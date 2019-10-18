 Ми зробили багато доручень уряду, де можна знайти резерви для поповнення і збільшення дохідної частини бюджету-2020 року, - Трухін

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

"Ми зробили багато доручень уряду, де можна знайти резерви та резервні кошти для поповнення і збільшення дохідної частини бюджету. Але основна ситуація, за рахунок якої можна це зробити, на думку бюджетного комітету, це перегляд макропоказників - це завдання для уряду. Ми після голосування відправляємо законопроєкт уряду і він матиме можливість переглянути і встановити макропоказники і змінити інші позиції в бюджеті і повернути його на доопрацювання зі зміненою прибутковою частиною", - розповів Трухін.

За його словами, законопроєкт має опрацювати уряд, після чого повернути в Раду для голосування в другому читанні.

Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

20 вересня проєкт бюджету презентували в Раді.

Сьогодні, 18 жовтня, Рада в першому читанні прийняла законопроєкт про Держбюджет-2020.

Читайте також: Прибуткову частину Держбюджету-2020 збільшили на 18 млрд грн, - глава бюджетного комітету Арістов