 Апаршин очолить оборонний директорат Офісу президента України, - результати конкурсу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт глави держави.
Тепер Іван Апаршин має бути офіційно призначений на посаду керівника директорату з питань національної безпеки та оборони.
Конкурс на заміщення цієї посади було оголошено указом президента 28 серпня.
Апаршин консультував тоді ще кандидата на посаду глави держави Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони під час виборів. Після перемоги Зеленського він став радником президента.
У 2005-2007 роках Апаршин очолював департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони. У 2010-2011 роках працював начальником управління оборонної політики та політики безпеки секретаріату Кабінету Міністрів, а в 2011-2014 роках - заступником директора департаменту фахової експертизи, начальником управління експертизи у сфері безпеки та оборони секретаріату Кабміну.
И 20 набранных баллов это из скольки, стесняюсь спросить?
дурак чужого на распродажу имущества отмародёренной на сотни миллиардов армии не поставил бы
Теперь и излишки в армии появятся...
ДА ВЫ О...ЛИ, зелёная плесень.
Апаршин выиграл конкурс!
Эту должность не продали, не поставили своего человека, конкурс не тормозили, как это было при пеце.
Вы хотели, чтоб на должностях этих стояли свинарчуки?
Так закрыли уже одного, скоро за другими прийдут , им некогда за должности бороться. Надо свой зад спасать, показания давать, может, зачтется.