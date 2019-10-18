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 Політика України
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Все про:адвокат (669) Укроборонпром (526) Гладковський (97)

 Адвокат Гладковського подав до суду через "незаконне тримання під вартою його підзахисного"

Адвокат ексзаступника глави РНБО Олега Гладковського подав до суду через незаконне затримання його підзахисного детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це йдеться в скарзі, поданій адвокатом затриманого до Шевченківського районного суду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Затримання підзахисного Гладковського О.В. є незаконним, позбавлення підзахисного свободи і тримання під вартою не має правових підстав, тягне за собою звільнення підзахисного Гладковського О.В.", - повідомив адвокат.

Він зазначає, що повідомлення про підозру було оформлено правоохоронцями через 3 години після затримання ексзаступника голови РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ повідомило про підозру Гладковському у зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірних відомостей

Крім цього, адвокат зазначив, що, згідно з нормами українського законодавства, НАБУ може застосовувати подібні заходи лише "якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можливою є втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину".

Як раніше заявляв захисник Гладковського, його підзахисний системно співпрацював зі слідством і не давав підстав для застосування цієї норми. Він з'являвся на допити, надавав необхідну слідчим інформацію, а також після звільнення з держслужби понад десять разів виїжджав за кордон і повертався в Україну.

Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковський мав вилетіти на відкриття автовиставки в Брюссель. Його затримання - спроба створити картинку для ТБ, - пресслужба "Богдана"

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154637
 
 
 Топ коментарі
 
У него, видимо, совсем шансов мало, раз старательно пытается дело в политическую плоскость свести.
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Звинувачення вже пред'явлено татусеві-свинарчуку, мабуть завтра й суд щодо обрання запобіжного заходу - де адвокат може довести суддям святість свого клієнта.. Навіщо репетувати передчасно?
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В нас суди, ще залишились реформовані петром... які претензії?
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Звинувачення вже пред'явлено татусеві-свинарчуку, мабуть завтра й суд щодо обрання запобіжного заходу - де адвокат може довести суддям святість свого клієнта.. Навіщо репетувати передчасно?
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А по твоему как у нас, справедливые суды или нет. Уже реформа прошла, ваЗЕлин вчера подписал Закон про новый суд.
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В нас суди, ще залишились реформовані петром... які претензії?
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Так Петро ж не дореХВормував, зебіли помішали... Адвокат Гладковського подав до суду через "незаконне" тримання під вартою його підзахисного - Цензор.НЕТ 3117
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Так твой соевый господин хвастался шо реформировал судебную систему! Это ж была одна из его 144-х потужных реформ. Ты шо, забыл, порохастый? Перетрахивай иногда методичку, перетрахивай...)))
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Та да, за реформы уже забудь и не спрашивай . Куда идем и какое государство строим-никто не скажет
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У него, видимо, совсем шансов мало, раз старательно пытается дело в политическую плоскость свести.
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та откупит, некий инкогнито. токо алежа скажет, шо за петрыка ничо тянуть не собирается, так сразу и найдётся неизвестный в широких кругах благотворитель с многомилионным залогом.
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Ну Пашинского не откупили, пусть и тут правосудие восторжествует
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) так пашинский мабуть не упоминал имя боха всує.
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Ну тогда бы не брали бы под стражу, а дали бы уехать
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непонятно. мабуть шось пошло не так. будем посмотреть. но если и правда взялись за птенцов гнезда петрова, то дни шестого президента мона сказать сочтены.
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порашенка по любому не будет. даже если свергнут нынешнего, ему всёравно ничо не светит. там или аваков в костюме пиночета будет выступать, или сёдняшние попутчики пэтрика в деле свержения его обидчика, - кум ***** и бойко с братанами. хреновый расклад.
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Не будет, конечно. Просто этого мало. Надо, чтобы сел.

Почему ты считаешь, что так нельзя? Так должно быть
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много чего должно быть. они время зевонули. надо было раньше начинать резать пуповину постсовка и сажать всех с её родимыми пятнами. имхо.
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Так куда раньше, прокурор сменился 1,5 месяца как. Да и власть у Зе толком только 2 месяца как.

Ну да, надо было раньше, но раньше была соевая власть, а тех все устраивало
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та понятно, шо нужно было время шоб укрепиться. но эта задержка дала возможность петрашевцам определиться, переформатироваться, злыгаться и с пострыгами, и с жоповцами, и с ........ под патриотическими лозунгами. и щас они все попутчики в деле свержения новых, под единым для всех их лозугом "врятуємо неньку". свергнут - потом уже будет раздрай в их сёдняшней куче.
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Да не время нужно было, чтобы укрепиться, а выборы были 21 июля, новая Рада собралась только через месяц, и только в конце августа начались новые назначения.

Так что тут как раз все чисто, имхо.

Кстати, не факт, что Петю сейчас посадят, а не зимой. Может, оно и к лучшему, меньше пены, меньше общество лихорадить будет.
Это же должно быть торжество права, закона, демократии, а не месть.
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хз как оно там на месте в самом деле. инфы то реальной абсолютно нигде нет. доверять любым медиа - себя не уважать. по телефону спросил, как оно там смотрится на месте, в реале, говорят - выглядит так, шо как будто все находиться в точке неустойчивого равновесия и все притаились, выжидая, можно будет ли и дальше воровать и совершенствовать корупцию, как при старом или за старых таки и правда возьмуться. буду посмотреть, как пойдут судебные процессы, начнётся ли тушкование в раде, хто начнёт рваться на испании и другие страны, языги изучать на местах. где то так )
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Я не думаю что качественные изменения возможны сразу на 100%
Но имхо прогресс есть и будет.
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думаю таки шо не успеют. печалько, но похоже время истекло. там сразу роликом предупредили, знаками символов, шо "если будет переходить дорогу, - снесут". в этом и был смысл того ролика. думаю камаз они уже завели, если посчитали, что начал переходить предупреждателям дорогу.
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Все эти соевые страшилки Украина уже переросла большей частью
И ещё перерастёт окончательно
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будем посмотреть. я в этом деле пессимист. чё по увиденному в отпуске прошлого года государству развитой коррупции, по возвращению и поменяли гражданство. пичалько, но по мну, точка перемены развития в противоположную сторону от постсовка пройдена. кравчук - стерва заложил такое развитие по неуходу, петрык довёл это до совершенства (((.
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"Дни шестого президента мона сказать сочтены» - істину кажеш, зебіл. Шостий президент - Зеленський скоро такі фсьо.
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Ирка, ты у себя в Харькове Гепу на место поставь с памятником Жукову. А потом возьмёшься за президентский уровень
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Ти краще вчи своїх тролів, бо вони тобі підспівують, та навіть не мають уяви про що. Шостий президент України - це Зелена бубочка, скажи свому Fjall Raven.
Зебілка, йди своїх дітей хоч погоджуй, бо з голоду подохнуть, поки ти тут маніпулюєш.
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Ирка ты не трынди
Или тебя устраивает памятник Жукову? Ну так так и скажи
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) тоже думаю, шо таки та да. шо не трудно было предполагать. совок победить проблема, а идеально откоррумпированный в последнюю пятилетку застоя постсовок, который всегда будет готов бросить всё, шо накрадено честным путём на недопущение перемен, - он практически не победим. не зависит от того, кто был бы щас шестым. как только будет подозрение реального перехода к новому, посадок по делам, так сразу и гыгнет тот, кто окажется в кресле при этих переменах. даже если это произойдёт позже и при ком то другом. на каждого такого найдутся свои петрашевцы ((.
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в принципе да. небывалой щедрости души жлоб этот инкогнито )
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>Кроме этого, адвокат отметил, что, согласно нормам украинского законодательства, НАБУ >может применять подобные меры исключительно "если есть обоснованные основания >полагать, что возможен побег с целью уклонения от уголовной ответственности лица, >подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления".

Ну так сам і відповів! Вони ж Є!
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Когда быстро стряпанное дело развалится, в силу вступят "аргументы" - реформа суда, только забудут сказать, что этот суд, который ещё не отреформировал Порошенко, реформировал Портнов...
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Ти не тільки бовдур, а ще й брехливий бовдур:

Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве заявил, что проголосованная в четверг судебная реформа является одним из главных решений за время его президентства.
"Вчера была победа всех украинцев - Рада приняла законопроект о судоустройстве и статусе судьи и конституционные изменения относительно правосудия. Начинается перезагрузка судебной ветви. Это одно из самых главных решений за время моего президентства", - заявил Петр Порошенко.
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Порохобот, так это твой Зелемойский сделал реформу Антикоррупционного суда, если он заработал только 5 сентября 2019 года, по его плану реформ?
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Антикоррупционный суд начал работать при Зеленском, Петя только обещал.
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Вроде бы Бигус с Нацженами доказали, что контрабанда была провезена минуя proZorro, хотя там было много предложений по контрабандному ввозу по цене в два, а то и в три раза меньше...
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Завтра наверно узнаем точнее, но не эпизоды по Укроборонпрому.
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Усе на Майдан! Хватит знущатся над патриотами!!! Зеля, прекрати приследовать патриотов!!!!
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Этому адвокту сказли, что подобныке дала осптривает только Антикоррционный суд, что там нет его дружбанов.
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Закон как дышло в действии.Реформуй, не реформуй, все равно получишь..., типо то, что типо заслужил.
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Прикольн видеть как порохоботы будут защаать своих свинарчуков мародеров, в этом вся их гнилая сущность.
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слы Д! Ну ты прошипишь или нет -что смародерили? Сто раз тебя спрашивал, а ты как кусок нечистот сливаешься в унитаз.
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слабО одеть футблку с надписью "Свободу свинарчукам - мародерам" и выйти наулицу? Адвокат Гладковского подал в суд из-за "незаконного" содержания под стражей его подзащитного - Цензор.НЕТ 5823
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Посмотри у Бигуса, там все по полочкам разложено. А более полный список смародереного получишь из приговора суда!
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свободу алеже свынарчуковому! мож ему не сьодня завтра в театре судового абсурда роль тени отца гладковского играть! а сына его, там же, на самого гамлета замахнуться собирается, прынца свынарчучцького! ах это его "сидеть иль не сидеть?"! та оно т.н. суддёв до их кошельков пробирать будет!
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Всё это для придурков, дело развалится в судах.
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Прибедняются , всего с одним адвокатом приходят в суд. Да и одеяло не берут, а скоро заморозки . Адвокат Гладковского подал в суд из-за "незаконного" содержания под стражей его подзащитного - Цензор.НЕТ 9486
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Скоро там вже про політичні репресії почнуть? Одіяло, ноші, коляска, черговий дохтор з капельницею вже готові?
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Який тобі вечір??? Якого числа, місяця й року??? До Пороха теж нічого нема... Час від часу викликають у якості свідка, щоби підтримати оргазм у зє населення... Пашинського намагаються на битовухє спіймати, хоч галасу про корупцію ажно переливається з сміттєзвалища ґ+ґ... Коли ви вже наковтаєтесь тої жовтої роси з зєленського вошдя???
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порохоботы печенкой чуаствууют, что Петя следующий. Гладковский долго молчать не выдержит.
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да уж, потрусят петиных порохоботов по самое нехочу, ему тоже достанется.
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Зробимо Євроремонт для "ЄС" !
Лозунг дня ******** тюрем ))))
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Свынарчук уже почти сутки не ел лобстеров и бутерброды с черной икрой - голодает!
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А я б на місці Гладковського просто зачинив "богдан". Нехай зупиняються і всі повязані з ним виробництва. Зє!біли мають відчути наслідки вого дуру!
Адвокат Гладковського подав до суду через "незаконне" тримання під вартою його підзахисного - Цензор.НЕТ 4068
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проблемка..
з страйком "Богдана"...

Богдан дорогше Маза..
і гарантія у нього рік ,а не 5-ть )))
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Не понял, его ж в аэропорту с чемоданами задержали и нет оснований?
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Это был не аэропорт а здание похожее на аэропорт, чемоданы были не чемоданы а большие бумажники, и он на Гладковкого не похож он Свинарчук и вообще он болеет и летел в Израиль прямо в реанимацию)
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Портнов с беней разрушил все петины реформы судов всего за пол года, да порохоботы? Адвокат Гладковського подав до суду через "незаконне" тримання під вартою його підзахисного - Цензор.НЕТ 3522
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Чем дольше Гладковский сидеть будет, тем бльше адвокат бабок срубит.
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Петя вже здійняв потужний лемент щодо затримання татуся-свинарчука :
"П'ятий президент Петро Порошенко вважає затримання колишнього першого заступника секретаря Ради Національної безпеки та оборони та його близького соратника Олега Гладковського "феєричним видовищем" нової влади."

https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/18/7229428/
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Это Пэтя подаёт сигналы гладковскому, чтоб не сливал его. Семафорит ему, что он на свободе гладковскому нужнее.
Все просто.
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Все будет зависеть от качества следствия. Если нароют лет на 10 с конфискацией, то он сдаст Петю.
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Порошенко , кстати, не называет имени гладковского. Такой же скользкий тип!
Это так, на всякий случай, чтоб потом можно было переобуться, если что.
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Без Порошенко, в его коденцию, ни один чиновник даже гривын не украл, он везде подсуетился. Главное вытащить один кирпичек и вся стента порохоботов рухнет.
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Багатьох ще буде ПЄтя Їздити переконувати,щоб його не зливали... )))

Гонтарєва "під парасолькою" Лондона..
Кононенко НАВРЯД чи повернеться з Турції..
Гримчак СТІЙКИЙ виявився як криця )))

от лише з Пашинським проблемка..
" "Юлєчкіних конюшнях" висить лозунг -"сьогодні здав ворогів -завтра здай друзів !" ))
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Сейчас Сеню возьмут за строительство стены, не завидую порохоботам. Будут врать, что сами эту стену видели своими глазами)))
Зато у адвокатов сейчас- золотая жила
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- Когда я сидел в тюрьме, мы проносили вещи у себя в заднице.
- У меня в заднице шоколадный пудинг, будешь?
- Нет, второй раз на этот прикол я не куплюсь.......
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Не переживай,Свин !Завтра тобі буде підозра вручена..)
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