 Зростання вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції, - Волинець

Ухвалення законопроєкту 1210 в існуючій редакції стане одним із нових факторів, різко спровокує черговий потік і без того чималої трудової міграції українців, сказав в інтерв'ю "5 каналу" народний депутат, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

"Це "цвях" в економіку, що призведе до зменшення заробітних плат на підприємствах, і ніяк не до їх збільшення. А також до неконтрольованої міграції", - зазначив Волинець.

Питання трудової міграції актуальне для України вже не один рік. Великий дефіцит робочих рук вже давно відчувають усі галузі економіки. Згідно з опитуванням Research & Branding Group, загальний потенціал української міграції - 5 мільйонів громадян.

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Як показує досвід країн ЄС, вирішити трудове питання може тільки вміння держави вивчати ринок праці і чітка стратегія розвитку, заснована на аналізі, а не на політичному популізмі, вважає Е. Кириченко, власник міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal (Польща).

Нагадаємо, сьогодні одним із головних роботодавців України є металургійний комплекс. Він забезпечує робочими місцями близько чверті всього промислово-виробничого персоналу.