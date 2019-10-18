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Все про:Генштаб ЗС (412) НАТО (2106) ЗСУ (363) Таран Олексій (1)

 ЗСУ за останні два роки впровадили майже 600 стандартів НАТО, - Генштаб

У діяльність Збройних сил України за останні два роки було впроваджено 596 стандартів Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомив начальник Головного управління підготовки, заступник начальника Генштабу Збройних сил України Олексій Таран в інтерв'ю виданню "Тиждень", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогодні в ЗСУ фокусують увагу на розширенні можливостей центрів із підготовки підрозділів, центрів імітаційного моделювання, на використанні підрозділів позначення противника, так звані Opposing Forces або OPFOR.

"Ми зосередили навчання бойових батальйонів та бригад винятково в Центрі підготовки підрозділів Міжнародного центру миротворчості та безпеки (МЦМБ) у Старичах та 235-му міжвидовому центрі підготовки підрозділів (Широкий Лан). Там викладають наші сертифіковані інструктори під супроводом іноземних фахівців зі США, Канади та Великої Британії. Крім того, ми готуємо бійців за різними фахами в навчальних центрах і школах. Ця система постійно розвивається", - додав він.

Таран зазначив, що з початком війни на Донбасі для створення інструментів підготовки, навчально-матеріальної бази, національних центрів та шкіл у ЗСУ було витрачено більш ніж 10 млрд грн. "Це дало нам змогу отримати розвинену інфраструктуру як для індивідуальної, так і для поглибленої фахової підготовки в школах. Створено три нові навчальні центри, тепер їх уже десять, підготовку спеціалістів для ВМС перенесено із Севастополя до Миколаєва. Створено 11 шкіл підготовки спеціалістів, до кінця року заплановано відкриття ще двох. Крім того, до 2020-го маємо створити ще сім таких закладів, зокрема з’являться школи для снайперів, морської піхоти, спеціалістів ППО та РЕБ", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія готується до проведення широкомасштабної військової агресії", - заступник голови Генштабу ЗСУ Таран

"Тільки за останні два роки ми впровадили в свою діяльність 596 стандартів Альянсу (130 для індивідуальної та 466 для колективної підготовки). До кінця 2019-го ми повністю переходимо на натовську організаційно-штатну структуру. Тобто в нашій системі підготовки вже втілені основні стандарти Альянсу — це наше головне досягнення", - резюмував представник Генштабу ЗСУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154632
 
   
 Топ коментарі
 
За це зелена влада ще не почала саджати?
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Будемо, але після одужання від зеленої хвороби.
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За це зелена влада ще не почала саджати?
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Добре що хоч військові через Трускавецький Універ не проскакували за 4 дні
https://www.facebook.com/dialektika.com.ua/posts/1262395370589982 ВСУ за последние два года внедрили почти 600 стандартов НАТО, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3928
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"почти 600 стандартов" - какие молодцы. когда х#йло нападет, будет что ему показать.
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не шатай шапито. счас - "развєдєнiє войск".
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не будет,они будут отводить ВСУ до тех пор,пока не отведут на натовскую территорию,чтоб враги секретов не узнали .
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"секреты НАТО" х#йло может невозбранно узнать у Эрдогана. или греческого премьера.
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а сколько всего стандартов НАТО? ну чтоб знать, как мы отстали... или наоборот ))))
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ВСУ за последние два года внедрили почти 600 стандартов НАТО...

Ну это из разряда 140 потужных реформ от Порошенко...
Ничего этого и в помине нет, но большими цифрами кидаются, ведь и так никто ничего не проверит.
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Вы что это, обвиняете начальника Главного управления подготовки, заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексея Тарана, в обмане?!
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Собаки лают,караван идет.Будем и в НАТО и будем и жить цивильно,важно не останавливаться
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Будемо, але після одужання від зеленої хвороби.
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нічо! зюзіки приведуть все у належний вигляд для вступу у "непереможну" армію мордору
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Да ладно!
Вы хотите сказать, что Пеца внедрял в армии стандарты НАТО, в то время, как Моника снимала Сватов и юродствовала на корпоративах?!
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Такого цирка я конечно не видел, но вот ПКТ на импровизированную триногу ставили, и это было давольно удачно, но не этот цирк, реально гдето или в кацапии или в лднр.
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да, ставили..снимали с БМП и ставили на самоделки..пулеметов то нет..есть куча на складе с попаленными стволами, но не ремонтируют почему то..это и при шоколадном было, но и сейчас не поменялось, при Монике..
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Это под Светлодарском, придурок соевый.
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Ссылочку на оригинал и дату снимка в студию.
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Оригинал чего? Моего телефона? Да ты совсем ***********, соя!
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цю картинку гугл не знайшов
але знайшов яндекс
на харківському форумі
там цей кацап і загубив свій телефон
ги
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а оце під Золотим в сєпара відібрали, кацап дірявий:

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А фамилии тех, кто командовал два года этим внедрение можно огласить ?

Или в суде огласят ?
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2 года ЗЕ подпольно это все делал вместо Пети.

Поэтому тогда на это достаточно было только 1% военного сбора, а теперь на все готовое нужно 30% доходов украинцев.
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Так от навіщо він постійно в країну НАТО їздив (Юрмалу). Він під прикриттям там працював: в день записував стандарти НАТО, а ввечері смішив ватників "пошлостями" про Україну і х.єм на роялі херачив.
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расскажу про одно внедрение(это не шутка)- теперь во всех приказах ФИО пишется так(пример)- не ХРИПЛО В.А., а В. ХРИПЛО(отчество убрали и перенесли имя впереди фамилии. вот такой вот стандарт НАТО реально ввели..ну еще на картах значки другие и цвета(подробнее писать не буду-это уже ДСК))
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Добре що "барига" про це нічого не знав. Для "зелених" - це сарказм.
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Враньё ЗСУ за останні два роки впровадили майже 600 стандартів НАТО, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6280 ...!! Попередня влада не могла этого сделать ,, потому как всё варавала и варавала . Этот замначштаба порохобот. ЗСУ за останні два роки впровадили майже 600 стандартів НАТО, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6738 . Как он затесался в ряды кристально чесссных слуг . ?? Куда смотрит э-э ,как его там ,, ну в общем , тот хто сейчас министр обороны ..?
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Пустозвоны.Меньше говорить,больше делать.На днях срочник в Десне концы откинул.Слишком много генералов.наплодилось.
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А кому зараз в Україні потрібні стандарти НАТО? 73% точно ні.
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Тепер хай спробують полізуть до нас - ми їх стандартами як шарахнем, то будуть тікати не оглядаючись.
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