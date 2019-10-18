 Проєкт держбюджету буде оновлено до 2 листопада, - Гончарук

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив під час обговорення у ВР проєкту держбюджету-2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз наші колеги завершують підготовку макропрогнозу на наступний рік, тобто ми зрозуміємо з вами, скільки грошей реально буде. Тому що немає сенсу ділити те, чого немає. Наше завдання зараз зрозуміти реалістичні статті доходів і до 2 листопада подати з урахуванням всього того, що ви сказали, нормальний документ, який ми зможемо обговорювати до другого читання. Це для розуміння загального контексту", - сказав Гончарук.

Прем'єр нагадав, що після того як Кабмін вніс на розгляд Ради законопроєкт про держбюджет, то вже не міг втручатися в процес його обробки в парламенті, а міг тільки чекати висновки народних обранців. Гончарук обіцяє врахувати пропозиції, які внесли щодо Держбюджету народні депутати.

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