 Підкидання "доказів" залишається звичайною практикою для російських служб, - Україна в ОБСЄ зажадала від РФ звільнити активіста Приходька

Відповідну вимогу українська делегація оголосила напередодні, 17 жовтня, на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ.
"Увечері 9 жовтня українські активісти Олег Приходько і його дружина (як свідок) були затримані російськими окупаційними службами безпеки в їхньому будинку в Криму. Пізніше його звинуватили в "незаконній підготовці вибухового пристрою" і "в терористичному акті". Відеозапис, випущений пізніше, ясно показує, що російські окупанти обшукали його гараж самі, тоді як пан Приходько був змушений стояти на вулиці, спостерігаючи на відстані. Підкидання так званих "доказів" у будинки українських і кримськотатарських активістів стає звичайною практикою для російських служб", - сказано в заяві української сторони.
Українські дипломати підкреслили, що справа Олега Приходька політично мотивована, а обвинувачення проти нього сфабриковані.
"Ми рішуче засуджуємо таку поведінку і просимо російську сторону припинити розширення списку українських політв'язнів і звільнити всіх їх, включно з нещодавно затриманим паном Приходьком", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Співробітники ФСБ закидають Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують нібито у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.
8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.
У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.
А если врут все время, как это делают российские политики и российские сми - то по-логике "некоторых", верить можно?
Что же так неубедительно? Просим российскую сторону.... Надо было написать ещё - просим уважаемую российскую сторону... Как же так? Просим оккупанта и агрессора не быть агрессивным и не оккупировать. Да надо жёстко написать - требуем, и не просто требуем, а решительно требуем, не менее решительно, чем осуждаем. Оккупанты и агрессоры обычно на просьбы не реагируют, а вот на решительное требование глядишь, может и отреагируют.
Жалко что люди страдают от этих тварей.
На данный момент предполагаю что уже запустили бизнес - типа - платят бабло и уголовников якобы "по обмену" выпускают.
Или же под видом политических узников паРаша ускоренно внедряет в Украину свою агентуру, которая потом представляет Украину и рассказывает за что готова пожать руку путену...
срань всё - и кацапия, и гейропа...