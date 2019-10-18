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Все про:Волинець (28) міграція (94)

 Зростання вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції, - Волинець

Вирішити трудове питання може тільки вміння держави вивчати ринок праці і чітка стратегія розвитку, вважає нардеп.

Ухвалення законопроєкту 1210 в існуючій редакції стане одним із нових факторів, різко спровокує черговий потік і без того чималої трудової міграції українців, сказав в інтерв'ю "5 каналу" народний депутат, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

"Це "цвях" в економіку, що призведе до зменшення заробітних плат на підприємствах, і ніяк не до їх збільшення. А також до неконтрольованої міграції", - зазначив Волинець.

Питання трудової міграції актуальне для України вже не один рік. Великий дефіцит робочих рук вже давно відчувають усі галузі економіки. Згідно з опитуванням Research & Branding Group, загальний потенціал української міграції - 5 мільйонів громадян.

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Як показує досвід країн ЄС, вирішити трудове питання може тільки вміння держави вивчати ринок праці і чітка стратегія розвитку, заснована на аналізі, а не на політичному популізмі, вважає Е. Кириченко, власник міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal (Польща).

Нагадаємо, сьогодні одним із головних роботодавців України є металургійний комплекс. Він забезпечує робочими місцями близько чверті всього промислово-виробничого персоналу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154649
 
 
 Топ коментарі
 
Ахметов трішки відслюнявив зелені потужному й непідкупному профспілковому діячеві..
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По какой причине вой стоит такой???
Понял!!!
Караул,баснословную прибыль отбирают.
Ещё бы заставить "денежные мешки" налоги платить, как полагается. За неуплату налогов садить надо с конфискацией имущества.
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ой так волинець правий... як він не відпрацює бабло від тих хто РОЗКРАДАЄ надри України то емігрує!! Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, - Волынец - Цензор.НЕТ 9822
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Ахметов трішки відслюнявив зелені потужному й непідкупному профспілковому діячеві..
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И не только ему, а и ЮВТ, за корочку нардепа этому деятелю .
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А він хіба не в жопоблоці(зажиддя)? Він же ахмєтовський, а не тарути.
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так він давно в холуях у олігархів, хоча сам думає що "борець" з олігархами.
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Пффф... Один хрін на тих гірничо-збагачувальних заводах та табачних фабриках одні порохоботи працюють. От ті, хто голосував за зе- під роздачу не потрапить)
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ахматов може конкурувати тільки на бюджетних дотаціях. А проводити технічне та логістичне переоснащення не тямить - привикло за щот потогонної організації праці жиріти
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і якшо навар менше тищі процентів, то щитає проізвоцтво убиточним
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По какой причине вой стоит такой???
Понял!!!
Караул,баснословную прибыль отбирают.
Ещё бы заставить "денежные мешки" налоги платить, как полагается. За неуплату налогов садить надо с конфискацией имущества.
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Какой рост трудовой миграции, когда трудовая миграция росла и без этого закона? Про шо вообще булькает этот организм?
Как токо ахмету прищемили хвост, сразу начались сыпаться всевозможные сценарии апокалипсисов для Украины...
Мало, вам *****, ренту подняли! Я бы поднял больше.
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Правильно,даёшь 1000 долларов за тонну!
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Так нужно же страшилок насыпать побольше. А вдруг получится.
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ці жлоби орієнтуються на ..расєю...

знайшли на кого..
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одна его рожа говорит о том что у этой суки нет ни капли совести.
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Где закон о Де-офшоризации?!!!
Вот где спрятана "смерть олигархического Кощея" и многоголовой гидры - Ахметова, Пинчука, Коломойского, Порошенко, Боголюбова, Фирташа и пр. кровососов.
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Долгонько же меня тут не было, и долго я ждал когда же гавкнет этая ахметовская шавка. Брысь, шелудивое недоразумение!
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А ще шавки від Арселора бо бєні завод личить , від Табако , і тд . Зєлєбоме думай трохи щоб дурня яку несеш хоч частково підходила до теми . Не виставляй своє каліцтво напоказ , тут не паперть .
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На митинг, таварисч, срочно на митинг. Там и толкай свои идеи.
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Піднімуть ціну Ахметці - Ахметка підніме ціну нам...Як він це зробить...на то має армію спеців,кожен з яких мудріший ніж весь наш разом взятий уряд...
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багато метал закуповєш в Ахмєтки ?))))
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Волинець підказую ..що ще наступне придумати ,до чого приведе підвищення ренти...

До підвищення ціни на пиво у банках !!
підніметься ціна на метал,а значить.. Зростання вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції, - Волинець - Цензор.НЕТ 7014

цЕНЗОР!! ВІДКРИВАЙ ТЕРМІНОВО НАСТУПНУ ТЕМУ!! Зростання вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції, - Волинець - Цензор.НЕТ 7014
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Господин Волынец, чтобы анализировать - нужно иметь квалификацию и мозги. Что из этого есть у ЗЕпрофессионалов ?
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Ахметхан, Мертвечук та їх цариця Потрошенка Мальдівская - спасітєлі України.
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