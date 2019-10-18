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Все про:ВР (5910) законопроект (811) гральний бізнес (85) казино (35) легалізація (52)

 У Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію грального бізнесу

Проєкт закону про державне регулювання у сфері грального бізнесу, який фактично легалізував цей вид діяльності в Україні, зареєстровано в парламенті.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Урядовий портал".

"Урядовий законопроєкт має на меті комплексно впорядкувати діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор", - йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну.

Законопроєкт передбачає, що організовувати діяльність грального бізнесу можна буде тільки в готелях, що мають 3-5 зірок, а казино організовувати дозволять тільки в 5-зіркових готелях.

Діяльність грального бізнесу пропонують обов'язково сертифікувати, паралельно посиливши відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський

"Легалізація грального бізнесу також дозволить бюджету отримати до 5 млрд ($199,3 млн) гривень, проте остаточні цифри очікуваних надходжень до бюджету залежатимуть від того, у якій редакції депутати ухвалять закон", - додали в Кабміні.

З 2009 року діє Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні". Але результати цієї заборони призвели до того, що азартні ігри проводяться в тіні, а їхні організатори отримують надприбуток; відсутні надходження до державного бюджету у вигляді податків і зборів від грального бізнесу.

Також читайте: В Україні планують дозволити казино в 5-зіркових готелях та ігрові автомати в 3-зіркових, - Мінфін

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про намір легалізувати гральний бізнес в Україні. Він доручив Верховній Раді до 1 грудня 2019 року ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу. Кабмін мав розробити такий проєкт закону до 1 жовтня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154636
 
 
 Топ коментарі
 
В школах сразу поставили бы автоматы,вот бы заработали нормально. Тупят,детишек же легче разводить на бабки!
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о как видно с пополнением бюджета совсем проблемы.игромания это болезнь которую нужно лечить как зависимость люди из-за этого деградируют и опускаются. на каждом углу эти гадюшники открыты типа интернет-лото-тото и прочая хуе-а где бедолаги последние копейчужки спускают. а что будет при легализации подобной мерзости... лучше бы бордели открыли что же ты творишь слуга уродский
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В школах сразу поставили бы автоматы,вот бы заработали нормально. Тупят,детишек же легче разводить на бабки!
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То постав своїм вдома й не псуй повітря!
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Да я вообще бы идейку ******** подкинула,что школы пора под отели отдать с казино,а то слишком много грамотных развелось.Вот ты бы сейчас в слоты бабкин дом отыгрывал,а не тут выписывал.
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Ти така розумна, чому ж досі за рошенку повітря на цензорі псуєш?)))
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Чому за рошенку,я за Україну,а таким як ти тої країни не потрібно.Таки як ти війська "розводять",землю продають,казіно відкривають,коли кожен день наші хлопці помирають від куль твоїх братів.
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не ведись на ********,у него оперативная память,как у жука..
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Не видавай свої ТТХ- твоя отара засміє!)))
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А ти, курво, бажаєш щоб вони гинули за роком рік? Ну ти й паскудо! Я розумію, що соєві є альтернативно обдарованими, алеж не до такої ступені! Вали вже у свій "запарєбрік"!
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Ти хворий. Ти думаєш,що як ми відійдемо з наших позицій війна припиниться,що вони не полізуть далі?А як ні ,відріжеш собі свою тупу голову онлайн?
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Жаль,что таким идиотам не возможно что-то объяснить,они реально больные,а самое страшное,что в большинстве.
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Ну сразу видна поддержка малого бизнеса...
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Давайте еще наркоту легализуйте...и зеленое стадо будет млеть от счастья...
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зайдешь вечером на банковую,

полеучишь тридцать жетонов
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вот там тебе заодно и умных мыслей толстую книжку подарят
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Аваковські "лотереї" та космолоти не прибиратимуть - бо вони не є гральними закладами оскільки функціонують поза готелями.
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Напевно сабаков піде з посади як тільки дозволять цей бизнес..
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А что на очереди, легализация наркоторговли и проституции?
Они у нас тоже под запретом, тоже процветают в тени, и по ним тоже бюджет плачет!
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И то и другое!!! Надо закрывать дыры которые делает команда малодых и прохвесионалов!!! Сегодня закрылась крупнейшая табачная фабрика Украины, кроме убытка от прекращения деятельности госбюджет должен вернуть 500 млн грн предоплаты за акцизные марки! Железную руду и металл Украина теперь будет не экспортировать а завозить! И тд и тп!!!
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Это -дыра?!
Да вы смеетесь!
Лучшие дыры делает у нас Игорь Валерьевич!
Коломойский через суд вернул себе полный контроль над «Центрэнерго

...новый менеджмент «Центрэнерго», названный Игорем Коломойским как «профессиональный», обеспечил 1,3 млрд грн убытков за два месяца против 2,6 млрд грн прибыли годом ранее. С учетом того, что вся произведенная «Центрэнерго» реализуется через компании-посредники, напрямую связанные с самим Коломойским, убытки государства являются прямой прибылью олигарха.

Так что, правительству и монобольшинству нужно еще поспеть за Беней!
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Де ж ти, опудало соєве, було коли "потужні реформатори" нищили ЗАЗ?
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ЗАЗ знищили ті несвідомі українці,які хотіли їздити на гарних автомобілях,а не на відрах з болтами,які виробляв ЗАЗ.Пропоную патріотам вітчизняного автопрому,особливо з 74%,продати свої іномарки і подати заявки панові Васадзе на виробництво таврій і славут.
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Давно хворієш? Таврія на момент зняття з виробництва мала собівартість десь близько 2600$. А тепер питання- за якою ціною її продавав би той же Форд й у скільки змін працював би завод? Чи навіть зараз за 80 000 грн її не брали б?
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За три тисячі долларів таврію?Психічно здорова людина звісно ж не купуватиме.
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я ниже комментировала, но удалили. Так бездарно протрахать реального налогоплательщика на гипотетеческий прожект!!!
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Писали что уже работают над разрешением медицинского канабиса.
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Кстати,не помешает и закон о легализации проституции и порнографии(взрослой).Невозможно бороться с человеческой природой.Ее проявления можно плибо поставить На службу обществу в целом(как в нормальных странах),либо загнать в подполье и поставить на службу т.н."правоохранителям".Международный опыт показывает:третьего не дано!
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теперь доносчики будут работать, если увидят нелегальный игровой притон, сообщайте обязательно.
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о как видно с пополнением бюджета совсем проблемы.игромания это болезнь которую нужно лечить как зависимость люди из-за этого деградируют и опускаются. на каждом углу эти гадюшники открыты типа интернет-лото-тото и прочая ***-а где бедолаги последние копейчужки спускают. а что будет при легализации подобной мерзости... лучше бы бордели открыли что же ты творишь слуга уродский
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Задайтесь вопросом - почему эти гадюшники открыты на каждом углу? Да потому, что эти вне юридического поля. Их для закона не существуют. Всё работает под прикрытием СБУ и выше стоящих. Как только эти объекты окажутся в правовом поле, сразу же прекратится поток денег в карманы вышеуказанных персон. Да и сами заведения изменятся.
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у меня в доме такое заведение. там была драка так мусора приехали через 5 мин а еще через 5 минут приехали чоп и на джипике бритоголовые бычки и вся эта свора между решала вопросы и никакое правовое вместе с юридическими полями здесь непомогут
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В том то и дело, что юридически в вашем доме это заведения нет. И у полиции проходит только информация о драке. Вопрос "перетерся" и всё. А вот если заведение легализованно, то есть правила размещения данного заведения в жилом дом. И туда смело можно звать полицию, специнспекцию, представителей мера и заставлять их разбираться с подобной ситуацией. Тут появляются протоколы, акты и прочие документы, на которые надо реагировать.
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Хорош курить, бухать и работать! Гайда играть - поднимать экономику страны! У Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію грального бізнесу - Цензор.НЕТ 2120
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теперь на каждом квартале будет хостел 3 звезды с автоматами.
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зачем ?

в существующие подпольные игровые шалманы поставят позле стены по 5 коек и готово
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легализации игорного бизнеса/ Третий по значимости -после вора Коломойского и четыреждыуклониста от армии Зеленского-барыга Разумков. Барыга-скупщик краденого.Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Часто ломбард находится возле зала с игровыми автоматами .Сданное имущество редко выкупают у ломбарда обратно.
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кто может понять нужды простого (невооруженного) украинца лучше,чем такой же простой украинец ?
вот всенародный Президент и старается угодить пересичному,чтобы ему было где пошпилить и пробать зп..
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Денег нет на государственные программы ??? Так заставьте всех платить налоги, введите контроль расходов плательщиков налогов. Ввести наказание за неуплату налогов на уровень ответственности за убийство. Законопослушность основана на страхе наказания, причем неминуемого.
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Ненавиджу блаЗЄнського, але цей закон підтримую.
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Так и от подпольной торговли героином держава не получает дивидентов .

Почему бы не декриминализовать ?!

Вообще-то игорный бизнес во всём развитом мире если не запрещён, то , очень малодоступен для людей с малыми доходами именно по той причине , чтобы эти доходи вообще целые семьи не оставили б на улице !

Дьявол он в деталях . Никто не против украинского Лас-Вегаса где-то в лесу ... Или скажем в отелях с 5 звёздами . Есть бабло на 500 и выше баксов в сутки - велкам .

Закон ввели в 2009 , когда одноруких бандитов было больше , чем киосков общепита .
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