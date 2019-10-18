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 Лагард затвердили на посаді президента Європейського центробанку

Глави держав і урядів ЄС на засіданні в Брюсселі затвердили Крістін Лагард, що раніше очолювала МВФ, на посту президента Європейського центрального банку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Європейської ради.

"Сьогодні Європейська рада призначила Крістін Лагард президентом Європейського центрального банку на один термін 8 років. Крістін Лагард замінить на цій посаді діючого президента Маріо Драгі з 1 листопада 2019", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 2 липня 2019 Європейська рада визнала Крістін Лагард прийнятним кандидатом на пост президента ЄЦБ. Після цього Рада міністрів ЄС з економічних та фінансових справ формально рекомендувала її на цю посаду 9 липня 2019.

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Остаточне рішення про призначення Крістін Лагард Європейська рада прийняла на підставі висновків Європейського парламенту і правління Європейського центрального банку, які були отримані, відповідно, 17 вересня і 25 липня 2019.

Крістін Лагард до цього очолювала Міжнародний валютний фонд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154643
 
 
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А як же лєра ? Вона ж найкращий банкір світу, за версією сивочолого потужного реформатора..
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Лера зализывает ногу, учит английский и будет консультировать недоразвитую Лагард как правильно инвестировать инвестиции инвестиционному банкиру на инвестиционном рынке в инвестиционнопривлекательных странах с недоразвитым иновестиционным рынком. Короче говоря: как продать самому себе долговые обязательства страны которую возглавляешь. Лагард затвердили на посаді президента Європейського центробанку - Цензор.НЕТ 8054
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Это типа когда большие дяди выяснят, что денег в банке нет, тётю не будут сильно бить. А денег нет, ни кормить Африку, ни на патроны мирным палестинцам, ни ***** на помады. Правда товарищ меркель?
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