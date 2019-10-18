 Підкидання "доказів" залишається звичайною практикою для російських служб, - Україна в ОБСЄ зажадала від РФ звільнити активіста Приходька

Відповідну вимогу українська делегація оголосила напередодні, 17 жовтня, на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері 9 жовтня українські активісти Олег Приходько і його дружина (як свідок) були затримані російськими окупаційними службами безпеки в їхньому будинку в Криму. Пізніше його звинуватили в "незаконній підготовці вибухового пристрою" і "в терористичному акті". Відеозапис, випущений пізніше, ясно показує, що російські окупанти обшукали його гараж самі, тоді як пан Приходько був змушений стояти на вулиці, спостерігаючи на відстані. Підкидання так званих "доказів" у будинки українських і кримськотатарських активістів стає звичайною практикою для російських служб", - сказано в заяві української сторони.

Українські дипломати підкреслили, що справа Олега Приходька політично мотивована, а обвинувачення проти нього сфабриковані.

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"Ми рішуче засуджуємо таку поведінку і просимо російську сторону припинити розширення списку українських політв'язнів і звільнити всіх їх, включно з нещодавно затриманим паном Приходьком", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Співробітники ФСБ закидають Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують нібито у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.