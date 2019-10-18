EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  437  7
Все про:бюджет (678) Кабмін (3205) Гончарук_Олексій (168)

 Проєкт держбюджету буде оновлено до 2 листопада, - Гончарук

Уряд до 2 листопада подасть на розгляд Верховної Ради реалістичний проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік, в якому будуть враховані пропозиції парламенту.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив під час обговорення у ВР проєкту держбюджету-2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз наші колеги завершують підготовку макропрогнозу на наступний рік, тобто ми зрозуміємо з вами, скільки грошей реально буде. Тому що немає сенсу ділити те, чого немає. Наше завдання зараз зрозуміти реалістичні статті доходів і до 2 листопада подати з урахуванням всього того, що ви сказали, нормальний документ, який ми зможемо обговорювати до другого читання. Це для розуміння загального контексту", - сказав Гончарук.

Прем'єр нагадав, що після того як Кабмін вніс на розгляд Ради законопроєкт про держбюджет, то вже не міг втручатися в процес його обробки в парламенті, а міг тільки чекати висновки народних обранців. Гончарук обіцяє врахувати пропозиції, які внесли щодо Держбюджету народні депутати.

Читайте також: Прибуткову частину Держбюджету-2020 збільшили на 18 млрд грн, - глава бюджетного комітету Арістов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154653
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Є пропозиція не платити експортерам 200 млрд грн відшкодування ПДВ а направити ці кошти на армію та медицину!
 показати весь коментар
 
 
УЧИТЕЛЕЙ! Учителей не забудьте! Пускай не по 4000 долларов США в месяц, как обещали, но по 3800 то точно можно.
 показати весь коментар
 
 
А не до конца его расхерачили?)) А то одной табачной фабрики в прилуках мало, надо ****** еще что то под шумок )) да идиоты зеленые,бюджетостроители.
 показати весь коментар
 
19 мільйярдів зі стелі вже приписано... Ну допишуть ще 10... Папір все витримає...
 показати весь коментар
 
Самокат понял, что в следующем году своими дебильными действиями они недополучат миллиарды гривен налогов и решил урезать бюджет втрое.
Поэтому с 2020 года учителей сократят в 10 раз, а тем кто останется будут выдавать талоны на питание
 показати весь коментар
 
Невміхи, але з великою підтримкою ''мудрого наріду'', який дозволяє їм вчитись на власній долі і долі держави. Українці - самогубці.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору