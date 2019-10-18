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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3205) опалювальний сезон (235) Бабак (4)

 У разі зриву опалювального сезону в Новому Роздолі можлива техногенна катастрофа, - міністерка Бабак

Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак повідомила в Раді, що зрив опалювального сезону в Новому Роздолі Львівської області може стати техногенною катастрофою регіонального рівня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Сьогодні глава обладміністрації скликає комісію з надзвичайних ситуацій і розглядатимуть питання про визнання ситуації в місті Новий Розділ такою, що має ризик стати техногенною катастрофою регіонального рівня", - заявила міністерка.

Вона повідомила, що з облрадою домовилися про виділення коштів для працівників тепломереж, які так і не отримали зарплату за минулий опалювальний сезон. За її словами це необхідно, щоб ті погодилися вийти на роботу.

Також у Новий Розділ планують направити фахівців з інших комунальних підприємств області для усунення технічних проблем.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що опалювальний сезон почнеться вчасно, винятком є ​​лише два міста - Сміла та Новий Розділ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154640
 
 
 Топ коментарі
 
Вся власть Зеленского это техногенная катастрофа.
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Такая катастрофа ожидается по всей стране, если что.
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У соепридурков жизнь всё хуже и хуже. В случае срыва отопительного сезона в Новом Роздоле возможна техногенная катастрофа, - министр Бабак - Цензор.НЕТ 7064
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Такая катастрофа ожидается по всей стране, если что.
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не шкода зе виборців.
А За Державу шкода. В случае срыва отопительного сезона в Новом Роздоле возможна техногенная катастрофа, - министр Бабак - Цензор.НЕТ 581
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це збанкрутіла приватна структура Дубневича яку трясуть другий рік, тому і грошей немає

Перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін пообіцяв, що питання з подачею тепла і електроенергії в містах Новий Розділ і Новояворівське Львівської області буде вирішено.
Про це Шубін повідомив під час години запитань до уряду в парламенті, передає УНН.
«Ми будемо робити все, щоб в містах Новий Розділ і Новояворівськ люди мали тепло і світло, всі були задоволені», - зазначив Шубін.
При цьому міністр розвитку громад і територій Олена Бабак додала, що у справи в місті Новий Розділ уже втрутився губернатор Львівської області.
Губернатор буквально зараз скликає комісію з НС і будуть визнавати ситуацію в місті Новий Розділ як техногенну катастрофу регіонального рівня. Відповідно до цього рішення уже є домовленість про скликання засідання облради для виділення коштів на підтримку людей, які не отримували заробітну плату в минулому опалювальному сезоні для того, щоб люди погодились вийти працювати на цей об'єкт.
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Вся власть Зеленского это техногенная катастрофа.
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Він на кожен свій коментар буде виписувати чек- звітність понад усе)
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хороших новостей в этой стране не бывает!(((
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Ну так, а что же хотели? 28 лет инфраструктура не обновляется, а все имеет свой предел.
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В принципі дуже погано, австрійські дома стоять по 100 років і нічого, а в радянських проектне життя 40 років.
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а может стоит переименовать это село ? и сразу всё решится
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Ничего, народ придет греться в Кабмин. Там, говорят, можно покататься на самокате, лыжах, коньках. Согреться возле костра, пропустить стаканчик-другой с корешами. Никто не замерзнет.
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Там еще есть зони спилкування с диванчиками))) души и сушы!!!))))
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Но туда пускают только тех кто установил кассовый аппарат и растаможил евро корыто))))
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Соевые будете ставить палки в колеса, пострадаете первыми.
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Те, що називає себе міністром, розписалося у власній некомпетентності та у власному невігластві... Дегенератуюча "еліта"!
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Коник (та, що називає себе "фреймут") вам покаже.
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если местной власти плевать на отопительный сезон то почему за этих придурков должна думать вся украина? пройдут катастрофу научатся выбирать власть
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Ничего, зекоМанда обогреет Новый Роздол в турборежиме...
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