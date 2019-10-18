 У разі зриву опалювального сезону в Новому Роздолі можлива техногенна катастрофа, - міністерка Бабак

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Сьогодні глава обладміністрації скликає комісію з надзвичайних ситуацій і розглядатимуть питання про визнання ситуації в місті Новий Розділ такою, що має ризик стати техногенною катастрофою регіонального рівня", - заявила міністерка.
Вона повідомила, що з облрадою домовилися про виділення коштів для працівників тепломереж, які так і не отримали зарплату за минулий опалювальний сезон. За її словами це необхідно, щоб ті погодилися вийти на роботу.
Також у Новий Розділ планують направити фахівців з інших комунальних підприємств області для усунення технічних проблем.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що опалювальний сезон почнеться вчасно, винятком є лише два міста - Сміла та Новий Розділ.
А За Державу шкода.
Перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін пообіцяв, що питання з подачею тепла і електроенергії в містах Новий Розділ і Новояворівське Львівської області буде вирішено.
Про це Шубін повідомив під час години запитань до уряду в парламенті, передає УНН.
«Ми будемо робити все, щоб в містах Новий Розділ і Новояворівськ люди мали тепло і світло, всі були задоволені», - зазначив Шубін.
При цьому міністр розвитку громад і територій Олена Бабак додала, що у справи в місті Новий Розділ уже втрутився губернатор Львівської області.
Губернатор буквально зараз скликає комісію з НС і будуть визнавати ситуацію в місті Новий Розділ як техногенну катастрофу регіонального рівня. Відповідно до цього рішення уже є домовленість про скликання засідання облради для виділення коштів на підтримку людей, які не отримували заробітну плату в минулому опалювальному сезоні для того, щоб люди погодились вийти працювати на цей об'єкт.