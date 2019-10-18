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Все про:конференція (53) Литва (458) реформи (1701) Вільнюс (12) Лінкявічюс (107)

 Ukraine Reform Conference відбудеться в 2020 році у Вільнюсі, - Лінкявічюс

У 2020 році у Вільнюсі планують провести Міжнародну конференцію з питань реформ в Україні.

Про це глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс повідомив в інтерв'ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного року в Литві проводитиметься Міжнародна конференція з питань реформ в Україні. Та сама, яка цього року була в Торонто (Ukraine Reform Conference-2019, 2-4 липня. - Ред.), торік - у Копенгагені, а перша така конференція проходила в Лондоні. Що стосується термінів і місця проведення, то вона, швидше за все, буде у Вільнюсі і, ймовірно, в липні", - сказав Лінкявічюс.

За його словами, Ukraine Reform Conference 2020 року - "це ще одна можливість залучити до сприяння різні інститути: Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Світовий банк". Він також уточнив, що "є й інші подібні плани, про які можна буде говорити пізніше".

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Раніше Лінкявічюс сказав, що 29 жовтня відвідає Форум "RE: THINK. Invest in Ukraine", який відбудеться в Маріуполі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154645
 
 
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Братья-прибалтийцы не утруждайтесь! Чтобы говорить о каких-то реформах в Украине надо сначала декапитировать, а лучше утилизировать, т.к. они все равно поголовно анэнцефалы, 73% населения. А так, напрасные усилия...
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