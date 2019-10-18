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Все про:оборона (691) Апаршин Іван (19) Офіс Президента (132)

 Апаршин очолить оборонний директорат Офісу президента України, - результати конкурсу

Іван Апаршин переміг у конкурсі на посаду генерального директора директорату з питань національної безпеки та оборони Офісу президента України. Він набрав 20,04 бала, його конкурент Андрій Чернявський - 16,5 бала.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт глави держави.

Тепер Іван Апаршин має бути офіційно призначений на посаду керівника директорату з питань національної безпеки та оборони.

Конкурс на заміщення цієї посади було оголошено указом президента 28 серпня.

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Апаршин консультував тоді ще кандидата на посаду глави держави Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони під час виборів. Після перемоги Зеленського він став радником президента.

У 2005-2007 роках Апаршин очолював департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони. У 2010-2011 роках працював начальником управління оборонної політики та політики безпеки секретаріату Кабінету Міністрів, а в 2011-2014 роках - заступником директора департаменту фахової експертизи, начальником управління експертизи у сфері безпеки та оборони секретаріату Кабміну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154639
 
   
 Топ коментарі
 
Идиот рулит страной. В конкурсе учавствовал один Апаршин
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Какая неожиданность, что Апарышин победил!
И 20 набранных баллов это из скольки, стесняюсь спросить?
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Просто другие кандидаты не смогли ответить на главный вопрос - Кто сидел с Апаршиным в третьем классе за одной партой...
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чево влять он возглавит???? это очередная комиссия ради денег на комиссию?
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Здається став Хенералісісусом над Міноборони. Апаршин возглавит оборонный директорат Офиса президента Украины, - результаты конкурса - Цензор.НЕТ 5514
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а кто баллы начислял? уровень лучшего кандидата зекоманды 20 баллов - это IQ как я понял
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Идиот рулит страной. В конкурсе учавствовал один Апаршин
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Кто видел этот конкурс ? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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кричат, что надо урезать, а реально опять создали за наши бабки очередную должность...
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Какая неожиданность, что Апарышин победил!
И 20 набранных баллов это из скольки, стесняюсь спросить?
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Просто другие кандидаты не смогли ответить на главный вопрос - Кто сидел с Апаршиным в третьем классе за одной партой...
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СНБО и других военных структур видать мало...
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Апаршин возглавит оборонный директорат Офиса президента Украины, - результаты конкурса - Цензор.НЕТ 2517ну,да,все логично-у нас же много лишнего имущества в всу!опарыш эту проблему решит! Апаршин возглавит оборонный директорат Офиса президента Украины, - результаты конкурса - Цензор.НЕТ 2517
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Надо признать, что Зелемойский умеет набирать деятелей государственного уровня что в 95 квартал, что в свои помощники, которые все конкурсы пройдут, вне конкурса...
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здається гілочок не всіх не вистачить, щось дуже швидко почали
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Итить-молотить, еще один гениальный полководец. Впрочем, по сравнению с Прилуками и таксистами - так, мелкое говнецо
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этот оборонный директорат видать для обороны от собственного народа скоро понадобится...
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этот Гриценковский пес хочет опять все продавать за копейки
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Уже все продано и взорвано,как склады боеприпасов,Свынней Мальдивским.БТР-4 и те продал на стадии производства.
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Бамбула , там ще роботи непочатий край , починаючи з землі . За переконанням опаришина вона для МО вся зайва , і зробить він так так що лишиться один тир на всі ЗСУ .
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"директорат по вопросам национальной безопасности и обороны" - а куды ж теперь СНБО? чиновников сокращаем, бюджет экономим - все как на зе-плакатах. готовимся к капитуляции.
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Достойная кандидатура. Человек Гриценка.
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Как и Трепак. Видать зеля одумался и начал набирать профессионалов.
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я вам открою тайну-вы разговариваете сами с собой..нормальный у зебобика был только Оцерклевич( это же Купол-комбат 93(а потом и 54), который реально был в ДАПе). Сожрал его зебобик..ну это и к лучшему..я очень хорошо знаю родного брата Оцерклевича-Крепыша(ротного 2 бата). так он говорил-может у зеленого что то получиться...а сейчас Крепыш как то понял, что настоящие комбаты Монике не нужны..
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особенно если учесть, что Гриценко - это отчим Разумкова
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знаю, разумков не дурак ведь как и его отец.
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та ясен пень, шо не дурак.

дурак чужого на распродажу имущества отмародёренной на сотни миллиардов армии не поставил бы
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Зараз почне надлишкове майно продавати.
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Хенерал Надлишкового війська і майна Апаршин очолить оборонний директорат Офісу президента України, - результати конкурсу - Цензор.НЕТ 678
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Это специалист по излишкам в армии...руку еще при грицане набил...
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бывший замминистра при воре Гриценко, с капитанами у них плохо....
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Вор и алкоголик. В 2014 году метался по киевскому госпиталю делая себе болезни, что бы не призвали. Одним словом "ПАТРИЁТ" с большой буквы.
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Извените зольдат.А Вы там были в 2014 году,в госпитале киевском?
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И насколько я знаю Апаршин 1956 года рождения.Сомнительно,что его в 2014 году бы призвали.Возраст однако.Может болел,того и в госпитале лечился?Пэтро Мальдивский 1965 года рождения.И то не призвали.А тут на десятку лет больше.
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Полковник в запасе до 60 лет находится. А на счёт его лечения. Да, да, как он от запоев лечился при службе мы в курсе.
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А рядовые до какого возраста в запасе?Ну такие как Педро или Юга?
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Вопрос о полковнике запаса, а не о рядовых. К слову, вот Резвельта в армию призывали, или Черчилля к примеру? Не косите под ЗЕлёного полудурка.
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А нынешний хидран помоложе будет и закосил не занимая поста президента. Наверное по энурезу закосил.
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Ну, судя по бронежелету на порно-параде 24 августа 2019 года, он точно тот, кем вы его сейчас назвали.
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А медкомиссию в гопитале киевском проходили?В Харькове медкомиссию в военкоматах все проходят.
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Если серьезно,я свою проходил при совдепии в военкомате.Дети проходили то же в военкомате.Может в Киеве по другому?
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Ну вот..и апарыша трудоустроили...а я уже переживпть стал...
Теперь и излишки в армии появятся...
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Не-не , "излишки" не появятся - они сразу закончатся ...
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Генеральный директор совета директоров директорского генералитета.
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Ценный кадр для зебобиков...знает как армию дерибанить....вме умеет...
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опасная связь, ну мало ли: у Гриценко был, назначат Генеральным еще парашенку посадит, а назначить могут, вон Данилюк у них, не на своём месте был....
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А можно получить информацию о конкурсе!!! Кто объявлял конкурс, какие были требования, кто их составлял, кто утвердил комиссию, какая процедура отбора утверждения, принятия решения, как были уведомлены потенциальные участники!!!!! И тд и тп!!!! Что время Яныка возвращается???
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У Мендель спросите, за конкурс. Она его то же типа "прошла".
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Ой , а по-поводу "прошла" - можно подробнее Апаршин очолить оборонний директорат Офісу президента України, - результати конкурсу - Цензор.НЕТ 7048 (хотелось-бы раскрыть тему)
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Отож шо она прошла в "...". А за подробности вы до неё. Только прежде намордник ей оденьте. А то ведь и покусать может.
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АЛКОГОЛИК И ПОДЕЛЬНИК ОНОтоле Грыща по распродаже вооружения и техники ОПЕРАТИВНОГО РЕЗЕРВА ВСУ возглавит оборонный дерикторат?
ДА ВЫ О...ЛИ, зелёная плесень.
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В "конкурсі" переміг спеціаліст по "надлишках"
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Соевые уже на г изошли. Как оказалось, они специалисты не только в теологии, наркотиках и анализах, но ещё и круто разбираются в военном деле.
Апаршин выиграл конкурс!
Эту должность не продали, не поставили своего человека, конкурс не тормозили, как это было при пеце.
Вы хотели, чтоб на должностях этих стояли свинарчуки?
Так закрыли уже одного, скоро за другими прийдут , им некогда за должности бороться. Надо свой зад спасать, показания давать, может, зачтется.
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Огласите список участвовавших в этом "конкурсе", где были размещены обявления о проведение этого конкурса, место и дата.
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Порохоскоты заскулили - уу-у-у-у-у-ууууууууууууууууууу))))) доволен.
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- сказало одноклеточное дерьмо с поганялом Sadasd Sadasd Апаршин очолить оборонний директорат Офісу президента України, - результати конкурсу - Цензор.НЕТ 8514
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Ой) а сотрудница моей мамы знает его жену и говорит, что он очень представительный... вот чтоб она еще зебанутой не была...
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Цензор загруз в соєвому лайні, та ще з традиційними ригоублюдочними присадками, а тут ще й на дворі+20......... . без морозів ніяк не очиститись.
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надлишкове майно кажете...ну тагда зливайте воду!
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Вигадують красиві назви, дурять щодо проведення конкурсів - зеленему 73% болоту більше і не треба. Гаряче підтримують. Соромно за ******* Україну.
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