальній записці зазначено, що Росгвардія звернулася до Мінтрансу Росії з поданням установити заборонні для судноплавства райони в акваторії Керченської протоки. Питання було обговорено на нараді 7 жовтня 2019 року під керівництвом заступника міністра-керівника Росморрічфлоту Юрія Цвєткова з представниками МЗС Росії, Росгвардії, Міноборони та ФСБ Росії.

У записці зазначено, що на цій нараді було вирішено видати наказ "Про встановлення заборонених для плавання районів у зоні Кримського моста в акваторії Керченської протоки".

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У зонах, визначених наказом, заборонено плавання будь-яких плавзасобів, крім кораблів, катерів і суден Росгвардії, ВМФ Росії, російських органів безпеки, а також суден, що беруть участь в обслуговуванні Керченського моста.

Мінтранс наприкінці 2015 року видав наказ № 386 "Про встановлення заборонених для плавання районів у зоні будівництва транспортного переходу через Керченську протоку" з метою "гарантування безпеки" Керченського моста. Росгвардія пропонувала розширити цю зону.

У серпні – вересні зросла тривалість затримання під час заходу в Керченську протоку українських суден: під час входу в Азовське море у 2,4 раза, при виході з нього – у 3,2 раза порівняно з даними за липень.

Наприкінці листопада 2018 року тодішній керівник Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Росія фактично заблокувала українські порти Маріуполя й Бердянська на Азовському морі.

Дії Росії в Керченській протоці критикують у ряді європейських країн та США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці й закликали до стриманості та деескалації напруження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154658
 
 
 Топ коментарі
 
в ответ на этот недружественный шаг наш гавнокомандующий вазелиновая Моника отведет войска за Днепр!
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...ответ будет решительный... Дякуюдужедякую... Фу, зебильё...
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очкуют)) скоро поезд запускать)) не поймут в какую сторону падать будет Россия хочет расширить запретные для плавания районы возле Керченского моста - Цензор.НЕТ 5520 Россия хочет расширить запретные для плавания районы возле Керченского моста - Цензор.НЕТ 5520
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А что еще ждать от рабсиян-говноедов?
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...ответ будет решительный... Дякуюдужедякую... Фу, зебильё...
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Наверна,када *обнетца, будет офигенное цунами!
🤗
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в ответ на этот недружественный шаг наш гавнокомандующий вазелиновая Моника отведет войска за Днепр!
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Моника в ответ тоже что-то расширит. Писать что именно не буду - забанят.
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очкуют)) скоро поезд запускать)) не поймут в какую сторону падать будет Россия хочет расширить запретные для плавания районы возле Керченского моста - Цензор.НЕТ 5520 Россия хочет расширить запретные для плавания районы возле Керченского моста - Цензор.НЕТ 5520
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а формулу "штанмаера в оккупированом Крыму. с особым статусом украинского Крыма рашист не хочет воплотить?
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И правильно! Скоро составы начнут рушиться прямо в акваторию, а там суда российские! Имущество, все-таки.
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Мабуть вже десь сваи проваливаются.Не хотят,щоб хтось взнав про це.
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Действия России в Керченском проливе критикуют в ряде европейских стран и США.

Ну слава богу, а то думали что всем плевать. А оно вон как.. критикуют.. Может скоро даже обеспокоенность выразят.. Может быть...
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Почему ЗЕкоманда не разрывает договор о совместном использовании Черного моря ?
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Какой нафиг разрыв договора, когда у зебильного урода на повестке дня стоит капитуляция.
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???? Черное море совместно не используется , не путай с Азовским.
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