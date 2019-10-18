 У Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію грального бізнесу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Урядовий портал".
"Урядовий законопроєкт має на меті комплексно впорядкувати діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор", - йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну.
Законопроєкт передбачає, що організовувати діяльність грального бізнесу можна буде тільки в готелях, що мають 3-5 зірок, а казино організовувати дозволять тільки в 5-зіркових готелях.
Діяльність грального бізнесу пропонують обов'язково сертифікувати, паралельно посиливши відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії.
"Легалізація грального бізнесу також дозволить бюджету отримати до 5 млрд ($199,3 млн) гривень, проте остаточні цифри очікуваних надходжень до бюджету залежатимуть від того, у якій редакції депутати ухвалять закон", - додали в Кабміні.
З 2009 року діє Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні". Але результати цієї заборони призвели до того, що азартні ігри проводяться в тіні, а їхні організатори отримують надприбуток; відсутні надходження до державного бюджету у вигляді податків і зборів від грального бізнесу.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив про намір легалізувати гральний бізнес в Україні. Він доручив Верховній Раді до 1 грудня 2019 року ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу. Кабмін мав розробити такий проєкт закону до 1 жовтня цього року.
полеучишь тридцать жетонов
Они у нас тоже под запретом, тоже процветают в тени, и по ним тоже бюджет плачет!
Да вы смеетесь!
Лучшие дыры делает у нас Игорь Валерьевич!
Коломойский через суд вернул себе полный контроль над «Центрэнерго
...новый менеджмент «Центрэнерго», названный Игорем Коломойским как «профессиональный», обеспечил 1,3 млрд грн убытков за два месяца против 2,6 млрд грн прибыли годом ранее. С учетом того, что вся произведенная «Центрэнерго» реализуется через компании-посредники, напрямую связанные с самим Коломойским, убытки государства являются прямой прибылью олигарха.
Так что, правительству и монобольшинству нужно еще поспеть за Беней!
в существующие подпольные игровые шалманы поставят позле стены по 5 коек и готово
вот всенародный Президент и старается угодить пересичному,чтобы ему было где пошпилить и пробать зп..
Почему бы не декриминализовать ?!
Вообще-то игорный бизнес во всём развитом мире если не запрещён, то , очень малодоступен для людей с малыми доходами именно по той причине , чтобы эти доходи вообще целые семьи не оставили б на улице !
Дьявол он в деталях . Никто не против украинского Лас-Вегаса где-то в лесу ... Или скажем в отелях с 5 звёздами . Есть бабло на 500 и выше баксов в сутки - велкам .
Закон ввели в 2009 , когда одноруких бандитов было больше , чем киосков общепита .