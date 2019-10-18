 Адвокат Гладковського подав до суду через "незаконне тримання під вартою його підзахисного"

Про це йдеться в скарзі, поданій адвокатом затриманого до Шевченківського районного суду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Затримання підзахисного Гладковського О.В. є незаконним, позбавлення підзахисного свободи і тримання під вартою не має правових підстав, тягне за собою звільнення підзахисного Гладковського О.В.", - повідомив адвокат.

Він зазначає, що повідомлення про підозру було оформлено правоохоронцями через 3 години після затримання ексзаступника голови РНБО.

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Крім цього, адвокат зазначив, що, згідно з нормами українського законодавства, НАБУ може застосовувати подібні заходи лише "якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можливою є втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину".

Як раніше заявляв захисник Гладковського, його підзахисний системно співпрацював зі слідством і не давав підстав для застосування цієї норми. Він з'являвся на допити, надавав необхідну слідчим інформацію, а також після звільнення з держслужби понад десять разів виїжджав за кордон і повертався в Україну.

Раніше стало відомо, що Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковський мав вилетіти на відкриття автовиставки в Брюссель. Його затримання - спроба створити картинку для ТБ, - пресслужба "Богдана"

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.