EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Економіка
  472  7
Все про:законопроект (811) рента (17) Железняк Ярослав (4)

 Законопроєкт про зростання ренти на залізну руду неможливо імплементувати в законодавство, – нардеп Железняк

Железняк припускає, що на голосування буде поставлено альтернативний текст законопроєкту

Після майже місячної роботи у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики над удосконаленням законопроєкту №1210 про підняття ренти на видобуток залізної руди, заступник голови комітету Ярослав Железняк в інтерв'ю "5 каналу" резюмував, що в існуючій редакції – законопроєкт неможливо імплементувати в українське законодавство.

"Наразі майже три тижні йдуть робочі групи на комітеті по доопрацюванню цього законопроєкту. В такому вигляді, на жаль, його неможливо імплементувати в українське законодавство", – заявив він.

Нардеп припускає, що на голосування буде поставлено альтернативний текст, який містить законопроєкт №1210-1. Визнає, що він теж не враховує жодних зауважень від бізнесу. Тому, переконаний, що усім потрібно ґрунтовно підійти до його доопрацювання.

Читайте також: Зеленський пообіцяв розібратися з підвищенням ренти на руду

"Наскільки я знаю, жодна зміна не була прийнята у альтернативній версії , тобто у №1210-1. Але я переконаний, що буде дуже багато правок, особисто від мене і моїх колег по комітету, щодо його опрацювання. Я переконаний, що текст буде значно змінено до другого читання", – додав він.

Нагадаємо, на думку провідних українських експертів, законопроєкт про підняття ренти на видобуток залізної руди потребує оновлення приблизно на 60% відсотків. Аби уникнути згортання виробництв та скорочень, низка профільних асоціації та фахівців загалом виступили за його відкликання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154655
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У Железняка нужно прямо спросить: "Сколько ему заплатили?" И ГБР по таким людям должно сразу уголовные дела открывать. Иначе грош цена всей объявленной борьбе с коррупцией.
 показати весь коментар
 
 
Не поддамавайтесь на все эти угрозы локаутов, вот и всё.
 показати весь коментар
 
 
нельзя в законодательство, впишите в Томос.
 показати весь коментар
 
 
Потрібно вписать в формулу Штанген Фраєра ! Це основний закон України ! Слава іхтамнєтову ! - Іхтамнєтов понад усе !😆
 показати весь коментар
 
Могу предположить что владелец 5 канала заинтересован в низкой цене на руду или это джинса .
 показати весь коментар
 
 
Почему цензор.да не пишет партии депутатов?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору