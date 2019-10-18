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 Політика України, Економіка
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Все про:держбюджет (233) доходи (123) Кабмін (3205)

 Ми зробили багато доручень уряду, де можна знайти резерви для поповнення і збільшення дохідної частини бюджету-2020 року, - Трухін

Заступник голови бюджетного комітету, нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Трухін розповів, що комітет підготував для уряду багато доручень, де можна знайти резерви для збільшення дохідної частини бюджету 2020 року.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

"Ми зробили багато доручень уряду, де можна знайти резерви та резервні кошти для поповнення і збільшення дохідної частини бюджету. Але основна ситуація, за рахунок якої можна це зробити, на думку бюджетного комітету, це перегляд макропоказників - це завдання для уряду. Ми після голосування відправляємо законопроєкт уряду і він матиме можливість переглянути і встановити макропоказники і змінити інші позиції в бюджеті і повернути його на доопрацювання зі зміненою прибутковою частиною", - розповів Трухін.

За його словами, законопроєкт має опрацювати уряд, після чого повернути в Раду для голосування в другому читанні.

Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

20 вересня проєкт бюджету презентували в Раді.

Сьогодні, 18 жовтня, Рада в першому читанні прийняла законопроєкт про Держбюджет-2020.

Читайте також: Прибуткову частину Держбюджету-2020 збільшили на 18 млрд грн, - глава бюджетного комітету Арістов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154648
 
 
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Сократите чиновников в 3 раза, как Саакашвили и не нужно увеличивать доходы.
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https://youtu.be/7m5B7C_b5Mg

Зрозумієте, чому не скоротять чинуш...
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Угу, доне доручення уже виконано! "Толі єсчо будєт, ой-йо-йой!"
Мы сделали много поручений правительству, где можно найти резервы для пополнения и увеличения доходной части бюджета-2020, - Трухин - Цензор.НЕТ 2951
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Ура!!!))))
ЗЕкономика рулит!))))
Интересно...сколько из уволеных голосовали ПО ПРИКОЛУ?)))
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теперь учителя и "табачники" - братья по рузуму (или его отсутствию) И это прекрасно Мы сделали много поручений правительству, где можно найти резервы для пополнения и увеличения доходной части бюджета-2020, - Трухин - Цензор.НЕТ 1044
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От недобрі ви. Молодиє ж мальчікі , научатся, когда нібудь. Надо потерпеть. Головне, що не "барига", а нарІдний презЕдент
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не, ну теперь точно треть социалки срежут. Пенсов - в бордели с кассовыми аппаратами, наполняем бюджет, шевелимся!
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Може для початку потрібно боротися з корупцією а потім з бізнесменами?? А то намагання наповнити діряве відро виглядає м'яко кажучи дивно...
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